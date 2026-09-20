İDİL DEMİREL

Televizyon dünyasının en büyük gecesi Emmy’de, ödüller kadar kırmızı halı da çok konuşuldu. Zendaya kristaller içinde geldi, Selena Gomez adeta Emmy heykelciğine dönüştü, Rachel Sennott milyon dolarlık elmas taktı. Shailene Woodley’nin Balenciaga görünümü ise gecenin en tartışılan kıyafetlerinden biri oldu. İşte 78’inci Emmy Ödülleri’nin en dikkat çekici moda anları

Kırmızı halının en çok beklenen isimlerinden Zendaya, özel dikim Prada elbisesini Mikimoto mücevherleri ve 177 bin dolarlık Rolex saatle tamamladı. Transparan etkisi yaratan elbisenin üzeri kristallerle kaplıydı; ancak gecenin sürprizlerinden biri kıyafetten çok saçlarıydı. Yıllardır uzun saçlarıyla gördüğümüz oyuncu, Emmy gecesinde yeni pixie kesimini kırmızı halıya taşıdı.

Selena Gomez, özel dikim altın renkli Louis Vuitton elbisesiyle neredeyse Emmy heykelciğinin kendisine dönüştü. Mücevherlerde ise Tiffany&Co. vardı. Gomez kolye takmayarak dikkati küpe, yüzük ve bilekliğine bıraktı. Bilekliğin değeri 175 bin dolar olarak açıklandı.Bir başka ayrıntı ise parmağındaydı: taktığı Tiffany Sixteen Stone yüzük, Jean Schlumberger'ın 1959'da tasarladığı ve John F. Kennedy Jr.'ın Carolyn Bessette-Kennedy'ye verdiği yüzükle aynı tasarımdı.

Gecenin en çarpıcı mücevher hesaplarından biri Rachel Sennott'tan geldi. Balenciaga elbisesini Leviev elmaslarıyla tamamlayan oyuncunun mücevherlerinin toplam değeri 6,7 milyon dolar yani yaklaşık 326 milyon liraydı. Taşıdığı 65 karatlık armut kesim kolye 2,4 milyon dolar yani yaklaşık 117 milyon TL değerindeydi. 28 karatlık küpeler 2,8 milyon yani yaklaşık 136 milyon TL, 12 karatlık yüzüğü ise 1,5 milyon dolar yani 73 milyon TL değerindeydi.

Shailene Woodley, Emmy kırmızı halısına yaklaşık dokuz yıl sonra döndü ve dönüşü sessiz olmadı. Oyuncu, Balenciaga Couture'dan payet ve kristallerle kaplı geniş paça pantolonu, derin dekolteli açık mavilila üstü ve bordo-mor opera eldivenleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Emmy gecesinde boynunda ise 98 bin dolar değerinde HOWL imzalı 13 parça elde oyulmuş Venedik camı ve 18 ayar altın ve 3,08 karat eski Avrupa kesim elmaslardan oluşan tek üretim Frida kolye vardı.

Elle ve Dakota Fanning aynı kırmızı halıda iki farklı Amerikan modaevini seçti. Elle, adaçayı yeşili Ralph Lauren Collection elbisesini Cartier mücevherlerle tamamladı. İnce ve akışkan siluetiyle gecenin daha sade görünümlerinden biriydi. Dakota ise Carolina Herrera'nın Resort 2027 koleksiyonundan siyah- beyaz, düşük belli elbise giydi.

Yeni kuşağın dikkat çeken isimlerinden Chase Infiniti, kariyerinin ilk Emmy adaylığına özel dikim Louis Vuitton ile geldi. Denizkızı formundaki straplez elbisenin tamamı bakır renkli boncuklarla kaplandı. Rengi de oyuncunun özellikle istediği ortaya çıktı. The Testaments ile Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu adayı olan Infiniti, görünümünü Hearts On Fire mücevherleriyle tamamladı.

Florence Pugh, Vivienne Westwood'un imzası haline gelen korseli silueti seçti. Özel dikim lila elbisenin transparan ve ışıltılı kumaşı, hacimli düşük omuz kolları ve uzun kuyruğu vardı. Mücevherde ise yalnızca beyaz elmasa yönelmedi: Bvlgari'nin 18 ayar pembe altın kolyesinde elmasların yanında armut kesim morganitler ve yeşil turmalinler kullanıldı.

