Kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmez. Ama aralarından bir tanesi faydaları ile zirvedeki yerini korumayı başarıyor! Kabak çekirdeği protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiştir. Sağlık için oldukça faydalı bileşenler içerir. Damakta bıraktığı aromatik tadından dolayı kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir. Bakalım İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kabak çekirdeği ile hangi tarifler var?



KABAK ÇEKİRDEKLİ EKMEK



MALZEMELER

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı kabak çekirdeği içi

ÜZERİ İÇİN:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı kekik









YAPILIŞI: Öncelikle su, maya ve şekeri karıştıralım. Daha sonra ununu yavaş yavaş ilave edelim ve tuzunu atalım. Özleşinceye kadar iyice yoğuralım. Çekirdekleri de en son ilave edip güzelce yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun kabını streçle kapatıp, bir de örtüyle sarıp sarmalayıp bir saat kadar mayalandırıyoruz. Hamur en az iki katı büyüyecek. Mayalanan hamurumuzu ikiye ayırıp, güzelce yuvarlayıp yağlı tepsimize koyuyoruz. Üzerlerine bıçakla çizik atıp, zeytinyağı ve kekik karışımını sürüyoruz. Üzerine çekirdeklerden de saplayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 100-150 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Düşük ısıda ağır ağır içini çekerek pişmesini sağlıyoruz.





KABAK ÇEKİRDEKLİ KURABİYE



MALZEMELER

3 tane yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay bardağı kavrulmuş kabak çekirdeği

Alabildiği kadar un



YAPILIŞI: Yumurta, yoğurt, yağ, tuz, kabartma tozu ve karbonat bir kaba konularak karıştırılır. Sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklenip yoğurulur. Yoğurduktan sonra hamurun içine kabak çekirdekleri eklenir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpilir. 120 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.





NASIL KAVRULUR?



MALZEMELER

1 adet köy kabağı ya da bal kabağı

1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabağın üst kısmını kesin. Kaşık yardımı ile çekirdekleri çıkarın. Kabağın etli kısımlarını ayırın. Kabak çekirdeklerini ılık su ile yıkayın ve süzgece alın. Kabak çekirdeklerini tepsiye dökün. Çekirdekleri tepsiye yayın. Üzerine tuz döküp karıştırın. 180 derece fırında 20-25 dakika karıştırarak kavurun.