İDİL DEMİREL

Zendaya, rol aldığı Spider-Man filminin galası ve tanıtım turnesinde 16 kombin giydi. Ünlü oyuncunun her elbisesinin fiyatı 150 bin doları, mücevherlerinin değeri ise 100 bin doları buldu. Yani her bir kıyafeti için yaklaşık 11 milyon 800 bin TL değer biçilen Zendaya, 16 kombini için 4 milyon dolarlık (190 milyon TL) bir kapsül koleksiyonla karşımıza çıktı

Ünlü oyuncu Zendaya ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti Law Roach için film galaları yalnızca kırmızı halı etkinliği değil. İkili, karakterlerin dünyasını kıyafetlere taşıyarak baştan sona bir moda hikayesi yaratıyor. Dün Türkiye'de de vizyona giren Spider-Man: Brand New Day (Örümcek- Adam: Yepyeni Bir Gün) tanıtım etkinlikleri de bu nedenle tam bir moda şovuna döndü.

Gala ve tanıtım etkinlikleri kapsamında filmin kırmızı, siyah ve beyaz renklerini; örümcek ağlarını, böcek figürlerini ve koza biçimlerini 16 farklı görünüme yerleştirdiler. Bunu bazen özel dikim couture bir elbiseyle, bazen vintage bir parçayla bazen de sade ve günlük bir tişörtle yaptılar.

Her bir look için Tiffany&Co., Boucheron, Jacob&Co.,Lydia Courteille, Stefere Jewelry ve Mouawad markalarından iddialı mücevherler seçildi. Saat olarak da Rolex markasının ürünleri kullanıldı. Yani her bir kombinin mücevher bazında değeri yaklaşık 100 bin dolar yani 4 milyon 700 bin TL civarındaydı.

Tabii ki genel olarak look'larda Zendaya'nın imzası haline gelen gösterişli tasarım parçalar kullanıldı. Yabancı basın her bir look'un tahmini piyasa değerlerinin parça başına 80 bin ila 150 bin dolar aralığında (yani yaklaşık 3 milyon 800 bin lira ile 7 milyon 100 bin TL aralığında) olduğunu yazdı.

Turnenin en ucuz ve en çok konuşulan görünümü Paris'te ortaya çıktı. Law Roach, eBay'den 34.99 dolara aldığı tişörtü Zendaya'ya mini elbise gibi giydirdi. Görünüm Christian Louboutin ayakkabılar, Stefere Jewelry pırlanta küpeler, Rolex Cosmograph Daytona saatle tamamlandı.

Filmin Los Angeles galasında Ashi Studio'nun couture koleksiyonundan bir elbise seçildi. Zendaya, görünümü üzerinde küçük bir örümcek detayı bulunan Christian Louboutin ayakkabılar ve Boucheron mücevherlerle tamamladı.

Şanghay'da Atelier Versace'nin 2016 couture arşivinden ağ biçimli bir elbise giydi. Elbisenin kalçasına David Webb arşivinden örümcek biçimli bir broş yerleştirildi. Görünüm Christian Louboutin ayakkabılar ve Rolex saatle tamamlandı.

Mexico City'de Ashi Studio'nun 2026 couture koleksiyonundan dantel ve uzun püsküllü siyah bir elbise tercih etti. Görünümün en dikkat çekici parçası Jacob & Co. imzalı örümcek ağı küpeleriydi. Küpelerin fiyatı 16 bin dolardı.

Roma'da iki farklı İtalyan markasının arşivine girildi. İlk görünüm Versace'nin 1997 koleksiyonundan Swarovski kristalleriyle kaplı parçaydı. Ardından Giorgio Armani'nin 1990 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. Zendaya, görünümü Tiffany & Co. imzalı Elsa Peretti yılan küpeler, pırlantalı yüzükle tamamladı.

Madrid'de turneyi Christian Cowan'ın 2026 sonbahar koleksiyonundan siyah, püsküllü bir elbiseyle açtı. Görünüm çift renkli Rolex, Stéfère küpeler ve Christian Louboutin So Kate ayakkabılarla tamamlandı.