Nicole Kidman Chanel'le klasik Hollywood ihtişamına döndü. Beyaz, yüksek yırtmaçlı elbisenin üzerindeki çiçekler baskı değildi: tasarım için 46 çiçek elde hazırlanarak elbiseye uygulandı. Kidman görünümünü Omega saatle tamamladı. Böylece genç yıldızların kristal ve metalik görünümleri arasında gecenin daha romantik tasarımlarından birini taşıdı.

Michelle Pfeiffer ise gösteriş yarışına girmek yerine Saint Laurent ile siyahın klasik gücünü seçti. İki deneyimli Hollywood yıldızı, kırmızı halıda yeni kuşak kadar dikkat çekmek için mutlaka milyonlarca kristale ihtiyaç olmadığını gösterdi.

Emmy Rossum, Julie de Libran imzalı, fırfırlarla çevrili siyah elbisesini yeni sezon mücevherleri yerine Fred Leighton vintage parçalarla tamamladı. Erkeklerde ise Adam Brody, özel dikim Prada takımı ve desenli ascot'uyla öne çıktı. Böylece gecenin kadınların couture ve mücevher rekabetine karşı daha klasik ama ayrıntılı erkek görünümlerinden birini taşıdı.



PODYUMA ŞÖHRET YAĞDI

New York Moda Haftası'nda ünlüler bu kez yalnızca defile izlemekle yetinmedi. Gigi Hadid podyumu açtı, Romeo Beckham kapattı, Christie Brinkley 72 yaşında podyuma geri döndü, Paris Hilton finale çıktı. Ön sırada ise Kate Moss'tan Cynthia Erivo'ya Hollywood, müzik ve moda dünyası yan yanaydı





Tommy Hilfiger, ilkbahar-yaz 2027 defilesi için sıradan bir mekan seçmedi. Konuklarını New York'un simgelerinden The Plaza Hotel'e çağırdı; üstelik otelin tasarımcı için kişisel bir anlamı var: Hilfiger bir dönem ailesiyle burada yaşamıştı. Defileyi Gigi Hadid açtı, finali ise David ve Victoria Beckham'ın 24 yaşındaki oğlu Romeo Beckham yaptı. Asıl yıldız yoğunluğu ise podyumun karşısındaydı. Kate Moss, Blackpink'ten Jisoo, Camila Cabello ve Patrick Schwarzenegger aynı ön sıradaydı.

Haftanın en güzel geri dönüşlerinden biri Dennis Basso defilesinde yaşandı. Christie Brinkley, 72 yaşında ve yedi yıl sonra yeniden podyumdaydı. Son olarak 2019'da Elie Tahari için yürüyen Brinkley, bu kez defileyi kapatan isim oldu.

Thom Browne'un defilesinde ise podyum yürüyüşü neredeyse tiyatroya dönüştü. The Shed'in ortasına dev bir koza kuruldu; etrafında tırtıl kostümlü dansçılar dolaşıyordu. Kozanın içinden çıkan kişi, Naomi Watts ile Liev Schreiber'ın 17 yaşındaki kızı Kai Schreiber oldu. Naomi Watts ve Liev Schreiber kızlarını izlemek için ön sırada yan yana oturdu; hemen yakınlarında Demi Moore vardı.

Paris Hilton bu sene moda haftasına yalnızca ön sıradan katılmadı. The Blonds'un ilkbahar/Yaz 2027 defilesini kapattı. Markanın gösterişli, kristalli ve sahne kostümünü andıran dünyası düşünüldüğünde Hilton seçimi pek şaşırtıcı değildi. Defilede 29 model yer aldı; açılışı markanın kurucularından Phillipe Blond yaparken final Hilton'a bırakıldı. Defilenin ayrıca özel bir anlamı vardı: The Blonds 20'inci yılını kutluyordu.

Carolina Herrera'nın 45'inci yıl defilesinde yıldız yalnızca ön sıra değildi. Lincoln Center'daki David H. Koch Theater tam 28 bin 798 sarı laleyle dolduruldu.