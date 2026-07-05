İDİL DEMİREL

En iddialı maçları izlemenin bedelinin 200 bin euro’yu yani 7.5 milyon lirayı bulduğu Wimbledon tenis turnuvası ünlü isimlerin ve dünya jet-set’inin şıklık yarışına sahne oldu

BU haftanın en önemli spor etkinliklerinden biri 2026 Wimbledon turnuvasıydı. Londra'dai All England Lawn Tennis and Croquet Club'ta düzenlenen turnuvanın bilet fiyatları günlerce konuşuldu.

Bilet fiyatları maçın gününe, turnuva aşamasına göre büyük değişiklik gösteriyor. Wimbledon'da Merkez Kort (Centre Court) biletleri başlangıçta ortalama 4 bin- 5 bin euro arasında satılıyor. Final gibi kritik aşamalarda veya VIP paketlerde fiyatlar 200 bin euro'ya yani yaklaşık 7.5 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

İngiliz kraliyet ailesinin de favorisi olan bu turnuva, her yıl dünyanın en ünlü ve en zengin isimlerini İngiltere'ye çekiyor. Doğal olarak turnuvaya katılanlar stilleri podyumları aratmıyor ve markalar Wimbledon izleyicileri üzerinden kendilerini tanıtıyor.

Dünya jet setinin en ünlü isimlerinden Nicky Hilton Rothschild, turnuvanın en şık isimlerinden biriydi. Hermes Kelly mavi çantası ve Monse markasına ait asimetrik mavi çizgili elbisesiyle elegan ancak bir spor müsabakası izlemeye uygun rahat bir kombin içindeydi.

Ünlü oyuncu Isla Fisher, İngiliz ME+EM markasına ait beyaz ve şık elbisesini, aynı markaya ait ayakkabılar ve Marina Raphael çantasıyla tamamlamayı tercih etmiş.

İngiliz oyuncu Jameela Jamil, sezon trendlerinden siyah-beyaz puantiyeli elbisesiyle izleyiciler arasındaki en şık isimlerden biriydi. Prada çantasını Linda Farrow güneş gözlükleriyle tamamlayan Jamil podyumlardan fırlamış gibi görünüyordu.

Prenses Diana'nın yeğenleri Leydi Amelia Spencer ve Leydi Eliza Spencer şık kombinleriyle turnuvanın en şıkları arasındaydı. Intermissi markasına ait keten takım giyen ikili; uyumlu ve hoş görünüyordu.

Amerikalı oyuncu Ashley Roberts, militer esintilere sahip elbisesini şık topuklu ayakkabılar ve hoş güneş gözlükleriyle tamamlamayı tercih etti.

Baba-oğul şıklık yarışı. David Beckham ve oğlu Romeo Beckham, izleyiciler arasındaki erkeklerin şıklığının en iyi örnekleri arasındaydı.



EN CESUR TENİSÇİ

Tenis dünyasının son dönemdeki en iddialı isimlerinden biri kesinlikle Naomi Osaka...

Bunun da en büyük nedeni kortlardaki iddialı giyim tercihleri. Wimbledon'ın yaklaşık 150 yıldır uyguladığı 'tamamen beyaz kıyafet' kuralı oldukça katı.

Bu kural, oyuncunun kıyafetinin neredeyse her parçasını kapsıyor. Yani ayakkabı bağcıkları, çoraplar ve kol bantları kesinlikle beyaz olmalı.

Kadınların 2023'ten itibaren sadece orta veya koyu renkli iç şort giymelerine izin verildi.

Tüm bu kuralların ışığında Osaka'nın genel giyim tarzı oldukça çağ açıcı. Osaka, geçtiğimiz günlerde Elsa Jacquemot'ya karşı oynadığı ilk tur maçında hem eğlenceli, hem sanatsal hem de popüler etkilerden ilham alan bir kıyafetle çıktı.

Japon tören kıyafetlerinden ve ayrıca en sevdiği filmlerden biri olan 'Kill Bill'de Lucy Liu'nun canlandırdığı suikastçı karakterinden esinlendiğini söyledi.



ANNELİK TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa süre üçüncü hamileliğini açıklayan ünlü oyuncu Anne Hathaway, hamilelik stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Saint-Tropez'deki tatilinden yeni dönen Hathaway, ayağının tozuyla birbirinden iddialı kombinlerle çeşitli etkinliklerde arzı endam etti. Geçtiğimiz gün New York'un finans bölgesinde bir otele uğrayan Hathaway, kırmızı elbisesiyle tüm dikkatlerin odağındaydı.

Eşi Adam Shulman ile Jonathan ve Jack adında iki oğlu bulunan oyuncu, hamilelik dönemini ön plana çıkaran modayı büyük bir özgüvenle benimsiyor. Hathaway'in New Yorklu moda tasarımcısı Ashlynn Park'ın markası Ashlyn'den tercih ettiği kırmızı elbisesiyse kısa sürede tükendi.



ERKEK AYAKKABILARI ÇILDIRMIŞ OLMALI

Tuhaf ayakkabılar konusunda bu sezon erkekler kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda.

Eskiden, parmak arası terlik giymek bile birçok erkek için cesur bir kararken son dönemde erkek markalarının düzenlediği defilelerde erkeklerin bu konunun çok daha ötesinde iddialı bir ayakkabı dönemine adım atmış olduklarını görüyoruz.

Paris ve Milano'daki 2027 ilkbahar-yaz erkek giyim defileleri, tasarımcıların en çılgın ayakkabı hayallerinin gerçekleştiği bir oyun alanı oldu.

Mesela Dries Van Noten ve Simone Rocha, erkekler için bale ayakkabısı trendini daha da ileriye taşıdı.

Julian Klausner, şeker renkli bağcıklı terliklerindeki çapraz bağcıklar veya bilekleri saran deri kordonlu terlikler gibi bağcıklı tasarımları benimsedi.

Rocha ise bale derslerinin temel unsurlarını anımsatan, fiyonk detaylı siyah Mary-Jane tarzı bir çift ayakkabı sundu.



FRANSA HIZLI MODAYA SAVAŞ AÇTI

Bu hafta Fransa hızlı modayı hedef alan en önemli adımlardan birini attı. Fransa Senatosu, Shein ve Temu gibi çevrimiçi hızlı moda perakendecilerini kısıtlamayı amaçlayan bir yasa tasarısının revize edilmiş halini onayladı.

Parlamentonun üst ve alt meclisleri arasında iki yıldan fazla süren tartışma ve görüşmelerin ardından, yasa koyucular Avrupa Birliği hukukuna uygun bir metin oluşturmaya çalıştı. Yasaya göre, ultra hızlı moda şirketleri bu yıl ürün başına 0.25 Euro ile 6 Euro arasında vergi ile karşı karşıya kalacak ve vergi 2030'da ürün başına 10 Euro'ya kadar yükselecek. Yasa ayrıca ultra hızlı moda şirketlerinin reklam yapmasını ve çevrimiçi etkileyicilerin bu şirketleri tanıtmasını yasaklıyor.

Fransız Le Monde gazetesi, "Kimileri hızlı moda karşıtı yasayı 'tarihi' olarak nitelendirirken, diğerleri amacına ulaşamadığını söylüyor. Avrupa Birliği'ne giren küçük paketlere uygulanacak yeni vergi 'tekstil endüstrisinin çevresel etkisini azaltmayı' amaçlıyor" yorumunda bulundu.