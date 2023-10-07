Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nü 6 yıl sürdürdükten sonra koltuğunu balet Tan Sağtürk'e devreden tenor Murat Karahan, önceki gün Sağtürk'ü makamında ziyaret etti.

Sağtürk'e başarılar dileyen Karahan, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarımdan olan gözbebeğimiz Devlet Opera ve Balemizde yaklaşık 6 yıldır büyük bir onur ve gururla taşıdığım bayrağı, çok sevgili dostum arkadaşım kardeşim Tan Sağtürk'ün güvenli ellerine teslim etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Hem idari hem de sanatsal anlamda muhteşem işlere imza atacağına şimdiden eminim. Çok büyük kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum."







Sağtürk de bu mesaja "Dostum Murat Karahan. Umarım değerli kurumumuza layık olabilirim. Sana söz, hayatımı adayacağım. Çok çalışacağım. Verdiğin emek ve efor için sana çok teşekkür ederim. Umarım her zaman çıta daha da yükselerek gitsin. Yeni gelecek olan nesil bizleri de geçsin" şeklinde karşılık verdi.

İkilinin paylaştıkları fotoğraf ve verdikleri dostane mesajlar takipçilerden de büyük takdir topladı.









MEMLEKETİNE HEYKELİ DİKİLDİ

Memleketine hizmetler yapan ve başarılar kazandıran birine 'Heykeli dikilecek adam' deriz ya, işte bu söz, sanat dünyasında karşılık buldu.

Kariyerinin başından beri doğup büyüdüğü Keşan'ı hiç bırakmayan, düzenlediği festivallerle Trakya'yı sürekli destekleyen Serkan Çağrı'ya memleketi de sahip çıktı ve ünlü klarnetçinin Keşan'a heykeli dikildi. 12 yaşından beri babasıyla birlikte düğün dernek dolaşıp klarnet çalan, yaklaşık 30 yıldır dünyanın en önemli sanatçılarına klarnetiyle eşlik eden, bu enstrümanın ülkemizde geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayan Serkan Çağrı bu onuru hak etmişti. Halkın da büyük ilgisiyle karşılanan heykelin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun...









'ANTAKYA VARSA BEN DE VARIM'

10 yıldır Antakya'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali bu yıl buruk bir şekilde yapılıyor. Festival koordinatörü Atakan Metin, festivalin 'Antakya Varsa Ben de Varım' mottosuyla yapılacağını söylerken, 'İlk defa bir festival, en konforsuz, bununla beraber en iyileştirici durumu vaat ediyor' diyerek sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaptı. 13 - 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde usta sanatçı Meral Orhonsay'a onur ödülü verilecek.

Japonya'dan Fas'a 15 uzun metraj filmin yarıştığı festivalin jüri başkanlığını ise Murat Şeker üstleniyor.









18 ÖDÜLLÜ 'AMADEUS' 5'İNCİ SEZONA BAŞLIYOR

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikâyesini anlatan Amadeus, 5'inci sezona 'merhaba' diyor. 4 yıldır kapalı gişe oynanan ve 300 bin seyirciyle yeni sezonda rekora koşan oyun, 10 Ekim'de perde açacak. Selçuk Yöntem'in Salieri, Tansu Biçer'in de Amadeus'u canlandırdığı oyunda Costanze karakterini Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Rolün ilk sahibi Özlem Öçalmaz da AKM'de sahnelenecek oyunlarda Constanze olarak seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.