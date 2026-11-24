Kış geldiğinde pazar tezgâhlarının rengi değişir. Yazın domatesi, biberi, patlıcanı geri çekilir; yerini toprağın altında sabırla büyüyen sebzeler alır. Kereviz, havuç, pancar, yer elması... Belki de mutfağımızda en az hak ettikleri değeri gören sebzeler bunlar. Oysa kök sebzelerin kendine özgü bir lezzeti vardır. Fırında pişirildiğinde tatları yoğunlaşır, çorbaya girdiğinde kadifemsi bir kıvam verir, zeytinyağıyla buluştuğunda ise sofranın en zarif tabağına dönüşür. Üstelik pahalı malzemelere, uzun hazırlıklara da ihtiyaç duymazlar. Ben özellikle kış aylarında bu sebzeleri alışılmış tariflerinin dışına çıkarmayı seviyorum. Kerevizi yalnızca portakallı zeytinyağlı olarak düşünmemek, havucu sadece salataya rendelememek gerekiyor. Bazen küçücük bir dokunuş, çok tanıdık bir malzemeyi bambaşka bir lezzete dönüştürüyor.





KEREVİZ VE ELMALI KADİFE ÇORBA



MALZEMELER

1 orta boy kereviz

1 yeşil elma

1 küçük patates

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sebze suyu

Tuz

YAPILIŞI: Soğanı zeytinyağında yumuşatın. Küp doğranmış kereviz, elma ve patatesi ekleyin. Sebze suyunu ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Gerekirse sıcak suyla kıvamını açın.





PANCARLI BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 küçük pancar

1 soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI: Soğanı zeytinyağında kavurun. İnce rendelenmiş pancarı ekleyip birkaç dakika çevirin. Bulguru ve sıcak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kapağı kapalı şekilde kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirin.





LİMONLU YER ELMASI



MALZEMELER

500 gram yer elması

1 havuç

1 küçük soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 çay kaşığı şeker

Tuz

Yarım su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Soğanı ve havucu zeytinyağında hafifçe çevirin. Ayıklanmış yer elmalarını ekleyin. Limon suyu, şeker, tuz ve sıcak suyu ilave edip kapağı kapalı şekilde 20–25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis edin.



BALLI VE KEKIKLI FIRIN HAVUÇ



MALZEMELER

5 havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı taze kekik

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Havuçları uzunlamasına ikiye bölün. Zeytinyağı, bal, kekik, tuz ve karabiberle harmanlayın. Yağlı kâğıt serili tepsiye yerleştirip 190 derece fırında 25–30 dakika, kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin. Ilık servis edin.