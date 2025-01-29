Anneler sıkı durun! Şimdi sizinle paylaşacağım tarif hepinizin ilgisini çekecek ve büyük oranda hepinizin yüreklerine su serpecek.

Çocukların çok sevdiği ketçap evde yapılabilir, hem de en lezzetli formuyla. Tahmin edebiliyorum, çoğunuz çocuğunuz ketçap yemek istediğinde katkı maddesinden ötürü vermek istemiyorsunuz. Haklısınız.

Peki o zaman evde kendimiz yapalım diye düşünerek yabancı bloglardan çokça reçeteler tercüme ettim ve en sonunda en güzel olanı seçtim. Deneyin bakalım beğenecek misiniz?

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.







HOT DOG

MALZEMELER

2 adet sade soda

4 adet hindi veya dana uzun sosis

4 adet uzun sandviç ekmeği

2 adet orta boy Alman tipi turşu

Mayonez

Hardal

Ketçap

YAPILIŞI: Sodaları derin bir tavaya döküyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynayınca sosisleri sodanın içine atıyoruz.

Yaklaşık üç-dört dakika haşlıyoruz. Üzerlerine uzunlamasına birer çizik attıktan sonra tost makinasına veya ızgaraya koyup kızartıyoruz. Ekmeklere isteğe göre mayonez, ketçap ve hardal sürüyoruz. Jülyen şeklinde kestiğimiz turşuları ekmeklere ekleyip üzerine sosis koyuyoruz.







EV YAPIMI PATATES CİPSİ

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Bir kasede suyun içinde bekleterek nişastasının çıkmasını sağlıyoruz.

Bu işlemi iki kere tekrarlarsak daha çıtır oluyorlar. Patatesleri çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ, tuz ve kırmızı toz biberi karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana pişiriyoruz.

Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır olmuş demektir.







EV YAPIMI

KETÇAP

MALZEMELER

2 kg. domates

1 adet kırmızı soğan

3 diş sarımsak

4 adet kereviz sapı

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1/2 çay bardağı esmer şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Rendelenmiş domatesleri, kırmızı soğanı, sarımsağı, kereviz saplarını blendarda çekin ve tuz, şeker ve sirke ile kaynatın. Karışım kaynayıp yarı yarıya azaldıktan sonra ayrı bir kapta bir miktar su ile nişastayı ezin ve ilave edin. Nişasta kokusu çıkana kadar kaynatın, cam kavanozlara koyup ağzını kapatıp ters çevirin.