Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane. Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı.

NAR EKŞİSİ KIVAMI NASIL OLMALI?

Nar ekşisi kıvamı koyu olmalıdır. Bir fırın tepsisine nar suyunu dökün ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında karıştırarak pişirin. Buharlaşan nar suyu piştikçe yaklaşık 1 buçuk saatte kıvam alacaktır. Kullanılan narın miktarı, cinsi, fırının sıcaklığı ve tepsi büyüklüğüne göre süre değişebilir. Nar suyu fırında pişerken kıvamını görmek için ayrı bir tabağa alarak bir kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla akışkansa, fırından almayın bir süre daha fırında kalsın. Nar ekşisi yapımında küçük bir

PÜF NOKTA: Tatlı nar ile sos yapıldığında akışkanlık ekşi nara göre daha azdır. Nar suyu, asit oranı yüksek olduğundan, metaller nar ekşisinin tadını değiştirir. Bu durum sağlık açısından olumsuzdur. Fırın yerine ocakta yapacaklar için çelik tencere kullanmanızı öneriyoruz.



NAR EKŞİSİ HANGİ NARDAN YAPILIR?

Nar ekşisi yaparken kullanılan nar, istenilen sonuca göre önemlidir. Tatlı nardan nar ekşisi olur mu sorusuna cevap olarak; yemeklerde istenilen lezzete göre nar seçmek gerekir. Mayhoş bir lezzet isteyenler için farklı tür narlar karıştırılarak istenilen ekşimtırak lezzet elde edilebilir. Bu tarif ile salatalara bir çay kaşığı nar ekşisi bile yeterli olacaktır.

Nar Ekşisine Tuz Konur Mu? Nar ekşisine tuz eklenir. Tuz eklemek nar ekşisinde mayalanmayı engellemek için püf noktadır.

Nar Ekşisi İle Nar Sosu Arasındaki Fark Nedir? Nar sosunun içinde, nar ekşisine göre fazla, glikoz şurubu, sitrik asit, şeker ve koruyucu maddeler yer almaktadır. Nar ekşisinin için sadece ekşi nar kullanılmaktadır. Nar ekşisinin tadı ekşi iken, nar sosunun tadı nar ekşisine göre glikoz nedeniyle tatlıdır.

Nar Ekşisi Nasıl Saklanır? Nar ekşisi, güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Serin ve loş bir ortamda isteğe göre buzdolabında nar ekşisi muhafaza edilebilir.



NAR EKŞİLİ BİBER TURŞUSU



MALZEMELER

1 kg taze yeşil biber

1 su bardağı kaya tuzu

2 litre su

1 salkım koruk bir tutam asma yaprağı

NAR EKŞİLİ SUYU İÇİN:

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 su bardağı su

YAPILIŞI: 1 kg taze yeşil biberleri yıkayıp üç kısmına küçük çizik atalım. Hepsini yaptıktan sonra 2 kiloluk şişeye dolduralım çok sıkı doldurmaya gerek yok. Daha sonra bir kabın içerisine 2 litre su, 1 su bardağı kaya tuzunu eritelim. Biberlerin üzerine dökelim. En üste 1 salkım koruk ile asma yaprağını koyalım. Kapağını kapatıp 1 ay sonra açalım. 1 ay sonra yiyeceğimiz kadar çıkartıp tatlı suya ıslayalım tuzunu vermesi için 2 saat tatlı suda beklerken nar ekşili suyunu hazırlayalım. 2 diş sarımsak soyulur yarım çay kaşığı tuz ile dövülür. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane, 6 yemek kaşığı nar ekşisi ve 2 su bardağı su ekleyip karıştıralım tuzunu vermiş biberleri ekşili suya atalım.



EV YAPIMI NAR EKŞİSİ



MALZEMELER

5 kg kabuklu ekşi nar

1 tatlı kaşığı tuz

5 kg kabuklu nardan yaklaşık 300-350 ml nar ekşisi çıkıyor.

15 kg kabuklu nardan yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkıyor.

YAPILIŞI: Bütün narlar bıçak yardımıyla bölünür. Ardından kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayrılır. Bu işlemi geniş çukur bir leğende yapın ki etrafa sıçramasın. Bu işlem bittikten sonra tüm nar taneleri arada kaçan zar ve kabuklardan iyice temizlenir.

Not: Tadının değişmemesi için nar tanelerini zarlardan iyi temizlemelisiniz. Temizlenen nar taneleri sıkılmaya hazır. Robot ile narların suyu çıkana kadar çevrilir. Ardından süzgece alınır. Ve kol kuvvetiyle narlar iyice ezilip süzülerek, suyu çıkarılır. Süzülen nar suyu genişçe bir tencereye alınır. En az 3-4 saat kaynatılır. Kaynarken üzerindeki köpükleri almayı ihmal etmeyin. Yoğun, akışkan bir kıvam aldığında nar ekşiniz olmuş demektir. Altını kapatmaya 5 dk kala tuz atılır. Altı kapatıldıktan sonra soğuyana kadar dinlendirilir. Dinlendikten sonra cam şişe veya kavanozlara doldurularak buzdolabında saklanır.