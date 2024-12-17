Fesleğen, mis gibi kokusuyla mutfaklarımızın baş tacı. Doğada bulunan on binlerce, hatta yüz binlerce bitkiden biri olan fesleğenin, diğer bitkiler gibi bilinçli kullanıldığında pek çok sağlık problemine faydası bulunmaktadır. Fesleğenin içeriğinde bol miktarda K vitamini, demir ve kalsiyum bulunmaktadır. Aynı zamanda yapılan incelemelerde, antioksidan özelliği de bulunduğu tespit edilmiştir. Salatalarda da kullanılan fesleğen; A vitamini, C vitamini, demir, mangenez ve kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Fesleğen, bu özelliklerinin yanı sıra balkonlarda ve evlerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Bakalım ben size bugün fesleğen ile neler hazırlamışım? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









FESLEĞENLİ FOCACCIO



MALZEMELER



15 gr. yaş maya veya 1 paket 7 gr'lık kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

300 ml. ılık su

500 gr. un

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı iri kaya tuzu

6-10 adet cherry domates

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Taze fesleğen yapraklar

YAPILIŞI: Ilık suyun içine mayayı ve şekeri koyup karıştırıyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Un ve tuzu geniş bir kabın içine eliyoruz. Mayalı karışımı, yağı ve suyu kabın içine ekliyoruz ve sert bir hamur elde ediyoruz; hamur pürüzsüz ve esnek bir kıvamda olmalıdır. Hamuru içi yağlanmış bir kabın içine koyuyoruz ve üzerini temiz bir bezle örtüyoruz. Hacmi iki katına çıkana dek bekletiyoruz. Hamuru yağlanmış bir fırın tepsisinin içine koyuyoruz ve 1 santim kalınlığında açarak tepsiye yayıyoruz. Domatesleri üzerine yerleştiriyoruz. Tuz ve karabiber serpiştiriyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. 20-25 dakika pişirip fesleğen yapraklarıyla süslüyoruz.









FESLEĞENLİ TAVUK



MALZEMELER

400 gr. tavuk göğsü

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet köy biberi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen

Taze kekik

Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğan ve biber ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsakları da ilave ediyoruz. En son yeşillikleri ve baharatı katıp 15 dakika pişiriyoruz.



TULUM PEYNİRLİ PESTO SOS



MALZEMELER

200 gr. fesleğen yaprağı

100 gr. çam fıstığı

100 gr. Erzincan tulum peyniri

2-3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da karıştırıp püre haline getiriyoruz. Pesto sosu, kuru bir cam kavanoza koyup buzdolabında saklıyoruz.