İDİL DEMİREL

Lüks moda dünyası bu sezon kedilere reklam kampanyalarında yer veriyor. Ancak bu yıl kedilerin lüks dünyasının merkezine yerleştiği ilk yıl tabii ki değil. Dünyanın önde gelen markaları evi, sıcaklığı, sevimliliği, zarafeti ve inceliği sembolize eden kedileri sık sık reklam kampanyalarında kullanıyor

Kediler, kolektif hayal gücünde uzun zamandır sadece evcil hayvanlardan çok daha fazlasını temsil ediyor. Zarafet, gizem ve bağımsızlığın eşsiz bir birleşimini somutlaştıran, göz ardı edilmesi zor, etkileyici bir varlığa sahipler. Belki de tam olarak bu yüzden moda ve lüks dünyasında kendilerine özgü bir yer edindiler. Ve yıllar içinde güç ve cesaretten zarafet ve inceliğe kadar her şeyle ilişkilendirilen güçlü bir görsel motif haline geldiler. Lüks moda dünyası, görsel öykü anlatımlarında uzun zamandır kedilerin zarafet, gizem ve bağımsızlık özelliklerinden yararlanıyor. Mücevher vitrinleri arasında dolaşan canlı panterlerden, evcil kedilerin başrolde olduğu sürreal dijital kampanyalara kadar, dünyanın en prestijli moda evleri kediyi incelik ve lüksün nihai sembolü olarak benimsedi.

İtalyan modaevi Armani, yeni reklam kampanyasında kedi, yeşim taşı ve şifalı karahindiba bitkisini kullanıyor. Her biri Armani evreninin farklı bir ifadesini ortaya koyan tüm bu semboller arasında kedi özel bir yere sahip. Markanın kurucusu Giorgio Armani'nin kedilere olan düşkünlüğü ve onların estetik güzelliğinden tasarımlarında etkilendiği herkes tarafından biliniyor.

Lüks marka ürünleri tek bir çatı altında birleştiren perakende devi TK Maxx, bu sezon tanıtım filmlerinde kedilerin cazibesinden yararlanıyor. Kedilerin kullanıldığı reklam filmi Andreas Nilsson tarafından yönetildi. Filmde, bir kedi çantasından kırmızı bir mokasen ayakkabı çıkarıyor ve onu şapka gibi takarak istemeden viral bir moda anı oluşturuyor.

Charaf Tajer tarafından kurulan Casablanca, Akdeniz yaşamından beslenen tasarımları ve gerçeküstü görsel dünyasıyla tanındı. Kediler de markanın bu renkli evrenine doğal biçimde dahil oluyor. Casablanca'nın görsel dilinde hayvanlar klasik bir moda çekiminin dekoru olmaktan çok, seyahat, lüks ve fantezinin iç içe geçtiği dünyanın karakterlerine dönüşüyor.

Giuliano ve Giordano Calza kardeşlerin kurduğu GCDS, lüks moda ile internet ve pop kültürü arasındaki çizgiyi başından beri bulanıklaştırdı. Marka 2024 sonbahar-kış koleksiyonunda dünyanın en tanınan kedilerinden Hello Kitty'yi kullandı. Hello Kitty, beyaz takım elbisenin düğmelerinden gece elbiselerindeki jakar işlemelere kadar koleksiyonun içine gizlendi. Chucky gibi başka çocukluk karakterleri de aksesuarlara taşındı.

Sébastien Meyer ve Arnaud Vaillant tarafından kurulan Coperni, teknoloji ve internet kültürünü modayla buluşturan yeni nesil lüks markalardan. Marka birkaç yıl önceki holiday kampanyasında yavru kedileri kullandı. Fotoğrafçı Charly Gosp'un çektiği karelerde beyaz bir kedi markanın ünlü Swipe Bag'inin içinden bakarken, bir diğeri dev kırmızı Rubber Bridge Boot'un üzerinde poz verdi.

