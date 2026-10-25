İDİL DEMİREL

Chanel, Paris Operası’nın dansçılarını giydiriyor. Miu Miu, sinemayı ve canlı performansları bir araya getiriyor. Yani kısaca lüks modaevleri artık yalnızca defileler ve kampanyalarla gündemde değil. Tiyatrodan baleye, resimden heykele kadar sanatın farklı alanlarında kendi projelerini hazırlıyor, sanatçıların eserlerine alan açıyor

Paris'teki tarihi Palais Garnier, 10 Ekim'de yeni bale sezonunun açılışına ev sahipliği yaptı. Sahnedeki dansçıların kostümlerinde ise Chanel imzası vardı. Matthieu Blazy, koreograf Juliano Nunes'in Paris Operası için hazırladığı ilk eser olan Rings of Saturn'ün kostümlerini tasarladı.

Gecenin geleneksel açılışında kullanılan tütüler ve taçlar da Chanel'e aitti. Modaevinin Paris Operası ile ilişkisi yeni değil. 2018'den beri açılış galasını destekliyor, 2023'ten bu yana kurumun başlıca destekçileri arasında bulunuyor. 2025'te ise tarihi opera binasının restorasyonuna özel destek vermeye başladı. Yaklaşık 450 milyon euro'luk yenileme nedeniyle Palais Garnier'nin Temmuz 2027'de beş yıllığına kapanması planlanıyor.

Miu Miu, 21-25 Ekim tarihleri arasında Paris'teki Palais d'Iéna'yı alışılmışın dışında bir sanat alanına dönüştürüyor. Fransız yönetmen Alice Diop'un hazırladığı Geste de Consolation adlı proje, film, fotoğraf, heykel, şiir, müzik ve dansı bir araya getiriyor. Diop'un ilk kez bir sergi tasarladığı çalışma, siyah kadınların sanat tarihinde nasıl temsil edildiğini ele alıyor.

Proje, yönetmenin 2025'te Miu Miu için çektiği Fragments for Venus adlı kısa filmden doğdu. Sergide fotoğraf sanatçısı Zanele Muholi, heykeltıraş Simone Leigh, koreograf Nadia Beugré ve müzisyen Angel Bat Dawid'in çalışmaları da yer alıyor. Dört bölümden oluşan sergi ücretsiz gezilebiliyor. Markanın sanatla ilişkisi bununla sınırlı değil. Miu Miu, 2011'den beri kadın yönetmenlerin hazırladığı Women's Tales adlı kısa film serisini sürdürüyor.





Milano'daki Fondazione Prada'nın eski içki fabrikasından dönüştürülen sanat merkezinde bu yıl oldukça sıra dışı bir sergi var. Filistin kökenli İngiliz sanatçı Mona Hatoum'un Over, under and in between adlı projesi, 29 Ocak'ta açıldı ve 9 Kasım'a kadar görülebiliyor. Hatoum, merkezin Cisterna adlı bölümüne üç ayrı yerleştirme hazırladı. Çalışmaların odağında ağ, harita ve ızgara biçimleri bulunuyor. Fondazione Prada, Miuccia Prada ve Patrizio Bertelli'nin kurduğu vakfın sanat merkezi. Vakıf, moda koleksiyonlarından bağımsız olarak çağdaş sanat sergileri, sinema gösterimleri ve araştırma projeleri düzenliyor.





Bottega Veneta, kurulduğu şehir Venedik'te bu yıl Amerikalı sanatçı Lorna Simpson'ın büyük sergisini destekliyor. 29 Mart'ta Punta della Dogana'da açılan Third Person, 22 Kasım'a kadar devam ediyor. Simpson'ın Avrupa'da son on yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en kapsamlı sunumlarından biri olan sergide yaklaşık 50 eser bulunuyor. Resimler, kolajlar, heykeller, yerleştirmeler ve filmler sanatçının yirmi yılı aşan üretiminden seçildi. Sergi için yeni çalışmalar da hazırlandı. Marka, aynı mekanda 2024'te Pierre Huyghe'ün, 2025'te Thomas Schütte'nin sergilerini de desteklemişti. Böylece Venedik'teki çağdaş sanat programıyla ilişkisini üçüncü yıla taşıdı.





Dior'un temmuz ayında Paris'teki Rodin Müzesi bahçesinde sunduğu 2026-2027 sonbahar-kış koleksiyonu, Amerikalı heykeltıraş Lynda Benglis'in eserlerinden doğdu. Kreatif direktör Jonathan Anderson, sanatçının sanki hareket halindeyken donmuş gibi görünen heykellerini kumaşlarla yeniden yorumladı. Benglis'in işlerinde rastlanan kıvrımlar, parlak yüzeyler ve akışkan biçimler, Dior atölyelerinde drapeler, düğümler ve işlemelerle elbiselere dönüştürüldü. Bazı kumaşlar kağıt ya da alçı görünümündeydi. Defilenin ardından Rodin Müzesi'nde Grammar of Forms adlı bir sergi açıldı. 12 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilen sergide Dior'un yeni yüksek moda tasarımları, arşiv parçaları ve Benglis'in eserleri birlikte gösterildi.





Louis Vuitton bu yıl sanat projeleri arasında New York'taki Frick Collection'ı da ekledi. Modaevinin temmuz ayında duyurduğu üç yıllık anlaşma, müzenin yeni sergilerini ve araştırma çalışmalarını kapsıyor. Beşinci Cadde'deki tarihi bir konakta bulunan Frick Collection, Rönesans'tan 19'uncu yüzyıla uzanan eserleriyle tanınıyor. Louis Vuitton, müzenin gelecek üç büyük özel sergisinin ana destekçisi olacak. Bunların ilki, ekim ayında açılan ve 1450-1500 yılları arasındaki Siena bronz sanatını inceleyen sergi. Modaevinin desteğiyle ayrıca iki yıllık bir sanat tarihi araştırmacısı pozisyonu oluşturuldu. Bu görevi, 18'inci yüzyılda Avrupa ve Çin arasındaki kültürel ilişkileri inceleyen Yifu Liu üstleniyor. Louis Vuitton aynı zamanda Venedik, Tokyo, Pekin ve Osaka gibi şehirlerde kendi sanat alanlarında sergiler düzenlemeyi sürdürüyor. Örneğin Venedik'te dijital sanatçı Lu Yang'ın DOKU The Illusion sergisi, 2026 Venedik Bienali döneminde ziyaretçilerle buluştu.