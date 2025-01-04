Herkese merhaba. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tarifler ile devam ediyoruz. Ayrana benzeyen ve fermente bir ürün olan, Rusça'da keyif anlamına gelen kefirin bilinen birçok faydası var. Kafkas bölgesinden transfer ettiğimiz şifa deposu kefir, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. 'Ev yapımı kefir mümkün mü?' sorusuna ben 'Evet' cevabı veriyorum ve en doğal haliyle kefire nasıl ulaşacağımızı sizlerle paylaşıyorum. Diğer yandan içindeki probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel faktörlere karşı son derece duyarlı olması nedeniyle, ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanmaması gerekir. Kefiri sade tüketmekte zorlanan ya da farklılık arayanlar için de farklı reçeteler hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SALATALIKLI NANELİ KEFİR



MALZEMELER

300 ml. ev yapımı kefir

1 adet salatalık

1 parça taze nane

Yarım şişe maden suyu

ÜZERI İÇİN:

Taze nane

Kaya tuzu

Pul biber

YAPILIŞI: Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu ve nane ile rondodan çekiyoruz. Tuz, pul biber ve kefiri karıştırıyoruz. Taze nane ile üzerini süsleyebilirsiniz.

EVDE KEFİR YAPIMI



MALZEMELER

1 litre günlük süt

Kefir mayası

YAPILIŞI: Kefir tanelerini plastik kaşık ile kavanozdan alıp cam sürahinin dibine koyuyoruz. Üzerine ılık sütü (ortalama 25 derece) döküyoruz. Sürahinin ağzını streç film ile kaplayıp bir-iki delik açıyoruz, karanlık odada 24 saat bekletiyoruz. 24 saat tamamlanınca kefir taneleri yukarı çıkıyor. Kefir tanelerini ayırmak için plastik süzgeç kullanıyoruz. Ancak çok küçük delikli olmasın. Ayırdığımız kefir tanelerini istersek hemen mayalama için kullanabiliriz, kullanmayacaksak içme suyu ile yıkayıp küçük bir cam kavanoza koyuyoruz. Yine üzerini geçecek kadar içme suyu ilave edip ağzını kapatıp buzdolabında saklıyoruz. Yaptığınız kefirinizi hemen tüketebilir ya da buzdolabında saklayabilirsiniz.

VİŞNELİ KEFİR SMOOTHIE



MALZEMELER

200 ml. ev yapımı kefir

7-8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Üzeri için öğütülmüş keten tohumu

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Vişneleri, balı ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsiniz.