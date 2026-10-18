İDİL DEMİREL

2000’lerin en çok arzulanan çantaları bu sezon yeniden moda. Üstelik yalnızca ikinci el ya da vintage mağazalarda değil, markaların yeni koleksiyonlarında da karşımıza çıkıyorlar. Modaevleri arşivlerini açarken ikinci el piyasasında da hareketlilik var. Fendi Baguette aramaları bir yılda yüzde 157, Chloé Paddington aramaları yüzde 610 arttı

Silvia Venturini Fendi'nin 1997'de tasarladığı Baguette, adını Fransızların koltuk altına sıkıştırarak taşıdığı uzun ekmekten aldı. Kısa sapı ve küçük gövdesiyle piyasaya çıktığı dönemin büyük, kullanışlı çantalarından oldukça farklıydı. Fendi aynı modeli yüzlerce farklı biçimde üretti. Bu model asıl şöhretini ise Sex and the City dizisiyle kazandı. Carrie Bradshaw karakteriyle özdeşleşen model, hepimizin hafızalarına kazındı. Dizide kullanılan mor payetli model, 2022'de çantanın 25'inci yılı için yeniden üretildi. Bu model, ilk piyasaya çıkışından neredeyse 30 yıl sonra yine bu dönemin en popüler modelleri arasında yer alıyor.

Balenciaga City'nin hikayesi neredeyse başlamadan bitecekti. Nicolas Ghesquière'in 2001'de tasarladığı çanta, markanın yöneticilerine fazla sade gelmişti. O dönemin sert, gösterişli lüks çantalarının aksine City'nin derisi yumuşacıktı; metal detayları, uzun püsküllü fermuarları ve kullanıldıkça değişen bir biçimi vardı. Defile hazırlıkları sırasında çantayı gören Kate Moss tasarımı çok beğendi. Ardından Sienna Miller, Nicole Richie ve Olsen kardeşlerin kollarında görünmeye başladı. Bir anda 2000'lerin en çok taklit edilen çantalarından birine dönüştü. Balenciaga, 2024'te modeli Le City adıyla yeniden çıkardı. Kampanyada yine Kate Moss vardı.

Phoebe Philo'nun Chloé için hazırladığı Paddington, 2005'in en büyük çanta olaylarından biriydi. Kalın deri, iri tokalar ve önündeki dev asma kilitle hiç de hafif değildi. Boşken yaklaşık 1,3 kilo ağırlığındaydı. Yalnızca kilidi bile neredeyse yarım kiloydu. Ama ağırlığı kimseyi durdurmadı. Kate Moss ve Sienna Miller'ın da favorisi olan Paddington, 2025'te Chloé'nin kreatif direktörü Chemena Kamali tarafından yeniden tasarlandı. 2026'da daha büyük boyları da koleksiyona katıldı.

Tom Ford'un Saint Laurent için tasarladığı Mombasa, 2002 ilkbahar- yaz koleksiyonunda ortaya çıktı. Hilal biçimindeki yumuşak deri gövdesi ve boynuzu andıran sert sapıyla diğer çantalardan hemen ayrılıyordu. Anthony Vaccarello, Mombasa'yı 2026 ilkbahar koleksiyonunda yeniden tanıttı. Bella Hadid'in yer aldığı kampanya da ilgiyi artırdı. Yeni versiyonda orijinal biçim korundu.

Gucci'nin 1961'de tanıttığı bu kıvrımlı omuz çantasının adı başlangıçta Jackie değildi. Tasarım, Jacqueline Kennedy'nin favorilerinden biri olunca çantaya onun ismi verildi. Tom Ford, Frida Giannini ve Alessandro Michele yıllar içinde tasarımı yeniden yorumladı. Michele, 2020'de Jackie 1961 adıyla daha küçük boylarını tanıttı. Dakota Johnson da 2023'te çantanın kampanya yüzü oldu. Gucci'nin yeni kreatif direktörü Demna Gvasalia ise 2025'te daha yumuşak, dökümlü bir Jackie hazırladı.