Amsterdam'da marka elçisi olduğu Louis Vuitton'un 2027 Cruise koleksiyonundan uyarlanan askeri görünümlü bir takım giydi. Ardından McQueen'in 2026 sonbahar koleksiyonundan metalik çiçek işlemeli mini elbise ve asimetrik opera paltosuna geçti.

New York'ta Vetements'ın 2027 koleksiyonundan tercih etti. Görünüm Jacob & Co.'nun örümcek ağı biçimli sallantılı küpeleriyle tamamlandı. Beyaz altın üzerine yüzlerce pırlanta ve iki beyaz inciyle hazırlanan küpelerin değeri yaklaşık 16 bin dolardı.

Londra durağında John Galliano'nun 1997 ilkbahar-yaz Circus koleksiyonundan gece mavisi vintage bir elbise giydi. Tiffany & Co. imzalı küpe, bileklik ve yüzüklerin toplam değeri 119 bin dolara ulaştı.

BALAYI SONRASI STİLİ ÇOK COOL

Balayından döndüğünden beri Dua Lipa'ya resmen bir şey olmuş durumda. Eşinin işi nedeniyle New York'ta bulunan Lipa, hem şık hem de giyilebilir gündelik yaz kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Düğün sonrası ayağının tozuyla yeni albümü için çalışmalara başlayan Lipa, kayıt stüdyosuna her gidişinde sonbahar-kış sezonuna dair bir tüyo veriyor bizlere. Bu kombininde de sonbaharda sık sık göreceğimiz etekpantolonunu siyah bir askılı bluzla tamamlayan Lipa, küt burunlu ayakkabıları ve marka elçisi de olduğu Bvlgari marka saatiyle çok hoş görünüyor.

NİLÜFER ETKİSİ

Moda dünyasında çiçek desenleri önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda da çok popüler. Lüks markaların her biri farklı bir çiçek desenini kullanıyor ve koleksiyonlarında bu desene ağırlıklı olarak yer veriyor.

Dior; sonbahar-kış 2026-2027 defilesine ilham veren ve aynı zamanda ev sahipliği yapan Jardin des Tuileries, Paris yaşamının gerçek bir buluşma noktasıdır. Bassin Octogonal'i süsleyen nilüferler ise, Jonathan Anderson tarafından tasarlanan koleksiyon boyunca farklı yorumlarla karşımıza çıktı. Nilüfer motifi, markanın ikonik çanta modeli Lady Dior'un da aralarında bulunduğu pek çok tasarımda yer alıyor.

TÜM MARKALARIN KALBİNİ ÇALDI

Pop star Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber milyar dolarlık bir kozmetik şirketinin sahibi olmanın yanı sıra modellik kariyerine de kesintisiz devam ediyor. Bieber son olarak, Miu Miu markasının sonbahar- kış koleksiyonunun kampanya çekimlerinde karşımıza çıktı. Narinlik kavramının ön plana çıktığı çekimde Bieber, arken aynı zamanda güçlü bir otoriteye dönüşüyor.

SANATÇI İMZALI MODA ÇEKİMİ

Modaevleri benzerlerinden farklarını sanatla ya da sporla kurdukları yakın bağlarla ortaya koyuyor. Bunun son örneği Fendi. Maria Grazia Chiuri'nin marka için hazırladığı ilk sonbahar-kış koleksiyonu çekimleri ünlü sanatçı- fotoğrafçı Jo Ann Callis imza taşıyor. Kampanya, insan ilişkilerinin ikili doğasına odaklanıyor: 'Bağ kurma arzumuz ve aynı anda bunu hiçbir zaman bütünüyle başaramayışımız.' Öte yandan kampanya, fiziksel yakınlık aracılığıyla ifade edilen duygusal gerilimi ele alış biçimiyle özellikle Pina Bausch'un çalışmalarından ilham alıyor.