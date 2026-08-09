İDİL DEMİREL

Bu yaz en çok nişanlananları, düğünleri, sürpriz evlilikleri ve dolayısıyla yüzükleri konuştuk. Şov dünyasının ünlü isimleri birliktelikleri kadar, seçtikleri yüzüklerle de manşetlere taşındı. Klasik tektaşların yerini kalın altın bantlar, vintage kesimler ve 1 milyon dolara yaklaşan pırlantalar aldı. Bu hafta Bradley Cooper-Gigi Hadid ile Tom Holland ve Zendaya’nın gizli evlilikleri yüzüklerle ortaya çıkınca, bize de yüzük konusunu masaya yatırmak düştü

Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın sürpriz evlilikleri kesinlikle bu haftanın en çok konuşulan konusuydu. Çift Boucheron imzalı altın alyanslarla görüntülendi. Hadid'in taktığı Quatre Radiant Edition Wedding Band, her biri çeyrek karatlık 33 pırlantadan oluşan bir hatla süsleniyor. Bu tasarımın fiyatı 6 bin 450 dolar (286 bin TL). Şimdi herkes Hadid'in nasıl bir tek taş takacağını merakla bekliyor.

Zendaya ve Tom Holland, Hollywood'un en sağlam beraberliklerinden birine sahip. 2021 yılından bu yana ilişkilerini gözler önünde yaşayan çift, bu beraberliği 2024 yılında nişanla taçlandırdı.

Ve geçtiğimiz günlerde çiftin haziran 2026'da gizlice evlendiği ortaya çıktı. Zendaya'nın parmağındaki yüzük, İngiliz mücevher tasarımcısı Jessica McCormack imzalı.

Yaklaşık 5 karatlık pırlanta yüzüğün değeri ise 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL). Zendaya, artık yüzüğünü ince altın alyansıyla birlikte kullanıyor.

Yılın en yeni nişan haberi Madison Beer ve Amerikan futbolu oyuncusu Justin Herbert'tan geldi. İlk kez Ağustos 2025'te birlikte görüntülenen çift, geçtiğimiz günlerde nişan haberlerini doğruladı.

Beer'ın vintage görünümlü yüzüğünün merkezinde, yaklaşık 9 karatlık bir pırlanta bulunuyor. Taşın değerinin ise 500 bin dolar (24 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin hikayesi, temmuz 2023'te başladı ve çift 2025'te nişanlandı. Kelce, yüzüğü Artifex Fine Jewelry'nin kurucusu Kindred Lubeck'e yaptırdı.

10 karatlık yüzüğün değerinin yaklaşık 1 milyon dolar (47 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor. Çift, Temmuz 2026'da evlenerek yüzüğün yanına alyansı da ekledi.

Zoe Kravitz ile Harry Styles'ın ilişkisi 2025 yazında başladı ve yaklaşık sekiz ay sonra nişanlandılar. Jessica McCormack imzalı yüzük, 9 karatlık pırlantasıyla dikkat çekiyor. Yüzüğün tahmini fiyatı ise yaklaşık 500 bin dolar.

Dua Lipa ve İngiliz oyuncu Callum Turner, 2024'te Londra'da tanıştı. Haziran 2025'te kamuoyuna nişanlandıklarını duyurdular.

Turner, yüzüğün tasarımında Lipa'nın kız kardeşi Rina'nın fikrini aldı; tasarım Milano merkezli EÉRA tarafından hazırlandı. Yaklaşık 2 karatlık yüzüğün değerinin 65 bin dolar ( 3milyon TL) olduğu belirtiliyor. Çift mayıs ayında Londra'da evlendi.

HOLLYWOOD IŞILTISI

Ünlü oyuncu Monica Barbaro, geçtiğimiz günlerde New York'taki SVA Tiyatrosu'nda gerçekleşen One Night Only galasında Dior'un 'Eski Hollywood' estetiğinden ilham alan 2027 cruise koleksiyonuna ait bir elbise giydi.

Oscar adayı 'A Complete Unknown' filmi oyuncusunun giydiği Dior'un kreatif direktörü Jonathan Anderson tarafından tasarlanan ipeksi, krem rengi minimalist elbise; omuz kısmında kırık beyaz çiçek aplikesi ve mavi yapraklarla dikkat çekiyor.

LÜKS MODAEVLERİ ZİRVEYİ ZORLUYOR

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı online alışveriş ve moda arama motoru Lyst, 2026 yılının ikinci çeyreğinde popüler olan markalara dair listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Chanel, Lyst Index'teki liderliğini korudu.

Fransız markanın liderliği, 'Coco Beach' ve 'Métiers d'Art 2026' gibi koleksiyonların yanı sıra, en ikonik, fütüristik ve arzu edilen tasarımlarından biri olan siperlik (shield) formundaki güneş gözlüklerinin yükselişiyle de destekleniyor. Bu model, talebinde yüzde 363'lük bir artış kaydederek en popüler ürünler listesine girmeyi başardı.

Miu Miu, yüzde 30'luk bir büyüme kaydederek iki basamak birden yükseldi ve podyumdaki yerini geri alarak ikinci sıraya yerleşti. En popüler markalar listesinin ilk üçünü ise Dior tamamlıyor. Çeyreğin asıl yıldızı ise geçtiğimiz çeyrekte Lyst Index'e ilk kez giriş yaparak başlattığı yükselişini sürdüren Massimo Dutti oldu. Inditex grubuna bağlı İspanyol marka, talebinde yüzde 43'lük bir artışla sekiz basamak tırmanarak 10'uncu sıraya yerleşti.

SOKAKLARDA PEMBE CÜMBÜŞÜ

Kopenhag Moda Haftası, bu sezon 20'nci yılını kutluyor. Her sezon olduğu gibi Danimarka'nın başkenti yine sokak stili ilhamının merkezine dönüşüyor. İlkbahar-yaz 2027 defilelerine katılanlar, sade İskandinav görünümlerinden rengarenk kombinlere uzanan geniş bir yelpazede, sokaklara hakim olacak trendlerin ipuçlarını verdi. Moda Haftası boyunca sokakları adeta pembe bir renk cümbüşü sardı. Dikkat çekici olan ise tek bir tonun baskın olmamasıydı. Parlak neondan sakız pembesine, pudramsı pastel tonlardan canlı fuşyaya kadar pembenin her hali bir arada kullanıldı. Ayrıca pillbox şapkalar sokaklarda en çok dikkat çekici detay olarak yerini aldı. Bu klasik şapka, çene altından bağlanan bir fularla veya doğrudan şapkanın üzerinden geçirilen eşarplarla kombinlendi. Ayrıca broşlar bu sezon iddialı bir geri dönüş yaşayacağını da yine sokaklardan belli etti. Defilelere katılanlar; kazaklarına, ceketlerine ve elbiselerine çiçekler, tığ işi tasarımlar ve organik ve çeşitli çiçek formlarını iğneledi.