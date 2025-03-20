Herkese merhaba, bugün iftarda Rize'deyiz. Karadeniz'in cennet köşelerinden biri olan Rize, yöresel tatları ile Türk mutfağına zenginlik katıyor. Karadeniz'e has lezzetleri kendilerine özgü yöntemlerle pişirip sofralara getiren Rizeliler, bölgenin yemek kültürüne de önemli katkı sağlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizin için seçtiğim Rize lezzetlerini dener ve seversiniz. Hayırlı iftarlar.



PEKMEZLİ KABAK TATLISI

MALZEMELER

1 kg. üzüm pekmezi

Yarım litre su

1 kg. bal kabağı

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz

YAPILIŞI: Pekmezi tencereye koyun. Üzerine suyu ilave edip kaynatın. Kabakların kabuklarını soyup dilimleyin. Kaynayan pekmezli suya kabakları ilave edin. Kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine ceviz serpip servis yapın.



PAZI TAVALISI

MALZEMELER

4 bağ pazı

3 adet soğan ya da pırasa

5-6 diş sarımsak

İki kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Soğanlar halka halka doğranıp yağda kavrulur. Haşlanıp süzülen pazılar sıkılarak yağda kavrulmuş soğana ilave edilir. Ezilmiş sarımsak ve tuz konup 10-15 dakika kavrulur.



RİZE USULÜ MISIR EKMEĞİ

MALZEMELER

6 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardak sıcak su

Tepsiye sermek için 4-5 kara lahana yaprağı

YAPILIŞI: Mısır unu bir kaba koyun. Ortasını açıp sıvı yağ, şeker, tuz ve üç su bardağı sıcak su koyup yoğurun. Suyunu çekince kalan suyu da azar azar ilave edip yumuşak bir hamur hazırlayın. Lahana yapraklarını bir tepsiye dizin, üzerine hamuru dökün. Elinizi ıslatıp hamurun üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış fırında pişirin.