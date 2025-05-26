İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ilkbahar aylarının sonuna geldiğimiz bugünlerde, neredeyse sonbahar aylarının sonlarına kadar pazarlarda, manavlarda ve marketlerde taze olarak bulabileceğiniz karadutu konuk ediyorum. Karadut, ormanlık alanlarda yetişen bir meyve olarak bilinmektedir. Tüketimi ve talebi her geçen gün artan karadut, kırmızıya çalan mor rengi, yumuşak ve hassas yapısı ve yüzlerce faydasıyla günümüzün vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Karadut içerisinde B grubu, A, C, E ve K vitaminleri bol bol yer almaktadır. Antioksidan açısından zengin olan karadut, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek özelliklere de sahiptir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KARADUTLU BİSKÜVİ

MALZEMELER

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Karadut reçeli

Pudra şekeri

YAPILIŞI: 2 su bardağı unu rengi kahverengiye dönünceye kadar kısık ateşte hiç durmadan kavurup soğumaya bırakıyoruz. Tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağı yoğurma kabına alıp kremsi olana kadar karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ve 2 su bardağı kavrulmuş unu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun kıvamını ayarlamak için normal beyaz undan azar azar ekliyoruz. Toparlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Kurabiyelerin ortasına parmağımızla hafifçe bastırıp çukur açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ortasına da karadut reçelinden ekleyip servis yapıyoruz.







KARADUT SOSLU KUPTA KREMA

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 kutu labne

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

KARADUT SOSU İÇİN:

1 su bardağı karadut

1.5 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1/2 limon suyu

1 limonun rendelenmiş kabukları

YAPILIŞI: Muhallebi için önce tenceremize şeker, un, nişasta alınır. Çırpma teli ile karıştırırken üzerine süt ilave edilir. Ateş üzerine alınıp muhallebi kıvamı alana kadar orta ateşte pişirilir. Muhallebi kıvamı alınca ateş kısılır, 3-4 dakika daha kaynatılır. Ateşten alınıp üzerine tereyağı, labne ve vanilya eklenip mikserle üç dakika çırpılır. Muhallebi, servis edilecek kaplara paylaştırılır. Karadut sosu için; karadutlar yıkanır, sapları temizlenir, rondodan geçirilir. Ezilen karadutlara, iki bardak karadut suyu elde edecek kadar su ilave edilir. Karadut suyu bir tencereye alınır. İçine toz şeker, nişasta, limon suyu ve limon kabukları ilave edilir. Ateşe alınarak sürekli karıştırılır. Sos, göz göz olunca ateşten alınır ve muhallebilerin üzerine dökülür.







KARADUT ŞURUBU

MALZEMELER

1 kg taze karadut

1.5 su bardağı şeker (miktarını kendinize göre ayarlamanız daha doğru olur.)

2 litre su

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir araya getirip pişiriyoruz. Pişince süzerek kavanozluyoruz. Sulandırarak servis ediyoruz.