İDİL DEMİREL

Bu yaza dünyaca ünlü iki pop yıldızının düğünü damga vurdu. Neredeyse bir aydır tüm dünya Dua Lipa ve Taylor Swift’in düğünlerine odaklanmış durumda. Belli ki bu iki düğün de sadece gelinlikleriyle değil; maliyetleri, davetli listeleri, günler süren kutlamaları ve ince düşünülmüş detaylarıyla uzun süre konuşulacak

TAYLOR SWIFT

FUTBOL STADYUMUNU TAMAMEN KAPATTI

Taylor Swift müzik dünyasının en zengin ve en güçlü kadınlarından biri. 1989 doğumlu Swift'in kişisel serveti 2 milyar dolar. Uzun bir birliktelik yaşadıktan sonra evlendiği 1989 doğumlu Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin kişisel serveti ise yaklaşık 90 milyon dolar civarında. Bu nedenle çiftin düğünü kadar yaklaşık 40 sayfalık evlilik öncesi anlaşması da çok konuşuldu.

Taylor Swift ile Travis Kelce, New York'un en ikonik noktalarından biri olan Madison Square Garden stadyumunda evlendi. Bir konser ve spor mabedi olarak bilinen MSG'nin düğün mekanına dönüştürülmesi bile başlı başına olaydı.

Yaklaşık bin konuğun ağırlandığı düğün için mekanın birkaç günlüğüne kapatılması, güvenlik önlemleri ve çevredeki düzenlemelerle birlikte toplam maliyetin 15-20 milyon dolar aralığında olduğu ifade ediliyor. Düğün için 7. Cadde'nin kapatılması için 60 bin dolarlık izin bedeli ödendiği ve sadece MSG kirasının günlük 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Swift'in gelinliği de elbette gecenin merkezindeydi. Jonathan Anderson imzalı özel dikim Christian Dior Haute Couture gelinlik, uzun duvağı ve kuyruğuyla dikkat çekiciydi. Travis Kelce de tören için özel Dior giydi. İkilinin Christian Louboutin ayakkabılar tercih ettiği, Taylor'ın görünümünü Cartier mücevherlerle tamamladığı belirtildi.

Düğün konsepti ise 'gizli bahçe' havasındaydı; gül bahçesini andıran alanlar, ağaçlarla çevrili bölümler ve bol çiçekli bir atmosfer yaratıldı. Taylor düğününün en ilginç detayı ise nikahı Adam Sandler'ın kıymasıydı. Sandler, Kelce'nin çocukluk kahramanlarından biri olmasının yanı sıra, sporcunun kısa süre önce rol aldığı Happy Gilmore 2 ile de çiftin hikayesine eğlenceli bir pop kültür bağlantısı eklenmiş oldu.

Çiftin yeminlerinin yaklaşık 20 dakika sürmesi ve tüm eğlencenin yaklaşık altı saatti bulması da en çok konuşulan konular arasındaydı. en fazla sürdüğü ve dansın gece yarısından sonra da devam ettiği konuşuldu. Çift çeşitli oyunlarla konukların gece boyunca eğlenmesini sağladı. Gece boyunca düzenlenen oyunlar sırasında 1970 model bir Corvette ve sayısız vintage çanta konuklara hediye edildi. Ayrıca her konuğa Cartier marka saatler hediye edildi.





DUA LİPA

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜRDÜ

1995 doğumlu Dua Lipa'nın serveti 120 milyon dolar. 1990 doğumlu İngiliz oyuncu Callum Turner'ın ise yaklaşık 5 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin resmi nikahı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Old Marylebone Town Hall'da kıyıldı. Resmi nikah küçük ve samimiydi. Lipa, bu törende Daniel Roseberry imzalı özel dikim Schiaparelli bir etek-ceket takım giydi. Takımını Stephen Jones tasarımı şapka ve Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamladı. Bu kombinle yıllar önce Mick Jagger ile evlenen Bianca Jagger'a gönderme yapmış oldu. Lipa tüm görünümünü Bvlgari marka mücevherlerle tamamladı.

