İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Siirt mutfağına konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Siirt ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunur. Sebze yemeklerinden et yemeklerine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Siirt, kendini diğer şehirlerden ayırır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Siirt, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.
PERDE PİLAVININ HASI
Fes şeklinde bakır tencerelerde pişirilen perde pilavı, Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Yumurta, süt ve yağ ile yoğrularak hazırlanan hamur, özel tencereye yufka şeklinde sıvanır. Bu hamur üzerine badem içi ile şekiller verilir. Önceden kızartılan keklik veya tavuk eti et suyu ile hafifçe pişen pirinçle beraber çeşitli baharat, badem içi, çam fıstığı ile birlikte hamurla sıvalı tencereye yerleştirilir. Tencerenin ağız tarafı da hamurla sıvanarak kapağı örtülür. Bu kabuk, dilim dilim servis edilir.
PERDE PİLAVI
MALZEMELER
1 kahve fincanı yoğurt
1 kahve fincanı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 çorba kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)
2.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 kahve fincanı beyaz badem
PİLAVI İÇİN:
1 adet tavuk budu
1/2 adet tavuk göğüs eti
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı tavuk suyu
50 gr. tereyağı
2 çorba kaşığı çam fıstığı ve badem
Tuz, karabiber, kimyon ve tarçın
YAPILIŞI: Etler pişince suyunu süzün. Etlerin derilerini ve kemiklerini alıp irice parçalara bölün. Tereyağını pilav tenceresinde eritip fıstıkları ve bademleri biraz kavurun. Süzülmüş pirinci, tuz ve baharatları ilave edip hepsini birlikte harmanlayarak üç-dört dakika kavurun. Üzerine üç bardak sıcak tavuk suyu ilave edip suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ayrı bir tavada az yağda tavuk etlerini pembeleşene kadar kavurun. Hazırladığınız hamuru 2 mm. incelikte açın. Soyulmuş bademleri ikiye ayırın. Perde pilavı için kullanacağınız kalıbın içini bolca tereyağı ile yağlayıp bademleri aralıklarla yapıştırın. Hamuru dikkatlice kalıba yerleştirip içine bir kat pilav bir kat tavuk eti olacak şekilde doldurun. Sarkan kısımlarını üzerine kapatın. 200 derece fırında pişirin. Dinlendirin ve ters çevirip dilimleyerek servis yapın.
KİTEL
MALZEMELER
1/2 kg. ince bulgur
1 çay bardağı irmik
Tuz
Ilık su
2 adet soğan
300 gr. orta yağlı kıyma
Birkaç dal maydanoz
3 çorba kaşığı sıvı yağ ya da margarin
1 tatlı kaşığı reyhan
Karabiber
Pul biber
YAPILIŞI: Bulgur, irmik, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip yumuşayana kadar elinizle su ekleyerek yoğurun. İç malzeme için soğanı yağda kavurun. Kıymayı ekleyip pişirin. Baharat ve tuzu ekleyin. Bulgurlara şekil verip içine kıymalı harcı ekledikten sonra suda haşlayarak pişirin.
PİRTİKE
MALZEMELER
500 gr. ıspanak
2 çorba kaşığı tane sumak
2 çorba kaşığı domates salçası
1 adet soğan
3 çorba kaşığı pirinç
1 çay kaşığı tatlı kırmızıbiber
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz
YAPILIŞI: Sumağı ılık suda bekletin. Doğranmış soğanı yağda pembeleştirin ve salçayı katıp karıştırın. Ispanağı doğrayıp ekleyin ve orta ateşte kavurun. Baharatları, tuzu ve yeterince suyu katın. Kaynayınca, pirinçleri ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Sumağın suyunu çorbaya ekleyin. Kaynatıp ateşten alın.