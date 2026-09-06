İDİL DEMİREL

Bu hafta başlayan ve 12 Eylül’e kadar devam edecek olan 83’üncü Venedik Film Festivali ünlü isimlerin şıklık yarışının yaşandığı dev bir podyuma döndü. Arşivlerden çıkarılan elbiseler, özel dikim tasarımlar ve yüz binlerce dolarlık mücevherlerle Venedik şimdiden bu yılın en çok konuşulan etkinlikleri arasında

2 Eylül'de başlayan 83'üncü Venedik Film Festivali, hem sinema hem de moda dünyasının enlerini ağırlamaya başladı. 12 Eylül'e kadar devam edecek olan bu prestijli festival, sinemadaki yeteneklerin yanı sıra kırmızı halıdaki şıklık yarışını da gözler önüne seriyor. Birbirinden ünlü isimlerin geldiği ve birçoğunun daha beklendiği festivalin ilk günlerine ait notlarıma gelin birlikte bakalım.

Sydney Sweeney'nin Venedik gardırobu moda arşivlerini aratmadı. Oyuncu, Harry's Bar'daki akşam için Karl Lagerfeld'in Chanel için hazırladığı 1987 koleksiyonundan fildişi straplez bir elbise seçti. 39 yıllık elbise neredeyse hiç değiştirilmeden yeniden kırmızı halı gardırobuna girdi. Oyuncu, Venedik'e gelişinde Georges Chakra'nın 2003 Couture koleksiyonundan ipek tafta bermuda şort giydi. Kombinini 945 dolarlık Gianvito Rossi ayakkabılarla tamamladı.

Kendall Jenner, Emporio Armani'nin global parfüm elçisi olarak Armani Beauty adına festivale katıldı. Wild Horse Nine galasına Giorgio Armani tasarımı bir elbiseyle katıldı. Jenner'ın elbisesi markanın 1995 arşivinden. Jenner takı seçimini Briony Raymond pırlanta küpelerden yana kullandı.

Amal Clooney, eşi George Clooney'nin 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü aldığı açılış gecesine Haider Ackermann'ın Tom Ford için hazırladığı özel dikim siyah elbiseyle geldi. Kombinin en iddialı parçaları elbise değil, Cartier tasarımı mücevherlerdi. Clooney'nin En Équilibre küpelerinde zümrüt, oniks ve pırlanta kullanıldı. Küpelerin fiyatı yaklaşık 149 bin dolar. Beyaz altın üzerine 138 pırlantayla hazırlanan Reflection de Cartier bileklik ise yaklaşık 224 bin dolar. Kombini Tom Ford Vertigo ayakkabılar ve siyah clutch ise görünümü tamamladı.

Alessandra Ambrosio'nun Intimissimi giymesi rastgele bir seçim değil. İtalyan iç giyim markası, festival sırasında Nude Look adlı yeni koleksiyonunu tanıttı. Ve Ambrosio koleksiyonu kırmızı halıya taşıyan isimlerden biri oldu. Tasarımın korseyi andıran üst bölümü markanın iç giyim DNA'sını korudu. Etek kısmının eklenmesiyle tasarım şık bir gece elbisesine dönüştürüldü. Bu görünüm Atelier Emé'nin desteğiyle hazırlandı.

Nina Dobrev açılış gecesinde Giorgio Armani Privé'nin siyah ve zeytin yeşilini birleştiren dramatik elbisesini giydi. Straplez, siyah payetlerle kaplı dar gövde neredeyse düz bir sütun gibi ilerlerken bel hizasından çıkan transparan yeşil kumaş arkaya doğru açılıp uzun bir kuyruğa dönüşüyordu. Dobrev mücevherde Chopard seçti.

Bianca Balti Ilya Migmoon imzalı beyaz, heykelsi elbiseyi Alevì ayakkabılar ve Bulgari mücevherlerle tamamladı. Gündüz baggy jean giyen ünlü isim gece ise 46 bin dolarlık kolyesi ve şık elbisesiyle dramatik bir kırmızı halı görünümüne sahipti.

Festivalin açılış filmi Ink'in başrolündeki Claire Foy için Bottega Veneta özel bir görünüm hazırladı. Foy ayakkabıda Christian Louboutin, mücevherde Swarovski seçti. Görünümü asıl farklılaştıran ise dirseklerin üzerine kadar çıkan bordo-kırmızı deri opera eldivenleriydi. Gece elbisesiyle aynı renk ailesinde olmalarına rağmen saten yerine deri kullanılması görünümü tek parça kırmızıdan çıkardı.



ERKEKLER DE ŞIKLIK YARIŞINDA



GEORGE CLOONEY

George Clooney'nin bu yıl Venedik'e gelişinin nedeni festivalin en özel ödüllerinden birini almak biliyorsunuz. Clooney'nin Venedik'le ilişkisi de yaklaşık 30 yıl öncesine uzanıyor. Ödülünü alırken yıllardır en sık tercih ettiği modaevlerinden Giorgio Armani'nin klasik siyah smokinini giydi. Büyük mücevher veya gösterişli saat yerine Santos de Cartier kol düğmeleri kullandı.



ORLANDO BLOOM

Orlando Bloom, Bucking Fastard prömiyerinde baştan aşağı Zegna giydi. Siyah smokin, beyaz gömlek ve papyon ilk bakışta gecenin en klasik erkek görünümlerinden biriydi. Fakat Bloom değerli taşlı bir broş ile kombinini hareketlendirdi. Ceket yakasına Damiani'nin Margherita koleksiyonundan beyaz altın ve pırlantalarla hazırlanan çiçek biçimli bir broş taktı.

J BALVIN

Balvin'in Armani seçimi tesadüf değil. Şarkıcı, Giorgio Armani I Will'in ABD elçisi ve Venedik'te de Giorgio Armani imzalı desenli bir takım giydi. Ancak Armani'nin klasik terziliğini kendi stiline uyarladı: oversize kruvaze ceket, olağanüstü geniş pantolon ve ayakkabıların üzerinde yığılan ekstra uzun paçalar, gecenin geleneksel smokinlerinden tamamen ayrılıyordu. Asıl pahalı detay ise bileğindeydi. Balvin, 18 ayar sarı altından Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin kullandı. 88 adet sınırlı sayıda üretilen bu saatin ikinci el piyasasında yaklaşık 300–350 bin dolar seviyelerine çıkabiliyor.

JONATHAN BAILEY

Jonathan Bailey'nin Giorgio Armani giymesi de tesadüf değil. Oyuncu markanın global parfüm elçilerinden ve Venedik'in açılış gecesinde Armani'yi erkek kırmızı halısının en klasik formülü olan smokin üzerinden kullandı. Ancak Bailey'nin görünümü standart bir smokin değildi. Çift düğmeli ceketin altına pileli beyaz gömlek, geniş ve hafif kavisli pantolon, kadife papyon ve uzun siyah kadife atkı eklendi.