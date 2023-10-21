Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Google ile yaptığı ortaklık kapsamında ülkemizin kültür hazineleri artık dijital koleksiyonda yer alacak. Türkiye'nin müzeleri, ören yerleri ve tarihi yerleri ile bilgiler videolar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sağladığı içeriklerle 'Türkiye'nin Hazineleri' adıyla Google Arts & Culture platformu üzerinden kullanıcıların erişimine açıldı. AKM'de dün düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Platformda yer alan içeriklerin turizme, tarihi derinlik ve gastronomi zenginliklerimize katkı sunacağına inanıyorum. 70'ten fazla dijital hikâyeye ek olarak Nemrut, Göbeklitepe gibi 20 müze ve ören yeri, street view teknolojisiyle ziyarete açılıyor.









Türk mutfağının öne çıkan unsurların yurtdışına tanıtılması ve markalaşması adına da önemli. Bu platformda yine Türk mutfağı, Türk kahvaltısı, Türk kahvesi başta olmak üzere yerel lezzetler platformda yer alıyor. Böylece Türk mutfağı da dünyayla buluşuyor" diye konuştu. Tarihimizi kültürel zenginliklerimizi dünyaya daha da yakından ama sıkmadan eğlenceli bir anlayışla tanıtmak amacıyla dünyaca ünlü Tarihçi Bettany Hughes'un çektiği videolar da platformda yer alıyor. 70'den fazla hikâyeye, yazılı ve görsel içeriklere,







10 videodan oluşan belgesel serisine ve Türkiye'de ilk kez kaydedilen 17 yeni 'street view' çekimine ev sahipliği yapan platformda örneğin Nutuk'un ilk okunduğu salonda gezinti yapabilme, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni keşfedebilme gibi deneyimler sunuluyor. Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle hayata geçirilen proje eğlenceli ve bilgi dolu içeriklerle sadece yabancılar için değil, bizim için de Türkiye'yi yakından keşfetmeyi mümkün kılıyor.



Milletvekili Bayram herkese örnek olsun

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kendi hayat hikâyesini 'Buğday Tanesi' adlı filmle sinemaseverlerle buluşturmuştu. Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üslenen Bayram'ın sanata ve sanatçıya desteği devam ediyor.







Bayram önceki gün Erdem Topuz'un yönetip başrolünü Işık Tolgay ile paylaştığı 'Fareler ve İnsanlar' adlı oyunu izledi. John Steinbeck'in unutulmaz eserinden Dionysos Tiyatro tarafından uyarlanan oyunu izleyen Bayram, oyun bitiminde oyuncularla bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir siyasiyi tiyatro oyununda görmek çok sıkça rastladığımız bir şey değil. O yüzden Bayram'ın bu yaklaşımı çok kıymetli, umarım diğer siyasilere de örnek olur.



Frankfurt heyecanı başladı

2000 yılında bir salonda 8 film gösterimiyle başlayan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 24 yaşında. Türk filmlerini Almanya'daki gurbetçiler başta olmak üzere Alman sinemaseverlerle buluşturan festival, bu yıl 2-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.







Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destekleriyle düzenlenen festivalde yarışacak filmler için başvurular başladı. 1 Aralık'a kadar sürecek.



Önce kitap sonra albüm

Bir dönem marka ve eğitim müdürlüğü yapan Başak Derya Çetin ilk kitabını yayınladı. 'Sancı' adını verdiği şiir kitabında Çetin, yarım kalmış aşklardan ilham almış. Şiirlerini yazarken başta Cem Adrian olmak üzere daha çok melankolik şarkılar dinlediğini söyleyen







Çetin, daha sonra bu şiirlerini ünlü sanatçıların okuduğu bir albüme de dönüştürecek. Kitap satışından elde edilecek geliri de kimsesiz çocuklara ayıracağını söyleyen Çetin'i tebrik ediyorum. Yolu açık olsun.



Kumaşların Ressamı'ndan yeni sergi

Resimlerinde kurguladığı kompozisyonları, ışığı ve kumaş desenlerini kullanmasıyla adından 'Kumaşların Ressamı' olarak bahsettiren Mustafa Bayar'ın 22. kişisel yağlı boya sergisi,







Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 62 resimden oluşan koleksiyonda Bayar'ın son dönemlerindeki çalışmalarını 30 Ekim tarihine kadar yakından inceleme imkânı bulabilirsiniz.