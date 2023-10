Dünya müzik listelerinde bir numara olan şarkıları ile geçtiğimiz 50 yılın en önemli müzisyenlerinden birisi olarak gösterilen, aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Chris de Burgh, Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da romantizm rüzgarları estirdi. Konserine seyircileri Türkçe selamlayarak başlayan Chris de Burgh, "Yeniden İstanbul'da ve Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkenizde birçok güzel anım var. Sadece İstanbul'da değil, İzmir, Antalya'da ve Efes'te de bulundum. Bu gece buraya eminim kafanızda 3 soru ile geldiniz.







Hâlâ yaşıyor mu? Hâlâ şarkı söyleyebiliyor mu? İstanbul'da olmaktan mutlu mu? Bugün bu muhteşem seyircinin karşısında olduğum için çok mutluyum, sizi özledim" diyerek 'Missing You' şarkısını söyledi. Usta sanatçı sahnede zaman zaman gitar çaldı, piyanonun başında oturdu. Tek kişilik dev bir orkestra gibi ve hâlâ yıllara meydan okuyan muhteşem sesi ile yaklaşık 2 saat boyunca hem tatlı hikayeler anlattı, hem de 'Sailing Away', 'The Traveller', 'Carry me Like a Fire in Your Heart', 'Borderline' gibi sevilen şarkılarını arka arkaya söyledi. Beatles'dan 'Let it Be', Elvis Presley'den 'Always on My Mind'ı salonu dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Performansın sonunda 'Legacy' ile dinleyicilere veda eden Chris de Burgh, dakikalarca ayakta alkışlandı. Sanatçı en kısa sürede yeniden buluşmak üzere diyerek sevenlerini selamladı.







Genç piyanistimiz Almanya'da göğsümüzü kabarttı

Genç ve yetenekli piyanistimiz İlyun Bürkev, Cumhuriyetimizin 100. Yılında gerçekleştirdiği Almanya turnesiyle büyük bir başarıya imza attı. 11 konserlik turne sürecinde genç piyanist, Almanya'nın farklı kentlerindeki başkonsoloslar başta olmak üzere Türk ve yabancı sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sergilediği etkileyici performanslarla, müzikseverlerin büyük takdirini kazanan Bürkev'in müzikal yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oldu. Bir kez daha ülkemizi başarıyla temsil eden Bürkev'i tebrik ediyorum.









İDT'den 120 kişilik iddialı oyun

Türk Tiyatrosu'nun asırlık çınarı Devlet Tiyatroları, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imizi, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda özel bir gösterim ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) sahneleyeceği 'Yüzünde Yüzler' oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve nihayet Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesitini, görsel ve işitsel bir şölene dönüştürecek. 'Yüzünde Yüzler' 31 Ekim Salı günü, perdelerini açıyor. Rejisi Zafer Kayaokay'a ait oyun, 120 kişilik dev kadrosuyla dikkat çekiyor.









100. yıl sergileri dikkat çekiyor

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle pek çok sergi düzenleniyor. Onlardan birine de Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetimi ev sahipliği yaptı. 'Cumhuriyet'in 100. Yılı' adlı resim sergisi için belirlenen yarışmaya katılan 137 eserden 37'si ön elemeyi geçmeye hak kazandı. Dereceye giren ilk üç eser Makine İhtisas OSB Yönetimi tarafından satın alındı. Bu eserlerle beraber koleksiyoner ve iş insanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından seçilen eserlerden 34'ü sanatseverler için 22 Aralık tarihine kadar sergilenecek.









Sabancı Müzesi ücretsiz

Sakıp Sabancı Müzesi ve müzede devam eden Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisi bugün ve yarın ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan modernleşme sürecini krononolojik bir düzende sunan sergide Cumhuriyet'in yetiştirdiği sanatçı kuşağını ve Cumhuriyet'in özgür ortamında yaratılan eserleri görmek mümkün...