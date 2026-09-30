İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kırşehir'deyiz. Türk misafirperverliğinin en çarpıcı ve göz alıcı örneklerinin sergilendiği Kırşehir mutfak kültürü, Anadolu insanının insana verdiği değerin en güzel örneğidir. Evine misafir gelen bir aile, kilerinde sakladığı en değerli yiyeceklerini misafirine cömertçe ve gururla sunar. Anadolu Türk kültürünü en güzel şekliyle yaşayan Kırşehir insanı, kendi yaratıcı zekasını yemek yaparken de kullanmasını bilmiş, kendi ürettiği ürününü hem en iyi şekilde değerlendirmiş, hem de güzel yemekler yaparak damak zevkini geliştirmiştir. Kırşehir mutfağından örneklerin tarifini verdiğim lezzetleri bakalım beğenecek misiniz?





ÇULLAMA



MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

2 adet tavuk budu

4 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı salça

SOS İÇİN:

Tereyağı

Pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Önce butları ve göğüs etlerini güzelce yıkadıktan sonra düdüklüde haşlayalım. Tavuk etleri haşlanırken bir tavaya sıvı yağ koyalım ve unu kavuralım. Topaklanmaması için devamlı karıştıralım. Etlerimizi ayrı bir tabağa didikleyelim. Kavurduğumuz unu bir tencereye aktaralım, su ilave ederek hızlıca karıştıralım. İçine salçasını da ekleyelim. Tencereye 4 bardak tavuk suyu ve tuz ilave ederek karıştıralım. Kıvama göre dilerseniz ek olarak biraz daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Karışımı servis edilecek tepsiye dökelim, üzerini kaplayacak şekilde didiklediğimiz tavuk etlerimizi döşeyelim. Pul biber ve karabiberi tereyağında kızdıralım ve yemeğimizin üzerine bolca gezdirelim.



AYVA DOLMASI



MALZEMELER

4 adet orta boy ayva

100 gr. kavrulmuş kıyma

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet küçük soğan

1 çay kaşığı yenibahar, karabiber karışımı

1/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı acı pul biber

3 sap maydanoz

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Orta büyüklükteki ayvalar yıkanıp kapak olabilecek büyüklükte baş kısmından kesilir ve alt kısmın çekirdek yatağı ve taşlı kısmı uygun bir aletle temizlenir. Bu arada eğer kıymamız kavrulmamışsa, az su eklenip rengi değişinceye kadar güzelce kavrulur. Ardından biraz yağ ilave edilip, bir-iki kez kızartılıp ocaktan alınır. Kavrulmuş kıymaya yıkanmış pirinç, incecik kıyılmış soğan, maydanoz ve baharatlar ilave edilir. Özellikle tarçın ve yenibahar, yemeğin lezzetine lezzet katar. Hazırlanan iç iyice harmanlanır. Temizlenmiş ayvaların içi bu malzemeyle doldurulur. Uygun bir tencerede tereyağı eritilip domates salçası kavrulur. Bu malzemenin üzerine doldurulmuş ayvalar, diş sarımsak eklenir ve yandan dolmalara değmeyecek miktarda sıcak su konulur. Tencerenin kapağı kapalı olarak önce orta daha sonra düşük ısıda ayvalar lokum gibi olana, pirinçler de şişene kadar pişirilir.



SOĞANLAMA



MALZEMELER

2 adet soğan

2 adet biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Çay kaşığının ucuyla kimyon

HAMUR İÇİN:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

HAMURU YOĞURMAK İÇİN:

Su

YAPILIŞI: İlk önce soğanları doğrayarak bir tencereye koyalım, yağla birlikte terleme yöntemiyle soğanlarımızı kavuralım. Arkasından biberleri tencereye ekleyelim. Domatesleri de ilave edip pişirmeye devam edelim. En son salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip biraz daha kavuralım ve soğumaya bırakalım. Hamur için; tuz ve unu, yeteri kadar su ekleyerek yoğuralım. Bezeler koparıp tabak boyutunda açalım. Yufkaların üzerlerine soğanlamadan koyup, yarım ay şeklinde kapatıp pişirelim.