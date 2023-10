Saçıma dokunanı evine kadar kovalarım

Zor gülen bir insanım. 'Efsane' filminin senaryosu geldiği zaman okurken güldüğümü fark ettim. Çok beğendim. Hiç komedi filmi yapmamıştım. O yüzden kabul ettim. Selçuk Aydemir diye bir yönetmenle çalıştım. Güzel bir yapım şirketiyle tanıştım. İyi ki kabul etmişim dedim. Oyuncu arkadaşlar ekip hepsi mutlu etti beni. Güzel geçti.

Çorum'da çekildi film. Binlerce yıl süren bir efsane var, ben de bu efsanenin son temsilcisiyim. Birine devretmem lazım. 2 torundan birine vereceğim ve sır çözülecek. 103 yaşında bir adamı oynadım. Şubat ayında gösterime girecek.

59 yıldır bu işi yapıyorum. 131'inci film oldu. Sinemada büyük paralar kazanmadık düşünüldüğü gibi. Yeşilçam'da ticari film dediğimiz işler de yapmak zorunda kaldık. O yüzden 131 film içinden 45-50'sini iyi film diye sayabilirim. En büyük avantajım sinemanın duayeni Lütfi Akad'la çalışmaktı. Biri 'Irmak' diğeri 'Gökçe Çiçek' diye film yaptık, bu iki film benim dönüm noktam oldu.









ZIMBA GİBİYDİM



7 yıl Babıali'de ressamlık yaptım. Esas mesleğim ressamlık, güzel sanatlardanım. Çocuk mecmualarına çiziyordum. Ama çok bir şey kazanamıyorduk. 3-4 arkadaşlarla toplanıp ek iş olsun diye setlere gidip dekor hazırlamaya başladık. 3-5 sene çalıştık orada. Yine setlerde olduğumuz bir gün sahneyi izliyordum. Türkan Şoray ile Murat Soydan'ın oynadığı bir filmde denize atlama sahnesi var. Murat Soydan denize atlayıp Türkan hanımı kurtaracak ama sahne gelince "Yüzme bilmem, atlayamam" dedi. Beni çağırdı. "O herifin smokinini giydirin denize atlayıp Türkan Hanım'ı kurtaracaksın, yapabilir misin?" dedi. Sinema hayalimiz tabii. Aklımızın ucundan geçmez. 1960 senesinde Türkiye güzeli seçilmiştim. Zımba gibiydim. Kendime güveniyorum. "Tabii ki yaparım" dedim. Kendimi göstereceğim diye camı kırıp atladım denize, Türkan Hanım'ı kurtardım. Herkes alkışladı. Nejat Bey kartını verdi. Benim ofisime gel dedi. Birkaç filmde aksiyon sahnelerinde rol aldım.



SIKINTILAR BENİ HIRSLANDIRDI



Kötü bir çocukluk dönemi geçirdim. Yoksul bir aileden geliyorum. Anne babam ayrıydı. Üvey babadan şiddet gördüm. 14 yaşımdan beri kendi hayatımı kendim kurudum. Kimsenin desteği olmadan. Fındık satarak geçimimi sağladım. O yaşanmışlıklar beni çok hırslandırdı hayata karşı.

Hiçbir zaman öne çıkmak isteyen biri değilim. Geride duran mütevazı yaşayan biriyim. Hayatımı anlatacağım diye düşünmedim.

Yaptığım filmlerden dolayı halk beni çok sevdi. Hiçbir zaman kötü rol oynamadım. Dürüstlüğü, mertliği kahramanlığı canlandırdım. Anadolu insanı sevdiği zaman bağrına basar bırakmaz. Halkın kalbinde yer ettik. Bu da benim yaşantımla ilgili. Evliyim. Hava karardığı zaman eve dönerim. Mutluluğu ailemde evimde buldum.









GENÇLER HER ŞEYİ MADDİYAT SANIYOR



Uzun yıllar tarihi dönem iş yapılmamıştı. Bir özlem vardı. Diriliş'le iyi bir ekiple yapımcıyla başladık. 26. bölümde ölerek veda ettim diziye. Benden sonra dizi 200 bölüm devam etti. O da benim şanssızlığım. İnsanlar tarihini çok iyi bilmiyor. Okumayı da çok sevmedikleri için, bu tarz diziler tarihi öğrenmelerine yardımcı oluyor. O açıdan tarihi öğreten diziler çok tutmaya başladı.

Gençler şöhrete gitmenin yolunun oyunculuktan geçtiğini sanıyorlar. Her şey maddiyata dayanıyor. Ama halk her şeyin farkında. Onun görüşü çok önemli. Şöhret peşinde olanlar zaten işlerine asılmıyorlar. Dengesizlik içinde piyasa. Sinema okullarından çok mezun olan var, o kadar iş yok ki. Piyasa bu kadarını kaldırmıyor. Okumuş emek vermiş çocuklar şans bulamayınca üzülüyorlar. 77 yaşındayım. 4 üniversite bitirmiş kadar tecrübem var. Kendimi rezil edecek işlerde rol almam. Dünya markası dijital platformlar oyunculukları bitiriyor. Sinemanın büyüsünü hiçbir şey vermez.

