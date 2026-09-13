İDİL DEMİREL

2026 yılının sonbahar-Kış kampanyaları birer birer yayında. Bu sezon modaevleri podyumdaki modeller kadar Hollywood yıldızlarına, müzisyenlere ve sporculara güveniyor. Hailey Bieber’dan Sadie Sink’e, Kate Moss’tan Travis Kelce’ye sezonun reklam yüzleri neredeyse bir ödül töreni kadrosu kadar kalabalık

Moda dünyası pandemiden beri en iddialı sezonuna girmiş durumda.

Bu sonbahar-kış sezonunda lüks moda markalarının reklam yüzleri birbirinden iddialı isimler.

Kampanyalarda ünlü oyuncular, şarkıcılar, sporcular, mankenler yani şöhretler dünyasının göz önünde olan neredeyse her ismi yer alıyor.

Gucci bu sezon tek bir yüz seçmek yerine adeta bir yıldız kulübü kurdu. Demna'nın yeni Gucci dönemini anlatan 'And We Shall Dance Again' ismi verilen sezon için hazırlanan reklam filminde Kate Moss, BTS'ten Jin, Shawn Mendes, Tom Brady ve Alex Consani gibi isimler aynı dünyada bu- luşuyor. Kampanyanın yönetmeni Johan Renck; portreleri ise Michal Chelbin çekti. Mekan terk edilmiş, rüya gibi bir sosyal kulüp.

'Stranger Things' ile dünya çapında tanınan Sadie Sink, Calvin Klein'ın 'Feel the Fit' ismini verdiği sezon kampanyasının yıldızı oldu. Fotoğrafçı ve yönetmen Aidan Zamiri, Sink'i 90s Straight, Low Rise Baggy ve High Rise Loose gibi farklı jean kalıpları içinde çekti. Kampanya yalnızca jean değil; denim gömlek ve ceketleri de kapsıyor.

Burberry'nin sonbahar-kış kampanyasında Romeo Beckham ile FKA Twigs başrolde. Glen Luchford'ın çektiği kampanya Thames Nehri'nden Londra'nın ışıklarına uzanıyor; Daniel Lee böylece koleksiyonun defilesinde başlayan Londra hikâyesini şehrin sokaklarına taşıyor.

'Ozark'taki Ruth Langmore rolüyle üç Emmy kazanan, 'Inventing Anna' ile dünya çapında tanınan Julia Garner, Loewe'nin sonbahar- kış kampanyasının başrolünde. Zaten markanın global elçilerinden biri olan oyuncuyu fotoğrafçı Talia Chetrit bu kez stüdyoda değil, Mont Blanc masifindeki Pointe Helbronner'da yani yaklaşık 3 bin 470 metre yükseklikte çekti.

Alaïa, kampanyasının merkezine Teyana Taylor'ı koydu. Oyuncu, şarkıcı ve dansçı kimliklerini aynı anda taşıyan Taylor'ın seçimi özellikle anlamlı; çünkü Alaïa'nın bu sezonki koleksiyonu doğrudan bedenin formuna odaklanıyor. David Sims'in siyah-beyaz çektiği fotoğraflarda Taylor'ın hareketleriyle Alaïa'nın heykelsi siluetleri neredeyse tek bir forma dönüşüyor.

Travis Kelce'nin Sonbahar 2026 moda sezonundaki yeri artık yalnızca Taylor Swift'in yanında ön sıraya oturmak değil. Tommy Hilfiger'ın 'Only in New York' kampanyasında Gigi Hadid, Jisoo, Peggy Gou, tenisçi Frances Tiafoe ve NBA efsanesi Carmelo Anthony ile aynı kadroda.

Michael Kors ise markasının 45'inci yılı için tek bir ünlü seçmedi. Lea Michele, Audra McDonald, Sutton Foster, Judith Light, Kara Young ve balerin Misty Copeland aynı kampanyada buluştu. Altı kadının ortak noktası New York sahneleri.

Kylie Jenner yıllardır Alo giyiyordu ama marka ile ilk resmi büyük kampanyası Sonbahar 2026'da geldi.

