İDİL DEMİREL

Cristiano Ronaldo ile evlenen Georgina Rodriguez, düğün kadar evlilik sözleşmesiyle de gündemde. Bir dönem lüks bir markanın mağazasında satış danışmanı olan Rodriguez, bugün milyonlarca takipçisi, dev marka anlaşmaları ve lüks yaşamıyla dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri

Rodriguez'in parmağındaki oval kesim pırlanta son yılların en dikkat çeken yüzüklerinden biri. Mücevher uzmanlarının fotoğraflar üzerinden yaptığı analizlere göre yüzük yaklaşık 37 karat büyüklüğünde. Tahmini değeri 5 milyon dolar kabul ediliyor. Çift yüzüğün özelliklerini hiçbir zaman resmi olarak açıklamadı.

Saat koleksiyonunda ise Rolex Day-Date, Rolex GMT-Master II, Patek Philippe Nautilus ve Audemars Piguet Royal Oak gibi değeri altı haneli rakamlara ulaşan modeller yer alıyor.

Georgina'nın en büyük tutkularından biri lüks çantalar. Gardırobunda 150'den fazla tasarım çanta bulunuyor. Chanel, Dior, Louis Vuitton ve Prada'nın sınırlı üretim modellerine sahip olan Rodriguez'in çanta koleksiyonunun yaklaşık değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Çanta koleksiyonunda en az 13 Hermes Birkin çanta yer alıyor. Önce bir genel bilgi verelim. Birkin 25 için fiyatlar yaklaşık 13 bin 500 dolar yani yaklaşık 650 bin TL. Birkin 35 ve 40 gibi daha büyük boyutlar için çantanı fiyatı 20 bin 500 dolar yani 980 bin TL'nin üzerine kadar çıkıyor. Koleksiyondaki en dikkat çeken parçalardan biri Hermes Himalaya Birkin. Çantanın yaklaşık fiyatı 450 bin dolar. Yani 21 milyon 500 bin TL.

Georgina ve Ronaldo'nun ortak kullandığı otomobil koleksiyonunda Bugatti Chiron, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Phantom, Ferrari Monza SP2, Mercedes G-Serisi ve Cadillac Escalade gibi modeller bulunuyor. Uzmanlar koleksiyonun toplam değerinin 20 milyon euronun üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Rodriguez'in gelirinin büyük bölümü Ronaldo'dan bağımsız. Modellik anlaşmaları, reklam kampanyaları, belgesel projesi, sosyal medya iş birlikleri ve lisans anlaşmaları sayesinde kişisel servetini yaklaşık 30 milyon dolara çıkardığı tahmin ediliyor.

MAĞAZADA ÇALIŞIYORDU

Georgina Rodriguez, Arjantin'de doğdu ancak çocuk yaşta ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. Maddi açıdan oldukça mütevazı bir çocukluk geçirdi. Genç yaşta garsonluk yaptı, çocuk bakıcılığı yaptı ve İngilizcesini geliştirmek için İngiltere'de yaşadı. İspanya'ya döndüğünde ise Madrid'deki Gucci mağazasında satış danışmanı olarak çalışmaya başladı. Hayatını değiştiren an da burada yaşandı. 2016 yılında mağazaya gelen Cristiano Ronaldo ile tanıştı. O dönem Real Madrid forması giyen yıldız futbolcuyla ilişkisi kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan aşkına dönüştü. Yaklaşık 10 yıllık birliktelikten sonra çift, Portekiz'de evlendi.

EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMASI ÇOK KONUŞULDU

Düğünden sonra internette en çok paylaşılan içerik ise çiftin evlilik sözleşmesi oldu. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan listede Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesinde şu maddelerin bulunduğu öne sürülüyor:

Aylık 121 bin dolar ödenek

5,6 milyon dolarlık gayrimenkul

Ömür boyu 110 bin dolar aylık gelir

500 bin dolar aylık çocuk desteği

Yıllık 2 milyon dolar yaşam standardı ödeneği

İki lüks otomobil

Özel uçuşların karşılanması

Yılda iki lüks tatil

Ayrılık halinde 50 milyon dolar tazminat

Georgina'nın olası bir ayrılık halinde ömür boyu aylık ödeme alacağı ve Madrid'deki yaklaşık 5,6 milyon dolar değerindeki aile evinin kendisine bırakılacağı yönündeki iddialar. Ancak bu maddeler bile Cristiano Ronaldo veya Georgina Rodriguez tarafından hiçbir zaman resmen doğrulanmadı.

MARKALARIN YENİ GÖZDESİ

Ünlü oyuncu Richard Gere'in 2000 doğumlu oğlu Homer, son dönemde en çok dikkat çeken ve en iyi çıkışı yakalayan isimlerden biri. Fransız modaevi Dior'un giydirdiği, Vogue gibi önemli moda dergilerinin kapağını süsleyen Gere, Euphoria dizisindeki dikkat çekici performansının ardından şov dünyasının en gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ryan Murphy'nin The Shards romanından uyarladığı dizide Kaia Gerber ile birlikte rol alan ve ilk başrolünü kapan Gere, Oliver Stone'un White Lies filminde de rol alacağı açıklandı.

2000'LERDEN GÜNÜMÜZE

Markalar arşivlerinde yer alan ve ikonikleşen tasarımlarını yeniden hayata döndürme konusunda oldukça iddialı. Bunun son örneği Miu Miu markası. Markanın spor giyimden ilham alan bir estetiğin modaya yön verdiği bir dönemden beslenen Bubble ayakkabı yenilenen tasarımıyla yeniden satışa çıktı. Tasarım ilk olarak 2000'lerin başında tasarlanmıştı. Yumuşak bir yapıya sahip ayakkabı; deri ve süetten titizlikle üretiliyor.

HAYAT KURTARAN PARÇA: TİŞÖRT ELBİSE

Yazdan sonbahara geçerken gardırobunuzda en çok işinize yarayacak parçalardan biri tişört elbiseler olabilir. Favori basic tişörtünüzün rahatlığını elbisenin pratikliğiyle buluşturan bu modeller, sezon geçişinde kombin yapmayı da fazlasıyla kolaylaştırıyor. Yazın sandaletlerle ve güneş gözlükleriyle tamamladığınız bir tişört elbiseyi, hava serinlemeye başladığında loafer, süet çanta veya trençkotla bambaşka bir görünüme taşıyabilirsiniz. Tişört elbisenin sportif ve gündelik havasını biraz değiştirmek istiyorsanız, farklı dokuları aynı görünümde buluşturun.