Miu Miu'nun kediyle ilişkisi markanın ilk parfüm kampanyasına kadar uzanıyor. Steven Meisel'in çektiği 2015 reklamlarında Fransız-İngiliz oyuncu Stacy Martin, Truman isimli siyahbeyaz yavru kediyle kamera karşısına geçti. Truman yalnızca arka plandaki sevimli bir detay değildi. Kampanya fotoğraflarında Martin kadar görünür biçimde konumlandırıldı ve Miu Miu'nun genç, meraklı ve biraz da eksantrik dünyasının karakterlerinden birine dönüştü. 2018'de hazırlanan Little Cats kapsül koleksiyonunda The Aristocats'ın Marie'si, The Simpsons'ın Snowball II'si ve çizgi dünyasının başka kedileri kazaklar, gömlekler ve aksesuvarlar da kullanıldı.

Louis Vuitton'un en eğlenceli hayvan projelerinden biri 2018'de Grace Coddington ile ortaya çıktı. Coddington, Louis Vuitton ile yaptığı iş birliğinde kendi İran kedileri Pumpkin ve Blanket'ı çizdi. Projeye Louis Vuitton'un kadın koleksiyonlarının sanat direktörü Nicolas Ghesquière de katıldı. Onun köpeği Léon da Coddington'ın kedilerinin yanına eklendi. Ortaya Catogram çıktı. Catogram, Louis Vuitton'un 2019 Cruise koleksiyonu kapsamında hazırlanan Grace Coddington işbirliğiydi. Coddington'ın elle çizdiği kediler ve köpek, Maison'un dünyaca ünlü LV Monogram deseniyle birleştirildi.



MÜCEVHER VE LÜKS SAAT DÜNYASININ VAZGEÇİLMEZİ

Cartier söz konusu olduğunda evcil bir kediden değil, lüks dünyasının belki de en ünlü büyük kedisinden bahsediyoruz: Panter. Panterin Cartier tarihindeki izi 1914'e kadar uzanıyor. Maison o yıl bir kadın saatinde elmas ve oniks kullanarak panter kürkünü çağrıştıran benekli bir desen yaptı. Ancak panteri Cartier'nin gerçek sembolüne dönüştüren isim Jeanne Toussaint oldu. Toussaint, 1933'te Cartier'nin mücevher bölümünün kreatif direktörlüğüne getirilen ve döneminin en etkili kadın tasarımcılarından biri olan isimdi. Kendisi de güçlü karakteri nedeniyle La Panthère lakabıyla tanınıyordu. Onun döneminde panter, üç boyutlu mücevherlere dönüştü. Panter daha sonra Cartier'nin yüzüklerinden saatlerine, parfümlerinden reklam filmlerine kadar bütün dünyasına yayıldı. Bir asırdan uzun süre sonra hâlâ Cartier denildiğinde akla gelen ilk sembollerden biri.



Son dönemin en sıra dışı lüks reklamlarından birine Hublot imza attı. Hublot, Big Bang modelinin 20'nci yılını kutlamak için reklam yüzü olarak Karl Lagerfeld'in dünyaca ünlü Birman kedisi Choupette'i seçti. Own It kampanyasında Choupette, Big Bang 20th Anniversary Red Magic modeliyle fotoğraflandı



Boucheron'un kedisinin yalnızca yüzü değil, adı da var: Wladimir. Lüks mücevher markasının arşivlerine göre hayvan figürleri Boucheron'un mücevher dünyasında 19'uncu yüzyıldan beri bulunuyor. Ancak gerçek Wladimir'in yıldız olduğu yıl 1978. Kedi, boynunda Boucheron High Jewellery kolyesiyle kamera karşısına geçti. Kampanya o kadar sevildi ki Wladimir 1987'ye kadar Boucheron reklamlarında görünmeye devam etti. 2018'de Maison'un kreatif direktörü Claire Choisne, Wladimir'in yüzünü mücevhere dönüştürdü. Pırlantalar, safirler ve tsavoritlerle hazırlanan kedi yüzlü kolye ve yüzükler ortaya çıktı.



Kedinin pahalı bir ürüne dikkat çekmek için kullanılmasının sosyal medya çağında ortaya çıktığını düşünüyorsanız Harry Winston'ın arşivi bunun tersini gösteriyor. Lüks markanın 1948 tarihli reklamlarından birinde siyah bir kedi, pırlanta mücevherlerle birlikte fotoğraflandı. Harry Winston sonraki yıllarda da bu fikre geri döndü. 1962 tarihli bir başka reklamda Siyam kedisi, yine değerli mücevherlerle birlikte kullanıldı.