Miu Miu, 2021'de reklam yüzü olarak yer verdiği Hailey Bieber'ı bu sezon da reklam yüzü olarak markaya geri dönüyor. Bieber'a bu kez Çinli süpermodel Xiao Wen Ju eşlik ediyor. Kampanyanın fotoğraflarını Zoe Ghertner çekerken, reklam filmini Renell Medrano yönetti. Geceyi andıran endüstriyel sette çekilen kampanyada flaş ışığı özellikle sert tutuldu; oluşturulmak istenen dünya romantik ama biraz da tekinsiz.

Prada'nın 'Simple Stories' kampanyasının en büyük yıldızı belki de kameranın arkasında. 'Moonlight' ile En İyi Film Oscar'ını kazanan yönetmen Barry Jenkins, Miuccia Prada ve Raf Simons'ın koleksiyonunu kısa film mantığıyla çekti. Hunter Schafer ve Troye Sivan'a Kelvin Harrison Jr. ile Çinli oyuncu Chen Haoyu eşlik ediyor.

DUA LIPA'NIN KREMİ

Son olarak ünlü şarkısı Dua Lipa ile yaptığı işbirliği ile dikkat çeken lüks bakım kremi markası Augustinus Bader, kısa süre önce yeni ürününü tanıttı. Markaya has formüllerin kullanıldığı The Overnight Restorative Cream, cildin doğal yenilenme sürecini destekleyerek sabaha daha sıkı, pürüzsüz ve dinlenmiş görünen bir cilt sunuyor. Cildin en kritik yenilenme saatlerinden ilham alan ürün, gece bakımını bir adım öteye taşıyor. Kremin içinde yer alan formül, gece boyunca cildi yoğun şekilde nemlendirirken yorgunluk belirtilerinin görünümünü azaltmaya ve sabaha daha sıkı, pürüzsüz, dinlenmiş ve ışıltılı görünen bir ciltle uyanmaya yardımcı oluyor.

BAŞROLDE AY VAR

Lüks saat markası Tissot, gökyüzünün en büyüleyici simgelerinden ayı 'Désir' koleksiyonunun merkezine taşıyor. Ayın evrelerinden ilham alan yeni koleksiyonun modelleri, ışık ve dokuların zarif birlikteliğini feminen bir tasarımla buluşturuyor. Ayın şiirsel değişimini yansıtan koleksiyon, her biri bilekte zarif bir ışıltı oluşturmak üzere tasarlanan altı farklı modelden oluşuyor. Koleksiyonun öne çıkan iki modeli, gökyüzünün derin tonlarından ilham alıyor. Ay fazı göstergesi, mineral simlerle zenginleştirilen koyu mavi kadranın üzerinde saat 5 yönünde konumlanıyor.

İLHAMI TOPRAKTAN ALIYOR

Ünlü mücevher markası Pandora, kısa süre önce 'Talisman' ismini verdiği ver burçlardan ilham alan koleksiyonunu tanıttı. 12 burcu temsil eden madalyonlar, ifade dolu yüzükler ve temel zincir kolyeleri içeren tasarımlarla, lansman koleksiyonun sembolik motifler alanını genişletiyor. Tasarımlar 4 unsurdan (toprak, su, hava ve ateşten) doğrudan alınan ve yüksek kaliteli malzemelerden dövülmüş ilhamla oluşturuldu. Koleksiyonun tanıtımı da manken Alex Consani ile yapıldı.

ÜNLÜ ŞARKICIYLA İŞBİRLİĞİ

Dior ve A24, film, tiyatro ve canlı etkinlikleri kapsayan iki yıllık yaratıcı bir işbirliğine imza attıklarını duyurdu. Markanın kreatif direktörü Jonathan Anderson ve şarkıcı Sabrina Carpenter özel bir reklam filmiyle bu projeyi duyurdu. Bu kapsamda Dior, New York'taki Cherry Lane Theatre'ın ana partneri olacak. İşbirliği aynı zamanda film, tiyatro ve modanın farklı alanlarından sanatçı ve etkili isimleri bir araya getiren daha geniş kapsamlı bir programa da uzanacak. Proje, Cherry Lane Theatre'ın A24 çatısı altında yeniden açılışının birinci yıl dönümünü kutlayan özel bir etkinlikle başlayacak. Gecede, tiyatronun kurucularından şair ve oyun yazarı Edna St. Vincent Millay'den ilham alan, Zack Winokur'un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Justin Vivian Bond'un tek seferlik Both Ends performansıyla tiyatronun köklü geçmişi kutlanacak.