Tamer Karadağlı'nın Genel Müdürlüğü'nü üstlendiği Devlet Tiyatroları'nın 13. bölgesi Kayseri'de açıldı. Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun açılışına katılan Karadağlı, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, devlet tiyatrolarının 13 yerleşik ve 12 turneyle her yaştan milyonlarca seyirciyle buluştuğunu belirtti. Kayseri Devlet Tiyatrosu, Betül Gökçer'in yönettiği Shakespeare'ın 'Bahar Noktası' adlı oyunuyla kapılarını açtı.







Oyunu izleyen Karadağlı, "Kayseri'ye devlet tiyatrosu kurulması kararı 1993'te alınmış. 30 yıl sonra sahneyi açmak bana nasip oldu. Artık uluslararası bir ticaret ve imalat merkezi haline gelmiş olan Kayseri'nin geleceğe uzanan yolculuğunda sadece bir misafir değil, aynı zamanda ev sahibiyiz. Ne mutlu bize ki Kayseri'deyiz. Ne mutlu ki Kayseri'de artık yerleşik kadrosu ve sahnesiyle Kayseri Devlet Tiyatrosu var" ifadelerini kullandı.







Karadağlı ayrıca Devlet Tiyatroları'nın, cumhuriyetin 100. yılı için özel bir oyun sahneye koyacağını da açıkladı. Barış Erdenk rejisiyle sahnelenen Haluk Özenç'in Yüzyıllık Destan 'Ateş' adlı oyunu, Ankara DT tarafından yarın akşam Akün Sahnesi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkıyor.



BULGAR SANATÇILAR TOSCA OPERASI İÇİN GELİYOR

Bulgaristan'ın Sofya Opera ve Balesi'nce (SOBH) sahnelenen ve opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak kabul edilen Tosca Operası, Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle bulaşacak. Sofya Opera ve Balesi, 'Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun' isimli turne kapsamında Türkiye'deki ilk opera temsillerini gerçekleştirecek.







SOBH tarafından sahnelenecek olan İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca Operası, 8 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde, 11 Kasım'da da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Tosca; 1913-1915 döneminde Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğu'nun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.



BODRUM BELGESEL OLDUBODRUM

Dünya genelinde gelen ziyaretçilerin gönlünde taht kurmuş olan Bodrum, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak olan 'Bodrum'un Yüzü' belgeseli ile gizli hazinelerini ve anlatılmamış hikâyelerini izleyicilere sunacak.







'Bodrum'un Yüzü', turizmden müziğe, sanattan yerel mesleklere kadar pek çok insanın tanımaya fırsat bulamadığı değerli isimleri bir araya getirerek, etkileyici tarihi ve başarı hikâyelerini konu alan bir belgesel olarak hazırlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan bu belgesel, her biri 20-35 dakikalık bölümden meydana geliyor.



İSTANBUL'A PANORAMiK BİR BAKIŞ

Panorama formunun geçmişini eleştirel bir çerçevede, farklı boyut ve bağlamlarıyla ele alan 'Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi' başlıklı sergi, Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı. Seutter, Merian, Feraud, Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul'a panoramik bakan sanatçıların çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren sergi; yangın felaketlerinden sanayileşmeye panoramaların,







İstanbul tarihinin farklı unsurlarını belgelemekte nasıl kullanıldığını, üretildikleri döneme atıfta bulunan örneklerle gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman'ın yaptığı sergi 24 Mart'a kadar devam edecek.