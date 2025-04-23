Madem bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; o halde İdilika'nın mutlu pazar sofrasında çocukların mutlu olacağı bir aktivite olsun istedim. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda gökkuşağı keki yapmak için rengarek boyalarla oynadık. Boyaları elimize yüzüme bulaştırsak da çok eğlendik.

NASIL YAPILIR?

Bu keki yapabilmek için önce çeşitli renklerle karıştırdığımız kek harçlarını, ayrı ayrı sıkma torbalarına dolduruyorsunuz. Ardından bir fırın tepsisine renkleri sırasıyla sıkıyor, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorsunuz. İsterseniz keki kare kare dilimleyerek, isterseniz de üzerine pasta kreması döküp rulo haline getirerek servis yapabilirsiniz. Böyle rengarenk kekler, daha çok yabancı pasta mutfaklarında karşımıza çıkıyor. Ancak son yıllarda ülkemizde de popüler olmaya başladı.

Çoğu anne belki 'Ben çocuğuma gıda boyası yedirmek istemiyorum' diyebilir. Aslında kekin içine yarım çay kaşığından bile daha az gıda boyası koyuyorsunuz. Yine de aranızda gıda boyası kullanmak istemeyen anneler varsa, onlara doğal yollardan da rengarenk kekler yapabileceklerini söyleyebilirim. Çocuğunuza; ıspanak püresinden yeşil, yabanmersini ilavesiyle mor, pancar püresi ile pembe, limon şurubu ile sarı renkli alternatifler hazırlayabilirsiniz. Hatta onlarla birlikte yaparak bu aktiviteyi tam bir şölene de çevirebilirsiniz. Çocuğunuza özel olarak alacağınız bir mutfak önlüğü ve kafasına geçireceğiniz bir keple bu aktivitenin ruhunu tam hissetmesini sağlayabilir. Ardından çikolatalarla kekinizi süsleyebilirsiniz.

RENGARENK KEK TARİFİ

MALZEMELER

4 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı soda

4 yemek kaşığı yoğurt

250 gr. eritilmiş margarin

2.5 su bardağı un

Çeşitli renklerde gıda boyaları

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. İçine vanilya ve toz şekeri katıp çırpmaya devam ediyoruz. Margarin, yoğurt ve soda ilave edip yine çırpıyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyoruz. Elimizdeki renklerin sayısı kadar kaselere kek harcımızı paylaştırıyoruz. Her bir kasenin içine farklı bir renkte gıda boyası ekliyoruz ve keki renkli hale getiriyoruz. Ardından kek kalıbını yağlıyoruz ve bir kepçe yardımıyla kalıbın tam ortasına gelecek şekilde kek hamurlarını döküyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN KREMA

MALZEMELER

500 gr. pudra şekeri

250 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerinin yarısını, krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kalan pudra şekerini limon kabuklarıyla ovuyoruz ve karışıma ilave ediyoruz. Ardından süt, vanilya ve limon suyu ekliyoruz ve hazırladığımız kremayı sıkma torbasına dolduruyoruz. Gökkuşağı muffinlerimizin üzerine istediğimiz şekilde sıkıyor ve farklı süslerle kekimizi süslüyoruz.

PÜF NOKTASI

Sıkma torbasının içine gelişigüzel olacak şekilde sıvı renkli gıda boyalarından azıcık sıkıp üzerine kremayı doldurursanız, çeşitli renklerde çizgi çizgi duran bir krema elde etmiş olursunuz.