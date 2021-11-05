AKM’de içerikleri yetkin sanatçılar belirleyecek

GÜNAYDIN ekibini AKM’de ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “AKM’nin günlük ziyaretçi sayısı şimdiden 1500’e yaklaştı. İlk günden beri sahne gösterileri kapalı gişe. Bu kadar talep beklemiyordum” dedi. Bakan Ersoy, yeni repertuvarları da yetkin sanatçılardan oluşan bir kurulun belirleyeceğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 yıl sonra Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi'nde, GÜNAYDIN'ı ağırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de açılan sergileri ve binanın görkemli bölümlerini birlikte gezme imkanı bulduğumuz Bakan Ersoy, AKM'nin yapılış sürecindeki detayları da paylaştı.

AKM'nin temeli atıldıktan 2 buçuk yıl sonra rekor bir sürede hizmete girdiğini belirten Ersoy, "Buna benzer bir yapıyı Almanlar 7.5 yılda 875 milyon Euro'ya mal etti. Biz 4'te bir fiyata, 3'te bir sürede yaptık. Pandemi koşullarına rağmen büyük hızla gittik. Bu hızın en büyük sebebi Cumhurbaşkanlığı sistemi" dedi.



'SANATA AÇ KALMIŞIZ'

2 milyar lira maliyetle açılan AKM'nin kısa sürede sanatseverlerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti: "AKM'nin günlük ziyaretçi sayısı şimdiden 1500'e yaklaştı. İnsanlar binayı gezip fotoğraflar çektirip gidiyorlar. İlk günden beri sahne gösterileri kapalı gişe. 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu her gösteride full çekiyor. Açıkçası ben bu kadar talep beklemiyordum. Halkın da sanatçının da sanata aç olduğunu görmek beni çok mutlu etti."



'GİDEREK GÜÇLENECEK'

Açılışında İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Sinan' operasını sanatseverlerle buluşturan AKM, hemen ardından 96 kişilik ekibiyle Londra Filarmoni Orkestrası'na ve Grammy Ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti konserine ev sahipliği yaptı. Bakan Ersoy, "Bu isimlerin AKM'de sahne alması büyük referans. Elimizi güçlendiriyor. Her gelen buraya hayran kalıyor. Böyle dünya standartlarında bir sahnemiz olunca, ünlü sanatçılar da Türkiye'yi turne programlarına almak istiyorlar. Dolayısıyla ilkbahardan sonra çok daha kuvvetli bir program bizleri bekliyor olacak" dedi.

Bakan Ersoy AKM'de yetkin sanatçılardan oluşan bir kültür sanat kurulu oluşturulacağını ve sergilenecek eserlerden sorumlu bu kurulun kısa süre sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.



HOLOGRAM GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

İhsan Özer'in sanat yönetmenliğini yaptığı 'Mozaik' adlı dev konser, sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği konserde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 150 sanatçı tarafından klasik Türk müziğinin sevilen eserleri; halk müziği ezgileri, sema ayinleri ve zikirler eşliğinde icra edildi.

Konser için hazırlanan hologram teknolojisiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gösteriye sanal olarak eşlik etti. Aşık Veysel, sazını çalıp 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.



GÖZ KAMAŞTIRICI SERGİLER

AKM Müzik Platformu'nda iki ayrı sergi sanatseverleri karşılıyor. Zemin katta, 'Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz' başlıklı, Türk müziğinin dünya ile etkileşiminin anlatıldığı bir yazı sergisi; birinci katta ise ilk izleri Orta Asya'da bulunan Türk çalgılarının günümüze uzanan serüvenine tanıklık eden 'Türk Çalgıları' sergisi. Bu alanda Aşık Veysel'in sazını, Neşet Ertaş'ın bağlamasını görmek mümkün.

Çok amaçlı salonları, müzik kayıt stüdyosu, çocuk sanat merkezi ve 27 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphane de sanatseverlerin ilgisine sunulan alanlardan.