Benimle çalışmak o kadar kolay ki tek tahammül edemediğim şey haksızlık. Adaletsizlik. Hayatım boyunca haksızlık gördüğüm ezildiğim için tahammül edemiyorum. Çıldırırım. Bir de saçıma dokunmayacaksınız. Beni sinir etmek istiyorsanız saçıma dokunun. Memleketine kadar kovalarım. Elimde olan bir şey değil. Baştan söylüyorum makyajcılara kostümcülere. Kostümü de kendim giyerim saçım bozulmasın diye. İşim için sıfıra vur deseler vururum ama…



YARIŞMADA İLK 3'E KALDIK TARIK AKAN BİRİNCİ OLDU



Zor bir askerlik dönüşü 1969'de Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katıldım. Binlerce kişiden ilk 10'a sonra da son 3'e kaldım. Memduh Ün jürideydi. Ben bu adamı tanıyorum dedi, Bu daha evvel filmlerde oynadı ben bunu gördüm dedi. Beni çıkardılar elendim. Üzgün şekilde ayrılırken jüriden biri ayrılıp kartını verdi. Bir baktım yapımcı Kadir Kesemen. Ertesi gün gittim ona, 10 filmlik anlaşma yaptık. Yarışmayı kazansam da 10 filmlik anlaşma yapacaklardı. Değişen bir şey oldu. O yarışmanın birincisi Tarık Akan oldu.









PARA İÇİN KİMSEYE BOYUN EĞMEM



Bana da sahneye çıkma teklifi geldi ama çıkmadım. Para için kimseye boyun eğmedim. Alnı açık, başı dik dolaşabiliyorum. Annemin babamın Mudurnu'da bir bağı bahçesi olsun çok istedim. Olsaydı kesin oraya dönerdim. Hiçbir şey bırakmamışlar.



BU PİYASA DUYGUSALLIĞI KALDIRMAZ



2003 yılında tanıştım şimdiki eşimle. 19 yaşında bir oğlum var. Alperen Serdar Gökhan. Geçmişte benim yaşadıklarımı yaşamasın diye hassas davranıyorum. Benim gibi yoksul, boynu bükük yetişmesin diye elimden gelen imkânı sergiliyorum. Arkadaş, kardeş gibiyiz. Çok karakterli bir evladım var. Onun sinemaya merakı var ben sokmak istemiyorum. Duygusal bir çocuk. Bu piyasa bu kadar duygusal adamı kaldırmaz. Biraz dişli olması lazım, ezilir.



ESKİDEN HASETLİK YOKTU



Yeşilçam filmleri özveriyle çekiliyordu. Yokluklar içinde kısıtlı imkânlarla çekiyordu. O yüzden çok seviliyor ve hala izleniyor. İnsanın özüne iniyorduk topluma örnek insan olarak hayatımıza devam ediyorduk. Yönetmenler sert davranırdı, hata yapmamaya özen gösterirdik. Kıskançlık, hasetlik yoktu. Film ekip işidir.









İLAY ERKÖK



KRALİÇE ÖLÜNCE HERKES BANA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Benim işlerim hep referanslar üzerine oluyor. Önceden çalıştım sanat yönetmeni bu filmde yönetmen olmuştu. Birlikte çalışmamı istedi. Filmde İlker Aksum'un olması beni çok sevindirdi. Daha önce beraber oynamıştım.

Silah taşımak yorucuydu, çok ağırdı silahlar. Sabahın altısında taşımak yordu. Sonra sakatlanıp topallamaya başladı karakter. Hem topallayıp hem silah taşıyamam dedim partnerim Can'a dayandım. Aşk yaşayan bir çiftiz. Evlilik hayali kuran bir kadın olarak paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla para sebebiyle oyuna girmeye karar veriyorlar.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünde okudum. Sonra İskoçya Kraliyet Akademisi'nden burs aldım, orada yaşadım bir süre. Ailem hep imkânsız yoktur, çabala derdi. Tiyatro okurken, İngiltere'ye gitmek istiyordum. İngiltere'deki okulun sınavlarına girdim, burs alarak kazandım. Kraliçenin okulundan burs alarak özel olarak giden ilk Türk öğrencisi olmak çok özel bir prestijdi. Ama kredili sistem yüzünden gidemedim. Rüyamda kraliçeyi gördüm, ertesi gün ona mektup yazdım. Prosedürlere uygun şekilde mektup yazdım. 2 hafta sonra mektuba dönüş geldi. Eğitim için giden herkese oranın kapılarının açık olduğunu yazan bir mektup aldım. 2 hafta içine kraliçenin onayıyla okula gittim. Kırmızı halılarda karşılandım. Ülkemi temsil ettim bu şekilde. Kraliçe ölünce herkes bana baş sağlığı diledi.

