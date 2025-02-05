İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mis gibi tereyağı ve vanilya kokan çay saati tariflerine yer veriyorum. Hem bu kadar basit ve kulağa alışagelmiş, hem de bu kadar yalın ve net lezzetlere sahip tarifler olması bakımından deneyince çok seveceğinize eminim. Peki nedir vanilyayı bu kadar güzel yapan? İsmi, Latince kökenli vanilla planifolia'dan gelen vanilya, genellikle tropikal ülkelerin bir ürünü olup hoş kokusu ve faydaları ile sıkça adından söz ettirmektedir. İştah açıcı özellikte olmasının yanında, ayrıca kullanan kişilerde afrodizyak etkisi yaratması, vanilyanın yetiştiği bölgelerde oldukça kıymetli bir bitki olmasına neden olmuştur. Birden çok kullanım şekli ve güzel kokusu nedeniyle vanilya bitkisi birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



TERAYAĞLI VANİLYALI PUDİNG

MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım paket tereyağı

YAPILIŞI: Sütü tencereye döküp kaynatıyoruz ve sık sık karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Bir kapta mısır nişastasını ve unu incelterek sütün içine döküyoruz; bir yandan da kıvamını kontrol ediyoruz. Margarini de ekleyerek karıştırıyoruz. Pudingimizi istediğimiz şekilde süsleyebiliriz.



TEREYAĞLI VANİLYALI KURABİYE

MALZEMELER

250 gr. yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

40 gr. buğday nişastası (1/3 bardak)

2.5 su bardağı un

1 adet çubuk vanilya ya da 2 tatlı kaşığı vanilya

1 fiske tuz

YAPILIŞI: Un, nişasta ve tuzu eliyoruz. Tereyağını mikserle, krem gibi olana kadar karıştırıyoruz, ardından şekeri ve vanilya tohumlarını veya vanilyayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Son olarak unlu karışımı ekleyip spatula ile iyice harmanlıyoruz. Hamuru elimizle toparlayıp streç filme sarıyoruz, buzdolabında 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru ikiye bölüp 2 santim çapında silindir yapıp verev kesiyoruz. Pişirme kağıdı serili tepsiye koyup buzdolabında en az 30 dakika tutuyoruz. Kurabiyeleri, önceden 160 derece ısıtılmış fırında pişirip soğutuyoruz. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapıyoruz.



TEREYAĞLI VANİLYALI KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

3 bardak un

YAPILIŞI: Bir kapta yumurta ve şekeri, krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Kek kalıbını yağlayıp üzerine hafifçe un serpiyoruz. Yaptığımız hamuru kek kalıbına dökülerek, 160 derecelik fırında pişiriyoruz.