Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Antalya'da bulunan devlet opera ve bale binası ile tiyatro binasını da içeren Haşim İşcan Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Binanın fiziki durumunu paylaşan Karadağlı, sert eleştirilerde bulundu. Karadağlı 'Müteahhit sanki bırakıp kaçmış gibi' diyerek şöyle devam etti: "Bina sanki savaştan çıkmış gibi, belediye hiçbir şey yapmamış. Şu gördüklerimiz rezalet durumda. Tiyatro ve bale bu binada yapılmak durumunda kalınıyor. İnanılır gibi değil. Korkunç bir durumda. Burası Antalya, uluslararası festivalleri yaptığımız bir şehir. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Bu utanç kaynağı bir durum."









Karadağlı'nın paylaşımı sonrası kafalarda soru işareti oluşmuş. Devlet kendi binasına bakamıyor mu, orası bakanlığa ait bir yer değil mi diye... Karadağlı bununla ilgili de kendisine yüzlerce yorum geldiğini söyleyerek belediye başkanı Muhittin Göcek'i de etiketleyerek bir paylaşım daha yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak orada kiracı olduklarını, merkezin tamamen belediyeye ait olduğunu, bakım, onarım ve tamir masraflarının belediye tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Kimin sorumluluğunda olursa olsun, sıvası dökülmüş, boyası atmış, demirleri gözüken bu bina, içinde devlet geçen hiçbir resmi makama yakışmıyor. Umarım bu paylaşımla birlikte gereken bakım yapılır.



Gençler bu uygulamayı çok sevdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay, 18 yaşını doldurmuş tüm gençlerin bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri Genç Kart uygulamasını hayata geçirmişti.







Görünen o ki gençler de bu uygulamadan son derece memnun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mart başından bu yana 18 yaşındaki 5 bin gencin 'GençKart' sahibi olduğunu ve gençlerin bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile AKM-CSO'daki 35 farklı etkinliklere ücretsiz katılım sağladığını bildirdi. Özellikle yüksek bilet fiyatlarının gündeme geldiği son dönemde, etkinlikleri ücretsiz olarak seyretmek büyük bir nimet.



Hayatının oyununa hazırlanıyor

Ülkemizi uluslararası festivallerde de başarıyla temsil eden Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar, "Hayatımın oyunu" dediği projeyi sahneye koymak için gün sayıyor. 'İstemem eksik' olsun tiradıyla tiyatronun efsane karakterlerinden Edmond Rostand'ın ölümsüz eseri 'Cyrano de Bergerac'ı sahneye koyuyor.







Ancak bu Cyrano farklı Cyrano. İçinde rock şarkıları olan komedi tarzındaki 'Cyrona Rock' adlı oyun için Başar sıkı bir diyete girmişti. Rolü için 10 kilo veren Başar'a oyunda Zelal Barlas, Efe Can Karakaya ve Zeynep Yaylıcıoğlu eşlik edecek. Hakkı Ergök'ün yazdığı oyun, 20 Nisan'da Şişli'de perdelerini açacak. Bugüne dek pek çok tiyatrocudan izlediğimiz oyunun Başar yorumunu çok merak ediyorum. İddialı bir proje olacağa benziyor, şimdiden bol şans.



Kadın erkek ilişkilerini anlatacak

Şu sıralar gösterimde olan 'Sırrını Biliyorum' adlı filmde rol alan deneyimli oyuncu Mihriban Er, bir yandan da tiyatro çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Er yazıp yönettiği 'Kadın Erkek Ne İster' adını verdiği oyunla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kadın erkek ilişkilerini masaya yatıran Er, "Bu hikâyede kadın ne ister erkek ne ister diye soruyoruz. Çünkü ikisinin de istekleri birbirine çok benziyor" diyor.







İzleyen herkesin kendisinden bir parça bulacağı, tanıdık gelecek olan oyunun öne çıkan başlıklarından biri kadına şiddet. