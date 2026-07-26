İDİL DEMİREL

Modanın yeni stil ikonları model ya da oyuncular değil; teknoloji dünyasının milyar dolarlık yöneticileri. Steve Jobs’un siyah balıkçı yakası kazağını konuştuğumuz günler geride kaldı. Şimdi silikon vadisinin liderlerinin kombinleri, aksesuvarları ve neredeyse 1 milyon dolarlık saatleri konuşuluyor

Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang... Serveti yaklaşık 169 milyar dolar olan Huang, 20 yılı aşkın süredir siyah deri ceket giyiyor. Huang'ın Tom Ford imzalı, 2023'te Foxconn Tech Day'de giydiği ve imzaladığı ceket Sotheby's'de 960 bin dolara satıldı.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'ün serveti yaklaşık 222 milyar dolar. Eski üniforması gri tişört, kapüşonlu sweatshirt ve parmak arası terlikti. Şimdi altın zincirler, bol tişörtler ve sloganlı tişörtler giyiyor. Üzerinde "Aut Zuck aut nihil" yani "Ya Zuck ya hiç" yazan tişörtü neredeyse kendisi kadar ünlü. Greubel Forsey marka el yapımı bir saatinin fiyatı yaklaşık 895 bin dolar.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti yaklaşık 259 milyar dolar. Bezos ve eşi Lauren Sánchez Bezos couture defilelerinde ön sırada, 2026 Met Gala'nın onursal eş başkanları arasında. Çiftin Costume Institute'a 10 milyon dolar bağışladı. Yani Bezos artık yalnızca ön sırada oturmuyor, moda takviminin en büyük gecelerinden birini finanse ediyor. Bezos'un stili de bir dönem takım elbiseli internet patronu görünümündeydi. Ancak son yıllarda deri ceketler, dar tişörtler, kovboy şapkaları ve pilot gözlükleriyle yaptığı kombinlerle kendisine 'uzay kovboyu' ismi takılmış durumda. Günlük olarak Ulysse Nardin marka saat kullanıyor.

Miranda Kerr'in eşi Evan Spiegel'in serveti yaklaşık 2,1 milyar dolar. Snapcaht'in kurucu CEO'su moda dünyasında gösterişli kıyafetleriyle değil, sade görünen pahalı üniformasıyla dikkat çekiyor. Günlük stilinde Rag & Bone jean, Buck Mason tişört, Saint Laurent bomber ceket ve Common Projects spor ayakkabı giyiyor. Yalnızca bomber ceketinin fiyatı yaklaşık bin 890 dolar. Bileğinde siyahlaştırılmış bir Rolex Explorer'la da görüntülendi. Kerr ile Met Gala ve Paris Moda Haftası gibi moda takviminin en görünür davetlerine düzenli olarak katılıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın serveti yaklaşık 3,3 milyar dolar. Günlük hayatında sade gömlekler, kazaklar ve spor ayakkabılar tercih ediyor. Altman'ın bileğinden Greubel Forsey Invention Piece 1 modeli saatini çıkarmıyor. Sadece 33 adet üretilen bu saatin fiyatı 480 bin dolar. Ayrıca Patek Philippe saat koleksiyonu bulunuyor.

TARİH VE MODANIN BÜYÜLEYİCİ BULUŞMASI

Efes Antik Kenti, gece ışıklarını özel bir moda çekimi için açtı. Gece müzeciliğinin büyüleyici kapsamında özel bir proje çerçevesinde bu önemli tarihi mekanda Türkiye'de ilk defa profesyonel moda çekimi gerçekleşti

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, çok özel bir ilke ev sahipliği yaptı. Son yılların dünya çapında büyük ilgi gören 'Gece Müzeciliği' uygulaması kapsamında bu tarihi mekanda özel bir çekime imza atıldı. Moda tasarımcısı Nur Kalay'ın kendi ismini taşıyan markasının son koleksiyonu 'Ege'nin İncisi'nin profesyonel moda çekimi bu tarihi mekanda gerçekleştirildi. Antik kentlerde ve tarihi müzelerde gece çekimi gerçekleştirmek, moda dünyasında oldukça nadir ve yüksek prestijli bir ayrıcalığa sahip. 8 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Efes Antik Kenti'nde böyle bir ilke imza atmak ise aylar süren titiz bir hazırlık sürecini beraberinde getiriyor.

BAKANLIKLARDAN ÖZEL İZİN

Bu çekim için öncelikli olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayları gerekiyor. Ardından yerel yönetimler ve müze müdürlüklerinin özel izinleriyle bu tarz bir proje hayata geçirilebiliyor. Tarihi dokunun mutlak korunması amacıyla, alana giriş yapacak teknik ekibin büyüklüğünden, mimari yapılara zarar vermeyecek özel soğuk LED ve esere duyarlı ışık teknolojilerinin seçimine kadar her detay en yüksek hassasiyetle planlandı.

11 YILLIK LÜKS MODA MARKASI

11 yıldır lüks moda kulvarında yer alan Nur Kalay Collection'ın kurucusu Kalay, projeyi şu sözlerle anlattı: "Efes sadece tarihi bir mekan değil. Medeniyetlerin, sanatın ve güçlü kadın figürlerinin kök saldığı bir ilham kaynağı. Modanın, tarihi ve kültürel mirasları yaşatan bir sanat dalı olduğunu bir kez daha kanıtlamayı hedefledik. 'Ege'nin İncisi' koleksiyonuyla aynı zamanda Türkiye'nin kültürel tanıtımına da küresel bir katkı sunmayı hedefledi.İzmirli bir Türk moda tasarımcısı olarak, doğup büyüdüğüm bu toprakların ve şehrimin en büyük kültürel mirası olan Efes Antik Kenti'nde bu projeyi hayata geçirmek benim en büyük hayalimdi. Bir tasarımcı olarak bana gururların en büyüğünü yaşattı."

LÜKS MODA MARKALARI POLİS KISKACINDA

Geçtiğimiz günlerde sessiz lüks dendiği zaman ilk akla Brunello Cucinelli, Goyard ve Moncler'in de aralarında bulunduğu pek çok moda markasının merkezlerine baskın düzenlendi. Milano mahkemeleri, önde gelen moda evlerinin endüstriyel uygulamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturma ile lüks ürünler sektöründe şok dalgaları yaratmaya devam ediyor.

İş yasası ihlalleriyle suçlanan şirketler, mavi yakalı çalışanlarını insanlık dışı olarak istihdam etmekle ve bazılarının hijyenik olmayan konularda barındırılmasıyla ilgili olarak inceleme altında.

MARKALAR ÜRÜNLERİNİ İMHA EDEMEYECEKLER

Fiyatlarını düşürüp, ürünlerini indirimli olarak satmak yerine yok etmeyi tercih eden markaların başı ciddi olarak belada. Avrupa Birliği, tekstil sektöründe israfı azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Belirli büyüklükteki şirketler artık satılamayan kıyafet, ayakkabı ve aksesuvarları yakamayacak veya çöpe atamayacak.

Firmalar, bu ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmak zorunda.