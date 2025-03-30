Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk günü, ailemiz ve misafirlerimizle paylaşacağımız nefis lezzetlerle bulusacagimiz nice bayramlarımız olsun. Yaşadığımız bu kozmopolit hayat, aile fertlerini birbirinden ister istemez uzaklaştırırken, özlemle beklenen bayram sofraları bitmeyen sohbetler ve kahkahalar ile tüm aileyi birleştiriyor. Bu sebeple benim için bayram sofralarının yeri apayrı. Her bayram olmazsa olmaz lezzetlerden birisi olan düğün çorbasını bugün sizler için pişirdim, umarım deneyip beğenirsiniz. Diğer yandan Bolu'ya ait olan Abant kebabına benzer şahane sebzeli bir kebabı, arkasından da nefis bir trileçeyi beğeninize sunuyorum.

SEBZELİ ET



MALZEMELER

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Etleri, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip pişiriyoruz. Etler pişerken, patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye sıvı yağ koyup patlıcanları yumuşayana kadar önlü arkalı kızartıyoruz. Patlıcanları, fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın, üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.



TRİLEÇE



MALZEMELER

KEK İÇİN:

5 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 paket şekerli vanilin

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı süt

2 paket krema

1 su bardağı süt tozu

KARAMEL İÇİN:

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1/2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta aklarını bir çimdik tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Şekeri ekleyip beş dakika daha çırpıyoruz. Sarıları ayrı bir kapta çırpıyoruz, aklara yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek bir spatula ile karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Keki döküp 160 derecelik fırına veriyoruz. Şerbeti için; süt ve süt tozunu, derin bir kapta köpürene kadar çırpıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kekin üzerine gezdiriyoruz. Karamel için; tereyağı ve şekeri geniş bir tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Karıştırmadan şeker eriyip kahverengi bir sıvı haline gelene kadar bekliyoruz. Kremayı ve sütü ekleyip karameli çırpıyoruz. Karıştırarak koyu karamel kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Karameli şerbetini çeken kekin üzerine gezdiriyoruz. Buzdolabında dinlendirip servis yapıyoruz.



TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. tavuk eti

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek çorbayı kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.



İÇ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç

2 su bardağı kadar et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tane orta irilikte kuru soğan

1 kahve kaşığı kadar toz tarçın

1 kahve kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

Yarım bağ ince kıyılmış dereotu

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: İç pilav hazırlığımıza ilk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek, pirinçleri tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döktükten sonra pirinçleri bol suda birkaç su yıkayarak, suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Daha sonra üç çorba kaşığı tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağladıktan sonra üzerine bir adet kuru soğanın kabuklarını soyduktan sonra incecik doğrayarak, soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave ederek, pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine iki su bardağı sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırdıktan sonra pilav tenceremizin kapağını kapatarak pilavımızı kısık ateşte, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilav pişerken yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatarak pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.