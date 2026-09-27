İDİL DEMİREL

Moda dünyasının dört önemli başkentinde düzenlenen ve yarın sona erecek olan moda haftası, görkemi, sokak stili ve özellikle de tamamen şöhretlere ayrılmış ön sıralarıyla bizleri bir kez daha modaya aşık etti. Tabii ki moda haftalarının ekonomik etkisi ise inanılmaz boyutlarda. Milano Moda Haftası ile ortaya çıkan ekonomik etkinin 219,5 milyon euro’yu yani 12 milyar 249 milyon TL’yi aşması bekleniyor

Moda dünyasının dört önemli başkentindeki moda serüveni tüm hızıyla devam ediyor. New York ve Londra'nın ardından bayrağı devralan ve 22 Eylül'de başlayan Milano Moda Haftası, yarın sona eriyor.

Ancak Gucci, Dolce&Gabbana, Ferragamo, Bottega Veneta, Missoni, Etro, Jil Sander, Max Mara, Marni, Emporio Armani, Tod's, Sportmax, Moschino ve Elisabetta Franchi gibi markalar koleksiyonlarını sergilediği bu moda haftası, yaklaşık bir hafta boyunca iddialı koleksiyonlar kadar dünyanın en ünlü yıldızlarına da ev sahipliği yaptı.

Dakota Johnson, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Pamela Anderson, Naomi Watts, Ciara, Gabrielle Union, Stella Maxwell, Naomi Campbell, Olivia Jade, Camila Alves, Emilia Clarke, Maya Hawke ve annesi Uma Thurman, Naomi Watts, Michelle Williams, Chiara Ferragni ve Elisabetta Franchi moda haftasına katılan ünlülerden sadece bir kısmı.

Doğal olarak yıldızlar defilelere ve etkinliklere kendilerini davet eden moda markalarının hazırladığı özel look'larla katıldı. Moda haftası Cardi B'nin, Gigi Hadid'in, Irina Shayk'ın, Helena Christensen'in podyuma çıktığı anlara sahne oldu. Özel bir etkinlikte Alicia Keys sahneye çıktı. Yani moda haftası her boyutuyla kesinlikle herkesi kendisine hayran bıraktı.

İLHAM ALMALIK SOKAK STİLİ

Uzun yıllardır sokak stilini unutmuş durumdayız. Oysa moda blog'larının bu kadar popüler olmasına da Instagram'dan moda paylaşımlarının artmasına da 'sokak stili kavramı' ön ayak olmuştu.

Milano Moda Haftası, moda dünyasının profesyonellerinin ve şöhretlerinin karışımı göz alıcı bir moda haftasına ve sokak stiline ev sahipliği yaptı. Sokaklarda o bir döneme damga vuran influencer'ların 'abuk', 'abartılı', günlük hayatla alakası olmayan stillerinden neredeyse eser yoktu. Onun yerine kişisel moda kürasyonunu ön plana çıkarak bir duruş söz konusuydu. Milano sokak stiline bakınca insan yeniden 'normal' bir giyinme moduna geçilmesi gerektiğini çok daha iyi anlıyor. Beyaz tişört, beyaz ya da mavi gömlek, jean pantolon, siyah etek, siyah ceket, siyah babet, siyah ya da bordo sivri burunlu az topuklu ayakkabı... Bu klasik parçalar iddialı aksesuvar ve çantalarla kombinleniyor.

TÜRK YILDIZ VOGUE GECESİNDE

New York, Londra, Paris ve Los Angeles'ın ardından moda dünyasının küresel buluşması Vogue World, beşinci edisyonu Milano'da gerçekleşti. Milano Moda Haftası'nın açılışını yapan etkinlik, şehrin ikonik yapılarından Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlendi. Vogue Türkiye ise Condé Nast'ın özel onayıyla Vogue World'e tarihinde ilk kez katıldı. Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak etkinlikte yer alan Hande Erçel ön sıradan takip etti.

220 MİLYON EURO KAZANDIRAN MODA ETKİNLİĞİ

Milano Moda Haftası 22 Eylül'de start aldı. 203 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler arasında 61 defile (54'ü fiziksel, 7'si dijital), 88 sunum (bunlardan dördü sadece randevuyla) ve 54 faaliyet yer alıyor. Yabancı ziyaretçi sayısında bu sene artış olan moda haftası 28 Eylül'de sona eriyor.

Milano Moda Haftası için, turizm harcamalarından kaynaklanan ekonomik etkinin 219,5 milyon euro'yu yani 12 milyar 249 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Toplamda 100,8 milyon euro alışverişe; 85,4 milyon euro konaklama ve yemeğe; 32,9 milyon euro ise ulaşıma ayrılacak.

Tüm hafta boyunca yaklaşık 140 bin 900 ziyaretçi bekleniyor. Yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 22 artması öngörülüyor. Kişi başı ortalama turist harcaması bin 555 euro olacak ve bu da 2025 yılına göre yüzde 2,8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yabancı ziyaretçilerin bin 594 euro harcaması beklenirken, İtalyan ziyaretçilerin harcaması bin 522 euro olarak öngörülüyor.

TÜRK TASARIMCI İTALYA'YI HAYRAN BIRAKTI

Bu coğrafyada Gül Ağış gibi çok moda tasarımcısı yetişmedi. Ağış, bu hafta markası Lug Von Siga ile nasıl gurur duyulacak işlere imza attığını bir kez daha herkese gösterdi.

Lug Von Siga, 23 Eylül'de Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği sunumla 2027 ilkbahar-yaz koleksiyonu 'Il Silenzio'yu uluslararası moda dünyasıyla buluşturdu.

Yaklaşık 80 satış noktasına ulaşan marka, 16 yıllık tasarım ve üretim birikimini Milano'da sergilerken, Avrupa'daki varlığını güçlendirme hedefini de ortaya koydu.

Marka farklı zanaatkârlarla kurduğu uzun soluklu iş birlikleri, markanın tasarım anlayışının önemli bir parçasını oluşturdu. Geleneksel üretim bilgisini çağdaş tasarımla bir araya getiren Lug Von Siga, bu yaklaşımını "Il Silenzio" koleksiyonunda da sürdürdü.

Lug Von Siga'nın Milano'daki ilk sunumu, Gül Ağış'ın şehirle olan kişisel hikâyesini de yeniden gündeme getirdi.

Moda eğitimini Milano'daki Istituto Marangoni'de tamamlayan ve profesyonel kariyerinin yaklaşık 10 yılını burada geçiren Ağış, İtalyan moda dünyasının önemli isimlerinden Ennio Capasa'nın ekibinde, Costume National'de dört yıl boyunca çalıştı. İstanbul'a döndükten sonra 2010 yılında Lug Von Siga'yı kurdu.