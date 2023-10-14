Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan 'Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük' sergisi önceki gün açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk arkeoloğu Remzi Oğuz Arık ve etnolog Hâmit Zübeyr Koşay tarafından Çorum'da başlatılan ve cumhuriyetimizi uluslararası alanda temsil eden ilk bilimsel kazı unvanına sahip Alaca Höyük eserleri Nihat Tekdemir'in küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.







Alaca Höyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünün yer aldığı sergide yasa dışı yollarla çıkarılan ve Hatti uygarlığı dönemine ait olduğu belirlenen altın gaga ağızlı testi de sergileniyor. Eser, İngiltere'den 2021 yılında ülkemize kazandırılmış ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde ilk kez görücüye çıkmıştı. Sergide ayrıca 1936-1939 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk metodik klasik kazılarını yapan Arif Müfid Mansel tarafından Kırklareli Vize tümülüslerinden çıkarılan Roma Dönemi arkeolojik eserleri de yer alıyor.







Mansel'in Vize tümülüslerinde yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan eserleri Atatürk, hasta yatağındayken görmek istemiş ve bunlar 1938 yılı sonbaharında Dolmabahçe Sarayı'na getirilmişti. Atatürk'ün bu eserleri dikkatle incelediği, sergide yer alan leylek ve tilki tasvirli altın yüzüğü parmağına taktığı ve Arif Müfid Mansel'e dönerek "Kazılara devam ediniz, memleketimizin kültürel zenginliklerini daha çok bulacaksınız" dediği aktarılıyor. Arkeolojik anlamda ziyaretçilerine doyurucu bir görsel şölen sunan sergi 10 Mart'a kadar görülebilir.



'Gerçek dolandırıcılarla görüştüm'

Yönetmen Selçuk Aydemir'in komedi anlayışını mizah yeteneğini seven bir sinemasever olarak her filmini yakından takip ediyorum. Aydemir yazıp yönettiği son filmi 'Güven Bana'da dolandırıcılık meselesini masaya yatırmış.

Dolandırılan değil de dolandırıcı gözünden yaşananları aktarmaya çalıştığı filmde başrolleri Cihangir Ceyhan ile Okan Çabalar paylaşıyor. İkilinin uyumu, Ufuk Bayraktar'ın öne çıkan oyunculuğu filmi yukarı taşımış.







Pandemi döneminde dolandırıcılık meselesine kafayı takıp üzerine düşünmeye başladığını söyleyen Aydemir'i tebrik etmek için aradığımda ilginç bir şey öğrendim. Aydemir, hüküm yemiş çıkmış dolandırıcılarla görüştüğünü söyleyerek, 'Malum ne akademisyenler, ne hakimler, profesörler; dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamıyor. Ben de gerçek dolandırıcılarla görüştüm. Onlara bunun sırrını sorduğumda karşı tarafa güven vermek olduğunu söylediler" dedi.







'Çalgı Çengi' serisi, 'Düğün Dernek' serisi gibi Murat Cemcir - Ahmet Kural ikilisinin başrolünde olduğu sinema filmleriyle tanınan Aydemir'e bu ikilinin yollarını ayırmasını da sordum. Soruma "Onların yollarını ayırıp solo kariyerlerine ağırlık vermek istemeleri benim de ekmeğime yağ sürdü" diye cevap veren Aydemir, ikili sinemasından vazgeçtiğini ve yeni bir komedi anlayışına evrildiğini söyledi. Onun bu yeni tarzının nemalarını da Güven Bana'da görmek mümkün. Filmin ve Aydemir'in yolu açık olsun.



BU KEZ SAHNEDE BULUŞTULAR

Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Deniz Barut ilk kez tiyatro heyecanı yaşıyor. Barut'un oyundaki partnesi ise yine Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu. Serdar Akkaya yapımcılığında bir araya gelen ikili,







Macar yazar Ferenc Karinthy'nin yazdığı 'Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek' adlı oyunla 20 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak. Hamzaoğlu'nun rejisini de üstlendiği oyun, savaş sırasında tesadüfen aynı eve sığınan iki yabancının hayata tutunma yolculuklarını, geçmişlerini sorgulayıp kendilerini keşfetme süreçlerini anlatıyor. İkiliye şimdiden başarılar diliyorum.