İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba! Köfte sevmeyen yoktur, hele ki anne köftesinin hepimizin damak hafızasında son derece romantik bir yeri vardır. Ben bugün sizlere biraz daha farklı, yapmaya alışkın olmadığımız formüller ile köfteler hazırladım. Kesinlikle lezzet garantili. Denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

SODALI KÖFTE

MALZEMELER

500 gram yarım yağlı kıyma

1 tane soğan

1 çay bardağı sade soda

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 avuç galeta unu ya da kurutulmuş ekmek içi

Yarım kaşık hamur kabartma tozu

YAPILIŞI: İlk önce bir kaba kıyma ve sırasıyla diğer malzemeleri ekliyoruz. İster yuvarlak ister uzun şekiller yapıyoruz. Tavada arkalı önlü kızartıyoruz.

BAHARATLI TAVUK KÖFTESİ

MALZEMELER

750 gram kadar tavuk göğsü

1 büyük soğan

5-6 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz tatlı biber

2 yemek kaşığı salça

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

YAPILIŞI: Tavuk göğsünü robottan çekiyoruz. Soğan, sarımsak, maydanozu da robottan geçiriyoruz. Baharatları ekliyoruz. Yumurta ilave edip yoğuruyoruz. En az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Kızgın tavada arkalı önlü kızartıyoruz.

SEBZELİ KÖFTE

MALZEMELER

1/ 2 kg. patates

1/2 kg havuç

250 gr. kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2.5 dilim ekmek içi

Yeteri kadar maydanoz

Tuz

Nane ve kimyon

YAPILIŞI: Patatesi ve havucu rendenin en ince tarafı ile rendeliyoruz. Rendelenen patatesi sıkıp suyunu döküyoruz. İçine soğanı rendeliyoruz. Geriye kalan malzemeyi ilave ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Derince bir tava ya da tencereye bolca sıvı yağı döküyoruz. Yuvarladığımız köfteleri içine atıyoruz.