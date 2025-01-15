Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurgayı konuk ediyoruz. Kavurga, Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor. Kolaylıkla evlerinizde yapabileceğiniz tekniğe sahip olan bu tarifleri denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MISIR KAVURGA

MALZEMELER

1 kase mısır

1 tatlı kaşığı tepeleme tuz

YAPILIŞI: Mısırı 1 gece suda beklettikten sonra yaklaşık yarım saat de düdüklüde haşlıyoruz. Suyunu süzüp biraz kuruttuktan sonra tuzla karıştırıp yapışmaz bir tavada yaklaşık 30-35 dakika iyice kavuruyoruz, soğuduktan sonra yemeye hazır.



BULGUR KAVURGASI

MALZEMELER

1 su bardağı bulgur

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri tavamıza alıyoruz ve bulgur kavrulup, kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Dikkatli kavurmak gerekiyor. İçinde çiğ kalmaması için sürekli karıştırmak lazım çabuk yanabiliyor.



BUĞDAY KAVURGASI

MALZEMELER

1 su bardağı organik durum buğdayı

Arzu edilirse Hint keneviri

YAPILIŞI: Buğdayı ayıklayıp yıkayın ve yapışmaz yüzeyli tavada ya da sacda kısık ateşte, rengi hafif kahverengi olup, mis gibi kavrulmuş kokusunu duyana dek karıştırarak kavurun. Eğer Hint keneviri (çetene) ekleyecekseniz, onu da ayrı kavurun ve kavrulmuş buğdayla karıştırarak servis yapın.