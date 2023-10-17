Sanatseverlerin merakla beklediği Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kapılarını açmak için gün sayıyor. Bankaya 63 yıl boyunca Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren ve korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan tarihi binada 2020 yılından bu yana devam eden kapsamlı restorasyon çalışmaları ve müze hazırlıklarında sona gelindi.







İş Sanat tarafından uzun soluklu ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda 29 Ekim'de kapılarını açacak olan müzede, Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ilk kez görücüye çıkacak. Kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun üstlendiği Resim Heykel Müzesi'nin ilk sergilerinde bu koleksiyondan seçilen 600'e yakın eser yer alacak. Beyoğlu'nun kültürel kimliğinin kıymetli öğelerinden biri olan tarihi binayla, ülkemizin kültürsanat rotasına önemli bir kilometre taşı daha eklenmiş olacak.



Ünlü Yunan tiyatrocu geliyor

DasDas'ın uluslararası alanda sahnelenen tiyatro oyunlarını İstanbullularla buluşturan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, kasım ayında yeni oyunlarla hız kesmeden devam ediyor.







Geçtiğimiz aylarda 'La Reprise' ve 'Gılgamış' oyunlarının sahnelendiği festival kapsamında bu kez dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos uzun bir aradan sonra iki oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Önceki yıllarda birçok kez İstanbullu seyirciyle buluşan ünlü Yunan tiyatro yönetmeni ve eğitmeni Terzopoulos, 3-4 Kasım'da 'İO' adlı oyunla, 5 Kasım' da da Henrik İbsen uyarlaması olan 'Nora' oyunu ile festivalin konuğu oluyor.



İstanbul'da kuklalarla 25 yıl

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras olarak ilan ettiği geleneksel sahne sanatımız Karagöz başta olmak üzere kukla sanatını gelecek kuşaklara aktarılması için kurduğu vakıf aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Cengiz Özek, bu amaçla bir kukla festivali hayata geçirmişti. Festival bu yıl 25. yaşını kutluyor.







Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği Uluslararası İstanbul Kukla Festivali '100'de 25' sloganıyla bu yıl 25 Ekim–5 Kasım tarihleri arasında perdelerini açacak. Festivalde 8 ülkeden 10 oyun, Türkiye'den de 6 topluluğun 8 oyunu izleyiciyle buluşacak. Toplam 51 gösterinin yer alacağı festivalde ayrıca film gösterimleri, atölyeler, söyleşilerin yanı sıra bir de geniş kapsamlı bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.



Ayvalık'ta masal zamanı

Sinema ve tiyatro festivalleriyle sanatseverlerin uğrak noktası olan Ayvalık'ta bu yıl ilk kez masal şenliği düzenlenecek.







Anadolu masallarını yeni nesillere aktarmak ve unutulmuş sözlü edebiyatımızı canlı kılmak amacıyla 'Küçükköy'ün Büyük Masalları' başlığıyla 21-22 Ekim tarihlerinde Küçükköy'de hayata geçirilecek olan festivalde Zeynep Özyağcılar, Ece Özdikici gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Derya Özel'in de aralarında yer aldığı yazarlar masal severlerle buluşacak.



13. kitabını yazdı

Ünlü isimlerin menajeri olarak tanınan ama aslında onlar için çok daha fazlası olan Özgür Aras bir kitap daha yazdı. Dile kolay, meslek hayatında 30'uncu yılını kutlayan ve bu zamana dek 12 kitap yazan Aras, yeni kitabı 'Aşk Ayrılıktan da Acı'yı okuyucularla buluşturdu.







Aras son kitabında okuyucuyu, yıllarca emek harcadığı çalkantılı ilişkiden aniden terk edilerek çıkan Leyla'nın aşkı ve kendini bulma yolculuğuna ortak ediyor. Onca yoğunluğun arasında kitap yazmaya vakit ayırabildiği için kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Okuyucusu bol olsun.