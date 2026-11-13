İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 40 yıl hatırı olan Türk kahvesiyle denediğim alternatif çay saati tariflerine yer veriyorum. Kahvenin kökenini araştırdığımda öğrendim ki, bizim stil Türk kahvesi önce Habeşistan'a, zamanla da oradan Yemen'e geçmiş ve sonra tüm Orta Doğu'ya yayılmış. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi konusunda da iki hikayeye rastladım. Birincisine göre, Türk kahvesi 1554 yılında Suriyeli iki girişimci tarafından İstanbul'a getirilmiş. Diğer hikayeye göre ise 1517 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Yemen Valisi olan Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirmiş. Yemen Valisi Özdemir Paşa, böylelikle Yemen'den getirdiği kahveyi saraya taşımış. Bakalım bugün sizler için hazırladığım, içimine çok alışkın olduğumuz lakin tatlılarda deneyimlemediğimiz Türk kahveli çay saati lezzetleri hoşunuza gidecek mi?





TÜRK KAHVELİ KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

2.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Kakao

YAPILIŞI: Pudra şekeri ve tereyağını derin bir kapta çırpıyoruz. Sonrasında bu karışıma sıvı yağı, nişastayı ve kahveyi de katıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz, ardından karışımı iyice yoğuruyoruz. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar karışıma ekliyoruz. Kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Minik toplar elde edip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kakao eleyerek servis ediyoruz.





KAHVELİ İRMİK HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 su bardağı süt

1.5 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

YAPILIŞI:

Helvayı kavuracağımız tavanın içerisine sıvı yağ ve tereyağını ilave ediyoruz. Ardından irmiği ekliyoruz. Devamlı karıştırarak, bu şekilde yaklaşık olarak 10 dakika kadar kavuruyoruz. Ardından toz şeker ve Türk kahvesini ilave ediyoruz. Tekrar birkaç dakika kadar karıştırarak kavuruyoruz. Daha sonra sütü yavaş yavaş ekleyerek, helvayı karıştırıyoruz. Helva kıvamında yoğunlaştığını görünce altını kapatıyoruz.



TÜRK KAHVELİ KEK



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1.5 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı su

2 tane yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Kalıbı yağlayıp unluyoruz. Unu, karbonatı, şekeri ve tuzu karıştırıp bekletiyoruz. Küçük bir tavada sıvı yağı, tereyağını, kakaoyu, Türk kahvesini, tarçını ve bir bardak suyu karıştırarak ısıtıyoruz ancak kaynatmıyoruz. Bu karışım ile unu hafifçe karıştırıyoruz. Yumurtaları, yoğurdu ve vanilyayı ilave edip iyice çırpıyoruz ve kek kalıbına alıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz kakao, nişasta, süt ve şeker ile hazırlayacağınız bir çikolata sosuyla servis edebilirsiniz ya da Türk kahvesi pişirerek içine krema ilave edip keke sos olarak dökebilirsiniz.