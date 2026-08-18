İDİL AÇIKALIN

Akşama ne pişirsem sorunu hepimizin ortak handikapı. Hem farklı, hem de lezzetli bir menü hazırlamayı kim istemez ki? İşte size bayılacağınız üç tarif. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.



KUZUKULAĞI ÇORBASI

MALZEMELER

1 kg. kuzukulağı

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. süt

YAPILIŞI: Kuzukulaklarının yapraklarını yıkıyoruz, beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı yağda dört-beş dakika kavuruyoruz, unu ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Tuzu ve et suyunu ilave edip orta ateşte pişiriyoruz. Kuzukulaklarını ekleyip biriki dakika daha pişirdikten sonra süt ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis ediyoruz.



SOYA SOSLU TAVUK



MALZEMELER

4 dilim kemiksiz tavuk kalça

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı soya sos

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marine için verilmiş malzemeleri karıştırıyoruz, tavukları 20 dakika marine ediyoruz. Bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, süt ilave ediyoruz. Soya sos ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz tavukları yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.



KEMALPAŞA TATLISI

MALZEMELER

1 paket kemalpaşa tatlısı

5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

MUHALLEBİSİ İÇİN:

5 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

2 tepeleme yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlayıp içine Kemalpaşa tatlılarını atıyoruz, üzerinde yazan dakika boyunca pişiriyoruz. Soğuyan kemalpaşaları bir borcama diziyoruz. Muhallebisi için; vanilya haricindeki malzemelerin tamamını tencereye koyup karıştırıyoruz. Muhallebi koyulaşınca altını kapatıp vanilya ekliyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi kemalpaşaların üzerine döküp buzdolabında soğutuyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.