Miuccia Prada, 1980'lerden itibaren naylonu lüks moda tasarımlarında kullandı. Markanın 2000'lerdeki küçük omuz çantaları da bu yaklaşımın en sevilen örnekleri oldu. Prada, 2019'da arşivinden seçtiği tasarımları Re-Edition serisiyle geri getirdi. Çanta, 2026'da ikinci el piyasasının en çok satın alınan modelleri arasında üçüncü sıraya yükseldi.

John Galliano'nun Dior için hazırladığı Saddle, 1999'da podyuma çıktı. 2000'lerin başında Paris Hilton, Beyoncé gibi isimlerin kullandığı Saddle büyük bir başarı kazandı. Maria Grazia Chiuri, 2018'de çantayı yeniden piyasaya sürdü. Yeni model biraz büyütüldü; eski cırt cırtlı kapanışın yerini mıknatıslı kapak aldı.

Louis Vuitton Speedy, ilk olarak 1930'da seyahat çantası Keepall'un daha küçük ve günlük kullanıma uygun bir versiyonu olarak tasarlandı. Başlangıçta Express adıyla biliniyordu. Audrey Hepburn'ün daha küçük bir boy istemesi üzerine hazırlanan Speedy 25 ise modelin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Speedy, 2000'lerde sanatçılarla yapılan iş birlikleri sayesinde yeniden popülerleşti. 2026'da ise markanın ünlü monogram deseninin 130'uncu yılı için özel Speedy modelleri hazırlandı.



DÖRT SEZONUN ARDINDAN AYRILIK GELDİ

Calvin Klein bu hafta önemli bir duyuru yaptı. Markanın perşembe günü yaptığı açıklamada, kreatif direktör Veronica Leoni'nin dört sezonun ardından markadan ayrıldığını duyurdu. Henüz bir halef atanmadı, ancak marka yaptığı açıklamada yeni koleksiyon kreatif liderliğini en kısa sürede açıklayacağını belirtti. Veronica Leoni'nin Calvin Klein'daki dönemi sona erdi. PVH Group, Leoni'nin dört sezonun ardından markadan ayrıldığını açıkladı. Daha önce The Row ve Phoebe Philo dönemindeki Celine'de görev alan tasarımcının yerine geçecek isim henüz açıklanmadı.





KENDİ MARKASINA GERİ DÖNÜYOR

Eski Dior Men ve Fendi kreatif direktörü Kim Jones, kendi adını taşıyan markasını yeniden hayata geçiriyor. Marka, ayrıca oldukça ses getiren bir şekilde Hong Kong'da 4 bin metrekarelik bir amiral mağaza ile geri dönüyor.





GÖREVDE ÜÇ YIL KALDI

Fransız lüks grubu Kering tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Sean McGirr'in Alexander McQueen'deki kreatif direktörlük görevinden ayrılacağını açıkladı. Şirket, yeni kreatif direktörün yakında açıklayacağını söyledi. Moda tasarımcısı Jonathan Anderson'ın kendi markasından McQueen'e transfer olan McGirr, markanın satışlarının düştüğü ve 2023'te Sarah Burton'ın ayrılığı sonrası yeniden yapılanma sürecinde göreve gelmişti.





GLOBAL KREATİF DİREKTÖR OLDU

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kendall Jenner, tam olarak şöhretinin zirvesinde. Ünlü oyuncu Jacob Elordi ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra popülaritesi daha da artan moda haftaları sırasında en çok iş yapan mankenler arasında yer alan ve sayısız markanın da marka yüzü olan Jenner şimdi de oldukça farklı bir görevle karşımıza çıkıyor. Jenner, lüks alışveriş platformu FWRD'ın Global Kreatif Direktörü olarak atadı. Model, platformun kreatif yönünden sorumlu olacak.