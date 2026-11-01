İDİL AÇIKALIN

İzmir'de lezzet keşiflerinin sonu yok. Bu kez yolum Bostanlı'daki bir mekana düştü. Açıkçası bir tostun beni bu kadar şaşırtacağını düşünmezdim. Burada alışılmış tost ekmeğini bir kenara bırakmışlar. Katmer, Ramazan pidesi, tırnak pide ve bazlama ile hazırladıkları tostlarla bildiğimiz lezzete bambaşka bir yorum katmışlar. Her biri ayrı bir karaktere sahip, her lokmada farklı bir tat var. İşin en güzel tarafı ise sadece farklı olmakla yetinmemeleri. Kullanılan malzemelerin kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Ekmeğinden içindeki ürünlere kadar özen hissediliyor. Ben hem bu yaratıcı fikre hem de lezzetlerin uyumuna hayran kaldım. Kısacası bu tostçu, sıradan bir tostu küçük bir lezzet şölenine dönüştürmeyi başarmış. Bostanlı'ya yolunuz düşerse bu meşhur tostçuyu herkes size gösterecektir. Uğramadan geçmeyin derim. Çünkü bazen en güzel sürprizler, iki dilim ekmeğin arasında saklıdır.

TOSTUN TARİHÇESİ

Bugün hemen her köşe başında karşımıza çıkan tostun aslında oldukça eski bir hikâyesi var. Ekmeğin arasına bir şeyler koyup yeme alışkanlığı yüzyıllar öncesine uzansa da sıcak ve çıtır tostun bugünkü halini alması 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. 1900'lerin başında Fransa'da ortaya çıkan meşhur croque-monsieur, jambon ve peynirle hazırlanan sıcak sandviçlerin en bilinen örneklerinden biri. 1920'lerde tost makinelerinin gelişmesiyle bu pratik lezzet giderek yaygınlaşıyor. 1970'lerde elektrikli sandviç tost makinelerinin popülerleşmesiyle de evlerin vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Bizim mutfağımızda ise tostun yeri biraz başka. Kaşarlısı, sucuklusu, karışığı derken özellikle büfelerin ve küçük esnaf işletmelerinin kendine özgü lezzetine dönüşmüş. Zamanla ekmeği, içindeki malzemeleri ve pişirme şekliyle çeşitlenmiş. Aslında tostun güzelliği de burada. Dünyanın farklı yerlerinde farklı yorumlarla karşımıza çıksa da değişmeyen tek şey, iyi ekmek ve kaliteli malzemenin oluşturduğu o karşı konulmaz lezzet.

LEZZETLİ BİR TOST İÇİN PÜF NOKTALARI

İyi bir tost yapmak kolay gibi görünse de lezzetin sırrı küçük ayrıntılarda gizli. Ekmeğin çıtırlığı, peynirin erime kıvamı ve malzemelerin dengesi bir araya geldiğinde sıradan bir tost bile unutulmaz olabilir.

Doğru ekmek seçimi: Hafif bayatlamış ekmek, taze ekmeğe göre daha güzel kızarır. Bazlama, ekşi mayalı ekmek veya pide de farklı lezzetler denemek için harika seçeneklerdir.

Peynirin kalitesi: İyi eriyen, tam yağlı bir kaşar peyniri kullanın. Peyniri çok kalın dilimlemek yerine ince dilimleyerek daha eşit erimesini sağlayabilirsiniz.

Tereyağı dokunuşu: Ekmeğin dış yüzeyine çok ince bir tabaka tereyağı sürmek hem güzel bir renk hem de çıtır bir doku kazandırır.

Isı dengesi: Tost makinesinin önceden ısınmış olması önemli. Çok yüksek ısı ekmeği yakarken içindeki peynirin erimesini engelleyebilir. Orta sıcaklıkta, sabırla pişirin.

Malzemeyi abartmayın: İyi bir tostun sırrı çok malzeme değil, doğru malzemedir. Fazla doldurulan tost hem zor pişer hem de lezzet dengesi kaybolur.

Sucuğu önceden pişirin: Sucuklu tost hazırlarken sucuğu kısa süre tavada çevirmek aromasını ortaya çıkarır ve tostun içinde çiğ kalmasını önler.

DANA TİFTİK ETLİ BAZLAMA TOST

MALZEMELER



Ramazan pidesi

Bazlama ekmeği

Dana tiftik et

Özel sosumuz

Cheddar peyniri

Kaşar peyniri

Roka

Özel baharatlarımız

Önceden hazırladığımız dana tiftik etimizi, özel sosumuzu, cheddar ve kaşar peynirlerimizi bazlama ekmeğimizin arasına yerleştiriyoruz. Ardından tost makinesinde güzelce bastırarak peynirler eriyene, bazlamamız dışı çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz.



RAMAZAN PİDESİ TOST

MALZEMELER

Ramazan pidesi

Özel dana kasap sucuğu

Cheddar peyniri

Kaşar peyniri

Mozzarella peyniri

Tulum peyniri

Salça

Kekik

YAPILIŞI: Öncelikle Ramazan pidesini ortadan ikiye ayırıyoruz. İçine özel dana kasap sucuğumuzu yerleştirip tost makinesinde güzelce kızartıyoruz. Ardından salçamızı ve kekik dokunuşumuzu ekleyip cheddar, kaşar, mozzarella ve tulum peynirlerimizi sıralıyoruz. Pidemizi tekrar tost makinesine alıp güzelce bastırıyoruz.