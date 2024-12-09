İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kuzeyin otları ile şifalı ve pratik tarifler hazırladık. Ben aslen Egeliyim. Bizim oraların otları; radika, cibes, turpotu ve stifnodur. Lakin tek ot pişirilen yöre değil tabii ki Ege. Hamsisi ve mısır unu ile meşhur Kuzey kıyılarında bakın hangi otlar yetişiyor ve nasıl pişiriliyor?



SAKARCA KAYGANASI



MALZEMELER

3 bağ sakarca

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay bardağı sıvı yağ









YAPILIŞI: Sakarcalar temizlenip yıkanır. Kaynayan tuzlu suda soğan kısımları yumuşayıncaya kadar haşlanır. Sonra ince ince doğranır. İçine yumurta, mısır unu, gerekirse bir tutam tuz ilave edilip karıştırılır. Tavada sıvı yağ ile alt üst edilerek kaygana şeklinde kızartılır. Sıcak dilimlenip servis edilir.



KALDİRİK KAVURMASI



MALZEMELER

Kaldirik otu

4 adet kuru soğan

Sarımsak

2 kaşık salça

Tuz

Pul biber









YAPILIŞI: Kaldirik otlarını yıkayıp doğrayalım, haşlayalım. Haşladıktan sonra suyunu sıkıp süzelim. Kuru soğanları, sarımsakları salçayla kavuralım. Ben bir kaşık biber salçası da ekledim. Ardından da kaldirik otlarını ekleyip kavuralım.



SOĞANLI MELOCAN



MALZEMELER

1/2 (yarım) kilo melocan

2 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Melocanlar temizlenip yıkanır ve küçük küçük doğranır. En az yarım saat, yumuşayıncaya kadar haşlanır, haşlama işlemi bitince süzgeçten geçirilir. Süzgeçte soğuk su altında soğutulan melocanlar, avuç içiyle sıkılarak suyunun çıkması sağlanır. Ayrı bir tencerede orta ateşte küçük küçük doğradığımız soğan, tereyağında pembeleşinceye kadar, tahta kaşık yardımı ile kavrulur. Kavrulan soğana melocan ve tuz eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır, arada karıştırarak kısık ateşte 20 dakika daha pişirilir.