Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Halk, çoluk çocuk ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla meydanları sokakları doldurdu. Bu görkemli kutlamadan müzeler de nasibini aldı. Örneğin Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM'yi 112 bin 366 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu yoğun ilgiyi sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık.







Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..." ifadesiyle paylaştı. Yine aynı şekilde halkın büyük ilgi gösterdiği yerlerden biri de Bandırma Gemi Müzesi oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi'ni yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.







Bu yıl içinde bugüne kadar 350 bin kişiyi ağırlayan müzede Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları sergileniyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.





ÖLÜMSÜZ ESER PERDE AÇTI

Kedi Sahne Sanatları kurucusu usta tiyatrocu Hakan Altıner, sanat hayatının 50. yılında çok özel bir esere imza attı. Altıner, edebiyatımızın önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in kült eseri 'Yaprak Dökümü'nü tiyatroya uyarladı. Altıner, oyunun yönetmenliğinin yanı sıra başrolü de Suna Keskin ile üstleniyor. Geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'deki bir sahnede perdelerini açan oyunda iki usta isme Orçun Kaptan, Pınar Ataer, Damla Cercisoğlu Kaptan, İlkyaz Kocatepe, İrem Uğural, Selda Özbek, Kahraman Sivri, Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Barış Özkoçak ve Yüksel Yalova eşlik ediyor.







Namus timsali Ali Rıza beyin, kendi ailesinde yaşananlar karşısında sesini çıkaramayışı, eşine kızlarına söz geçirmeyişi, yozlaşan aile değerleri başarılı oyunculuk performanslarıyla aktarılıyor. Oyun geçişleri barkovizyona yansıtılan dönemin gazete kupürleriyle yapılıyor. Altıner'in yaklaşık 2 sene üzerinde çalıştığı ve ilmek ilmek işlediği oyun sezonun görülmesi gereken oyunlarından biri olmuş. Tüm ekibin emeğine sağlık. Turneye çıkacak oyunun yolu açık alkışı bol olsun.



'YAREN LEYLEK' 26 OCAK'TA GÖSTERİMDE

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk nedeniyle tanınan ve muhtar tarafından 'Yaren' adı verilen leyleği hatırlarsınız.







12 yıldır her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek ile balıkçının dostluğunun sinema filmine konu olduğunu daha önce yazmıştım. İşte bu dostluktan esinlenerek hazırlanan 'Yaren Leylek' sinema filminin gösterim tarihi belli oldu. Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un üstlendiği, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir'in başrolünü üstlendiği film 26 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak.



MERAK EDİLEN OYUNLAR SAHNEDE

USTA oyuncu Haluk Bilginer'in Zuhal Olcay ile başrolünü paylaştıkları ve sezonun en merak edilen oyunları arasında yer alan 'Kel Diva', yarın akşam Maslak'taki kültür sanat eğlence merkezinde sahnelenecek.







Öte yandan Serkan Keskin'in kapalı gişe oynadığı oyunu 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' 27-28 Kasım'da, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın başrolü paylaştığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu 29 Kasım'da aynı mekanda seyirciyle buluşacak.