Birlikte yaptığımız gezi programı da beni çok besledi. Sinan Abi'yle beraber yapıyoruz. İlk programa başlarken obez olmaktan korkuyordum. Türkiye'de acımasız davranıyordum kendime. Birbirini tanıyan biriyle yolculuğa çıkmak dostluğu da çok pekiştiriyor.

Kemal Aydoğan'ın yöneteceği oyunda Caner Cindoruk'la Otello'yu oynayacağız. Uzun zaman sonra tiyatroya döneceğim için çok heyecanlıyım. Şan eğitimi piyano eğitimi almaya devam ediyorum.









CAN NERGİS



OYUN TEMALI İLK FİLMİ ÇEKTİK



Herkes paint ball biliyor. Boncuklu tabancalı olanı airsoft. Maç başlıyor, vuruldum diyen çıkıyor. Kamuflajları var. Can yakan bir kısmı da var. 10 kişilik takımız ben ekip başıyım. İlay da partnerim. Karşı takım Rus takımı. Para ödüllü bir yarışma düzenleniyor. Oyun içinde oyun oluyor iş gerçeğe dönüşüyor. Silahlı oyun oynayan gençlerin seveceğini düşünüyoruz. Z kuşağına ait bir iş. Oyun temalı ilk filmi çektik. 27 Ekim'de vizyonda.

Aksiyonu yüksek yorucu bir filmdi.

Teyzem Neslihan Yargıcı beni sektöre sokan kişidir. Best Model geçmişim var. Sonrasında Neşe Erberk'te mankenlik yaptım. Defileler reklamlar falan derken yurtdışına gittim. Çin'de başladım sonra bütün Asya ardından Avrupa'da dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkede çalıştım. 8 yıl hiç gelmedim ülkeye. Tayland'da Tai'ceyi çok iyi öğrendim. Çok sevdim orayı. Doğası ortamı çok güzeldi. Beni tamamlayan bir yerdi. Uzun süre orada kaldım. Modellik sıkıcı gelmeye başlayınca oyunculuk başladı. Tomris Giritlioğlu beni aradı Türkiye'den. Film teklifi yaptı. Geliş o geliş.

Tayland'dan gelince çok dar geldi bana İstanbul. Tropikal yerden gelince zorlandım. Deniz ve orman olmasaydı yaşayamazdım.

Dededen denizciyim. Çocuk yaşta kayıkçılık balıkçılık yaparak başladı. Türkiye'ye gelince boğazda ticaret yapmaya başladık. Nişantaşı'nda ev yemekleri dükkanımız vardı. Okuldan dükkana giderdik, ne kalırsa onu yerdik.









EMRE KIZILIRMAK



FİLM ÇEKİMLERİNDE YÖNETMENİMİZ ÖLDÜ



Best Model yarışmasından Can Nergis'i tanıyorum. Onun o zamanlar kırmızı bir motoru vardı. Onun hayalini kurardık. Aradan yıllar geçti ben de motorcu oldum.

Mankenlik yapmadım çok. Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu bir işte çalışmaya başladım. Gerisi geldi.

Köprü filmimizin tanıtımını yaptık geçtiğimiz günlerde. İlk Gürcistan Türkiye ortak yapımı film. Köprü adlı film. Gürcistan'ın rejim değişikliği sırasında cumhuriyetçiler içinde bir mühendisin İstanbul'da doğmuş oğlunu oynuyorum. Bir de Gürcistan'da yarım bıraktığı ailesi var. O yarım bırakılan hikayeleri tamamlamak isteyen bir adamı oynuyorum.

2018'de çekimlerine başlamıştık çekimlere. Nini Baduvashili Gürcistan'ın önemli bir pop yıldızı. Onun babası Erekle Baduvashili çekti. Çekimlerin yarısında maalesef vefat etti. Batum Tiflis ve İstanbul ayağı olan filmdi. Çekimler devam ederken babasını kaybettiği için çekimlere ara verdik. Sonra başka yönetmenle devam ettik. Sonra pandemi girdi araya. Sette çalışan, bazı sahnelerde oynayan oyuncular yaşamlarını kaybetti. 5 yıl sonra çıktı film ortaya.

Babam basketbol hocasıydı. Bir eğitmenin oğlu olmak ters tepebiliyor. Sporcu olmak kolay değil. Motivasyonumu kaybedince basketbolu bıraktım. Onu da bırakma sebebim müzik. Gitar çalıyorum. Hayalim oyunculuktu. Şimdiki hayalim, içinde spor ve sanatın olduğu bir akademi kurmak. Çocuklara yönelik böyle bir eğitim yeri kurmak istiyorum. Keşke çocukluğumda böyle bir şey olsaydı. Oyunculuk konusunda annem çok destekledi.

'Sayara' diye bir filmim var. Haziran'da bitirdik çekimleri. O da festival dolaşacak. Farklı bir iş oldu.