Çift düğünleri için ya da nikah kutlamaları için rotalarını İtalya'ya çevirdi. Büyük kutlama Sicilya'ya taşındı. Palermo yakınlarındaki 18'nci yüzyıldan kalma Villa Valguarnera'da düzenlenen düğün için üç günlük bir program hazırlandı.

Lipa'nın Sicilya'daki gelinliği Chanel Haute Couture'dü. Matthieu Blazy imzalı elbise; düşük sırt detayı, tüylerle hareketlenen kuyruğu, altı metrelik duvağı ve 480 bin elde işlenmiş boncukla sezonun en çok konuşulan gelinliklerinden biri oldu. Callum Turner ise Louis Vuitton takım tercih etti.

Üç günlük düğün için çift yaklaşık 1.7 milyon dolar harcadı. Bu özel kutlamaya yaklaşık 300 kişi katıldı. Donatella Versace, Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer, Joe Alwyn ve Troye Sivan gibi isimler de davetliler arasındaydı.

Çiftin düğününde sahneye Elton John çıktı. Ünlü şarkıcının törende 'Your Song' söylediği an tüm kutlamanın en romantik anlarından biri olarak ifade ediliyor. Gece boyunca Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta ve Peggy Gou gibi isimler sahneye çıktı.

Düğüne katılan konuklara İtalyan ve samimi küçük hediyeler verildi. Küçük saten keselerde badem şekerleri, beyaz keten mendiller ve üzerine "Stay mad with me forever" yazısı işlenen zarif yelpazeler gibi.





PARİS, MODA ŞOVU YAPTI

Paris Haute Couture Haftası bu sezon yine sadece podyumdaki koleksiyonlarla değil, ön sıradaki ünlü isimlerle de konuşuldu. 6-9 Temmuz arasında gerçekleşen haftada Dior, Chanel, Schiaparelli, Rahul Mishra, Armani Prive, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen ve Elie Saab gibi modaevleri koleksiyonlarını sergilerken, en az el işçiliği kadar salona giren isimler de konuşuldu. Takvimde bu sezon 30 modaevi yer alıyor.

Schiaparelli'de tablo teatraldi. Michelle Yeoh, Emma Corrin ve Bad Bunny gibi isimler, Daniel Roseberry'nin gerçeküstü couture dünyasını izlemek için ön sıradaydı. Haftanın en dikkat çekici olaylarından biri de Law Roach'un Schiaparelli kapanış görünümünü Londra'daki Zendaya galasına yetiştirme çabasıydı. Bu ayrıntı couture'un bugünkü hızını çok iyi anlatıyor.

Balenciaga cephesinde ise haftanın en merak edilen başlığı Pierpaolo Piccioli'nin marka için hazırladığı ilk haute couture koleksiyonuydu. Valentino'daki uzun döneminin ardından Balenciaga sahnesine çıkan Piccioli, hacimli pelerinler, balon etekli elbiseler ve devekuşu tüyleriyle işlenmiş parçalarla daha operatik bir couture dili kurdu. Defileyi izleyenler arasında Demi Moore ve Cynthia Erivo gibi isimlerin yer alması da Balenciaga'nın bu yeni dönemine olan ilgiyi artırdı.

Türkiye'den Hande Erçel, haftanın en görünür isimlerinden biri oldu. Iris van Herpen defilesini ön sıradan izleyen Erçel'in, Elie Saab ve Valentino hattında da görünmesi yerel moda gündemi açısından dikkat çekti.

Chanel ön sırası ise bu sezon en güçlü yıldız karmalarından birine sahipti. Teyana Taylor ve Pedro Pascal en dikkat çeken isimler arasındaydı. Lupita Nyong'o da Chanel defilesinin parlayan isimleri arasındaydı.

Dior tarafında ise Jonathan Anderson'ın couture sahnesindeki yeni yorumu kadar davetli listesi de ilgi çekti. Sabrina Carpenter, Priyanka Chopra Jonas defilenin dikkat çeken isimleri arasındaydı.