İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Samsun'dayız. Samsun'da, doğal olarak Karadeniz mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün. Samsun'a ait yöresel halk mutfağı ürünlerini genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamur işleri, deniz ürünlerinden yapılanlar diye sınıflandırabiliriz. Etli, pirinçli ve hamurlu yiyecekler ile kümes hayvanlarının etleri geleneksel yiyecekler arasında. Tirit, keşkek, lepsi (Gürcü asıllı, tavuk eti ve dövülmüş ceviz), kaz çevirmesi; yörenin meşhur yemeklerinin başında geliyor.

ÇARŞAMBA TATLILARI

Bafra'nın kaymaklı lokumu, cevizli, üzümlü nokul ile Çarşamba kıvratması, kocakarı gerdanı tatlısı, fırında kestane kabağı da tatmadan dönülmemesi gerekenler arasında yer alıyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





MISIR ÇORBASI

MALZEMELER

250 gr. mısır tanesi

1 su bardağı kuru fasulye

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI: Bir gün önceden ıslatılmış kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. Fasulyelerle mısır tanelerini suda haşlıyoruz. Ardından tuz ilave ediyoruz. Ocaktan alıp üzerine çırpılmış yoğurt ve sütü, karıştırarak ekliyoruz. Son olarak bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz.

NOT: İsterseniz içine barbunya ilave edebilirsiniz. Karadeniz'in birçok yöresinde mısır çorbası barbunya ile birlikte pişirilir.



KAZ TİRİDİ

MALZEMELER

1 bütün kaz

2 su bardağı bulgur

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Su

Tuz

TİRİDİ İÇİN:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Kaz eti suyu ve yağı

YAPILIŞI: Bir bütün kaz tencereye alınır. Sıcak su ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişince fırında kızartılır. Pilavı için; soğan, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kavrulur. Bulgur ilave edilip kavrulmaya devam edilir. Sıcak su ve tuz ilavesiyle pişirilir. Tiridi için un, su, tuz karıştırılarak hamur yapılır. Bezeler merdane ile açılır. Teflon tavada veya sacda pişirilir. Üçgenler kesilir. Kazın haşlandığı yağlı suya batırılan tiritler tabağa alınır, bulgur pilavı ve kaz etiyle servis yapılır.



ÇARŞAMBA KIVRATMASI

MALZEMELER

1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir kase çekilmiş fındık

Yarım kase şeker

Yarım paket margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım kg. un

Yarım kg. nişasta

YAPILIŞI: Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, su, sirke, tuz ve vanilya elle karıştırılır. Una kabartma tozu eklenir ve diğer malzemelerle karıştırılır. Hamur, kulak memesinden daha yumuşak olacak şekilde yoğrulur ve bezelere ayrılır. Nişasta, un karışımıyla tül inceliğinde açılır. Fındık ve şeker karışımı açılan yufkanın üzerine iki avuç serpilir. Oklavanın iki ucundan elle büzülür. Oklava çıkarılıp kıvratma tepsiye yan yana dizilir. Hepsi yapıldıktan sonra üzerine kızdırılmış margarin ve sıvı yağ karışımı sürülür. 150 derece fırında bir saat pişirilir.