İDİL DEMİREL

Bir dönem futbolcular; iddialı, bol logolu, ışıltılı ve parlak kıyafetleriyle göz önündeydi. Ardından sevgilileri ve eşleriyle gündeme geldiler. Bu seneyse futbolcuların çantaları resmen en popüler konular arasında

Spor dünyasının, sadece bir marka giymenin çok ötesinde, lüks dünyasıyla nasıl birleştiğini sık sık kaleme alıyorum. NFL, NBA ve MLB oyuncularının, kişisel markalarını dev sponsorluk anlaşmalarıyla taçlandırdıklarını gördük. Şimdi, dünyanın en büyük sahnesinde, Dünya Kupası oyuncuları bunu bir üst seviyeye taşıdı. Eminim ki sizler de sosyal medyada günlerdir futbolcuların ellerindeki çantalara dair fotoğraflara denk gelmişsinizdir.

Lüks dünyasında, artık çanta konusu sadece kadınlara ait bir konu olmaktan çıktı. Erkekler evrak çantaları, sırt çantaları ya da pek de beğenmesek de bel çantaları ve küçük kozmetik çantalarıyla sokaklarda dolaşmanın çok ötesine geçmiş durumda. Ve bu trend kabule edelim futbolculardan başladı. Dünya Kupası da erkeklerin lüks markalara ait son dönem iddialı tasarımlarıyla dolaştıkları resmen bir podyuma dönüştü.

İşin belki de hepimiz tarafından daha da dikkatimizi çeken kısmıysa futbolcuların sadece erkek koleksiyonlarına ait çantalarla görüntülenmemiş olmaları. Hermes, Chanel, Goyard, Loewe, Louis Vuitton ve Bottega Veneta resmen bu yeni çığ açıcı trend de diğer markaları geride bırakmış durumda.

Çanta konusundaki konuşmaların büyük çoğunluğu Fransa takımının çantaları etrafında dönüyor. Takımın büyük çoğunluğu lüks dünyasını da domine eden Fransız markalarını tercih etti. Chanel, Pharrell Williams imzalı Louis Vuitton ve Hermes oyuncuların en çok tercih ettikleri parçalar oldu. Ve eminim tüm kadınlar oyuncuların iddialı, devasa Hermes çantalarına hayranlıkla bakmaktan kendilerini alamadı.

Portekiz milli takımı da turnuvanın bir diğer dikkat çeken ekibiydi. Takımın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo Gucci spor çantasıyla oldukça iddialı ve cool görünüyordu. Onun gibi takımından birçok isim de yine Gucci'yi tercih etti. Arada Goyard'ın koleksiyonundan parçalar da gördük.

2026 FIFA Dünya Kupası oyuncuları arasında lüks çanta pazarı oldukça iddialı dediğimiz gibi. Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland da Hermes çantasıyla Amerika'ya ayak basar basmaz dikkatleri üzerine çekti diyebiliriz.

Norveçli forvet, FIFA Dünya Kupası için ABD'ye giderken çok nadir bulunan Hermes çantasıyla günlerce magazin basınında görüntülendi. Fransız moda evinin en özel seyahat çantalarından biri olan Hermès HAC Birkin 50 'Endless Road' Gris Perle modeliyle ABD'ye indiği an itibariyle herkes onun iddialı çanta koleksiyonundan bahsetmeye başladı.

Loewe, önemli bir ortaklık hamlesiyle İspanya Milli Futbol Takımı'nın resmi ortağı olduğunu duyurdu. Bu sayede İspanyol oyuncuların üzerinde farklı modelleriyle ve renkleriyle sayısız Loewe marka çanta görmüş oldu.

En anlamlı gelişlerden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. 1974'ten beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan takım, Kongolu tasarımcı JMAKx- PARIS tarafından özel olarak tasarlanmış seyahat çantalarıyla geldi. Leopar esintili detaylar, hem takımın lakabı olan Les Léopards'a hem de 50 yıldan fazla bir süre önce futbolun en büyük sahnesinde son kez mücadele eden kadroya bir saygı duruşu niteliğindeydi.

Ama moda dünyasında çok iddialı olan birçok marka nedense futbol dünyasında yeterince kendisini göstermeyi başaramadı. Kabul edelim ortada pek de Prada, Fendi ya da Dior tasarımı çanta göremedik.

HEP EN COOL

Podyumların gelmiş geçmiş en cool ismi her zaman için Kate Moss... Geçtiğimiz günlerde Paris'te bir defileye katılan Moss, çabasız seksi, elegan ve cool olma konusunda hepimize ders verdi. Jean pantolonunu deri ceket ve ince askılı ayakkabılarla tamamlayan Moss, yine herkesin arasında en çok dikkat çeken isim oldu.

67 YAŞINDA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Pop müziğin ünlü ismi Madonna, Paris Moda Haftası yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yves Saint Laurent'in partisine oldukça cesur bir kombinle katılan 67 yaşındaki ünlü müzisyen, gece kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Modaya olan kendine özgü yaklaşımıyla dikkat çeken Madonna, vintage iç çamaşırlarından ilham alan ve bu sezonun trendlerine uygun ipekdantel kombiniyle çok konuşuldu.

LÜKS SÖRF

Virginia Beach doğumlu Pharrell Williams, Pharrell Williams, Louis Vuitton'un 2027 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonuyla Paris Moda Haftası'na kıyı kültürünü taşıdı ve sörf etkilerini lüksle harmanladı. Koleksiyon, dalgalardan ilham alan dev bir defile ve su kenarındaki hayata gönderme yapan sörf temalı bir koleksiyonla tanıttı. Louis Vuitton'un erkek giyim kreatif direktörü olan Williams, Paris Moda Haftası erkek giyim defilelerinin açılış gününü, yükselen kıvrımlı bir dalga, kum tepeleri ve seyahat ve macerayı çağrıştıran cam duvarlı bir karavanın yer aldığı ay ışığı altında bir açık hava setiyle kapattı.