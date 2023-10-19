Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkulu konserlerle karşılamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü için hazırladığı '1923'ten Sonsuza: İkinci Yüzyıla Merhaba' konseri, 22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Güntekin'in yöneteceği saat 11.30'da başlayacak konserin solistleri Hakan Hataylı ve Neval Güleç. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 27 Ekim akşamı 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' konserinde, dünyaca piyanistlerimizden Can Çakmur sahne alacak.







İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün gibi bestecilerin, halk ezgilerimizin ruhunu yansıtan en güzel eserlerini saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda seslendirecek. Aynı akşam İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu da AKM Müzik Platformu'nda konser verecek.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası da İstiklal Marşı'mızın yazılma hikâyesini 28 Ekim'de seslendirecek. Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için her yol AKM'ye çıkıyor.



BU KEZ GODOT'YU BEKLEYECEK

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan filmini hatırlarsınız. Geçmişiyle hesaplaşan adamın hikâyesini anlatan ve ülkemizin Oscar aday adayı da olan filmin başrolünde yer alan Umut Karadağ bu kez tiyatro oyunuyla adından bahsettirmeye hazırlanıyor.







Karadağ, absürd tiyatronun Nobel ödüllü en önemli temsilcisi Samuel Beckett'in unutulmaz eseri 'Godot'yu Beklerken'in metninden uyarlanan 'Godot'yu Bekler- ken' adlı oyunda seyirci karşısına çıkacak. Kendisine Kanbolat Görkem Arslan ve Nesli Yılmaz'ın eşlik edeceği oyun, Burak Han Keyif rejisiyle, 27 Ekim'de Bakırköy'deki yeni sanat merkezinde perdesini açacak. Şimdiden bol şans diliyorum.



BİR ANADOLU POLİSİYESİ

John Buchan'ın '39 Basamak' romanı, Alfred Hitchcock tarafından beyazperdeye taşındığından beri sinema filmlerine, radyo ve tiyatro oyunlarına uyarlanmıştı. Oyunun başarılı bir versiyonunu Demet Evgar, Bülent Şakrak, Okan Yalabık ve Engin Hepileri'li kadrosuyla izlemiştim. Sahnelendiği dönem en çok rağbet gören oyunlardan biri olan gösteride ekibin kılıktan kılığa girdikleri unutulmaz performanslarını hâlâ hatırlıyorum. Eser bu kez Tiyatroadam yapımcılığında bambaşka bir kadro ve yorumla sahneye uyarlandı.







Oğuz Utku Güneş'in yazıp yönettiği ve ismi de '39 Buçuk Basamak' olarak belirlenen oyun Murat Akkoyunlu, Pelin Abay, Berk Yaygın ve Deniz Özmen'den oluşan kadrosuyla daha ilk bakışta bile oldukça eğlenceli ve sıkı bir iş olacağı izlenimi veriyor. Bir Anadolu polisiyesi haline gelen ve eserin yaratıcısı John Buchan'ı oyunun baş kahramanı haline getiren oyun, 23 Ekim'de Moda'da prömiyer yapacak. Merakla bekliyorum.