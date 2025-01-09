İdilika'nın Mutfağı için bugün sıkı sıkı giyindim, kolları sıvadım ve içimizi ısıtacak içecek tarifler hazırladım. Kış boyunca tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar... Hem de her birine küçük dokunuşlarla yorumumu katmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz.



EV YAPIMI AYVA ÇAYI



MALZEMELER

Birer adet ayva

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve ada çayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın



YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.



ZERDEÇALLI SALEP



MALZEMELER

1 litre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

Tarçın

Zerdeçal

YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zencefil ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Zerdeçal ilave ediyoruz. Bardaklara koyup üzerine tarçın serperek servis ediyoruz.



ZENCEFİL ÇAYI



MALZEMELER Taze zencefil

Limon

Bal

1 çubuk tarçın

YAPILIŞI: Zencefil çayı yapımı için öncelikle suyu kaynatalım. Kaynadıktan sonra 5 dakika bekleyelim ki kaynar su ile zencefillerimiz birden haşlanmasın. Bitki çayları yaparken genelde 80 derece sıcak su kullanılır ama sizin ölçme şansınız yoksa kaynar suyun altını kapatıp dinlendirerek de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Her bir fincan zencefilli çay için yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça zencefilin kabuğunu soyup patates dilimleri gibi dilimleyelim. Çay demleyeceğimiz demliğe zencefilleri, çubuk tarçını alarak sıcak suyu ekleyelim. 8-10 dk. demlenmesi için bekletelim. Demlenen taze zencefil çayını fincanlara alalım, bolca limon suyu sıkalım. Tercihe göre istenen miktarda bal ile karıştırıp servis edelim.