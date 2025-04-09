Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün ekonomik öneriler veriyorum. Eskiden beri, bayatlayan tüm yiyecekler bana dert olmuştur; ya bayatlamadan hemen buzluğa atıp donduruyorum ya da bayatladıysa bile küflenene kadar olan süreçte yakalıyorum ve mutlaka değerlendiriyorum. Kalmış ekmeklerden pilavlara, makarnalara ve sulu yemeklere kadar envai çeşitte değerlendirebileceğim formüller buldum zaman içinde. Börekler, köfteler, mücverler, poğaçalar; artık aklıma ne gelirse... Kimine göre uçuk kaçık gelebilecek bir sürü yöntemle bayatlamış yiyecekleri değerlendirme konusunda ihtisas yaptım. Annemden bana geçmiş bir kültür bu; kalmış hiçbir yiyeceği atmamak. Ancak küflenmiş, ekşimiş olması lazım ki o yiyeceği çöpe atalım. Makarna haşladığımız faydalı su dahil olmak üzere, kalmış salata soslarını bile saklıyoruz. Mutlaka değerlendiriyoruz. Bayatlamış kek ve pastalar nasıl değerlendirilir diye düşündüm ve bu konu üzerinde çalışınca bakın İdilika'nın bereketli mutfağından ne reçeteler çıktı... Bugün benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





AY ÇÖREĞİ



MALZEMELER

150 gr. oda ısısında tereyağı

1 adet yumurta ve 1 yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

3 su bardağı rondoda çekilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı süt

YAPILIŞI: Hamur için; tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Üzerini nemli bir bez ile örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz, minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına, top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup üçgen şeklinde kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.





SUPANGLE



MALZEMELER

Bayatlamış kek

1 lt. süt

1.5 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı un

1 kahve fincanı buğday nişastası

1 kahve fincanı mısır nişastası

3 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurtanın sarısı

80 gr. bitter çikolata

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta sarısını ve sütü iyice çırpıyoruz. İçine toz şeker, kakao, nişasta, un ve vanilya ilave edip karıştırıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bitter çikolatayı parçalara ayırıp ilave ediyoruz. Servis edeceğimiz kuplara bayatlamış kekleri paylaştırıyoruz ve supangleyi üzerine döküyoruz. Kalan kek parçaları ile servis ediyoruz.



TOP KEK



MALZEMELER

Bir miktar bayatlamış kek

1 paket hazır çikolata sos

File Antep fıstığı

Toz fındık

File badem

YAPILIŞI: Bayatlamış kekleri rondoda çekiyoruz. Çikolata sosunu, paketin üzerinde yazan ölçü ile pişiriyoruz. Tüm malzemeyi koyu bir kıvam olacak şekilde karıştırıp yoğuruyoruz. Top top yuvarlayıp Antep fıstığı, fındık veya bademe bulayarak servis ediyoruz.