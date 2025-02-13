Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tam da kandil geleneğimizin ruhunu yansıtan; kandil simidi tarifi veriyoruz sizlere. Kandil dini bir geleneğin yaşatılması olduğu kadar, ailemizi bir araya toplayan, dualar, tövbeler edip iç dünyamızı arındırdığımız, fakire fukaraya yardım ettiğimiz çok özel bir gün.



OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE

BU güzel günlerin olmazsa olmaz geleneği kuşkusuz kandil simididir. Susamlı ya da çörekotlu hazırlanan, kuru pasta tadındaki bu simitlerin esasen hiçbir kutsallığı yoktur. Sadece gelenektir. Kandillerde kandil simidinin dağıtılıyor olmasındaki amaç; etrafımızdaki yakın, komşu, aç ve açıkta kalanlara ikram yapmaktır. Bu sebeptendir ki, her köşe başında insanlara dağıtmak için kandil simitleri bulunur. Aldığımız kandil simitlerini yalnızca kendimiz yememeliyiz; arkadaşlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza ikram edip paylaşmalıyız. Kandil simidi nereden çıkmış, nasıl böyle bir gelenek oluşmuş diye araştırdığımda öğrendim ki 14'üncü yüzyılda Osmanlı gelenekleri içerisinde yer alan simitten yararlanılarak değişik tad ve görünümde kendine özgü kandil simitleri oluşmuş. Simit, Türk kültüründe çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle, toplumsal ilişkilerimizi meydana getiren ortak duygu ve paylaşımlarımızın beslendiği bir olgu olduğunu da söyleyebiliriz. Evliya Çelebi, 17'nci yüzyıl Osmanlı dünyası için verdiği önemli ve detaylı bilgilerde simide yer vermiştir. Tüm okuyucularımızın kandilini kutluyorum. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KANDİL SİMİDİ

MALZEMELER

200 gr. tereyağı

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

Susam ve çörek otu

YAPILIŞI: Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Bir kabın içine dört su bardağı un ekleyip ortasına çukur açıyoruz. Açtığımız çukurun içine tereyağını, yumurta sarılarını ve geri kalan tüm malzemeyi ekleyerek ele yapışmayan bir kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru mutfak tezgahına alıp bezeler kopartıyoruz. Koparttığımız hamurları tezgah üzerinde yuvarlayarak parmak genişliğinde rulolar oluşturarak daire şekli verip uçlarını birleştiriyoruz. Simitleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz, üzerlerine yumurta akı sürüyoruz. Son olarak ister susam, ister çörek otu serpip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.



KANDİL HELVASI

MALZEMELER

1 paket irmik

100 gr tereyağı

1 su bardağından az sıvı yağ

1 kase iri ceviz

ŞERBETİ İÇİN;

2. 5 su bardağı şeker

3. 5 su bardağı su

YAPILIŞI: İlk önce şerbeti ocağa koyuyoruz. Şerbet kaynarken diğer yandan tereyağı ve sıvı yağı eritiyoruz. Eriyen yağa irmiği ilave edip iyice karıştırıyoruz. İrmiği yaklaşık 10 dk kavuruyoruz. Rengi dönmeye başlayınca cevizleri ilave ediyoruz. Bir 5 dk daha kavrulduktan sonra sıcak şerbeti yavaş yavaş ilave edip ocağı kapatıyoruz. 5 dk dinlendikten sonra dilediğinizce süsleyip servis yapabilirsiniz.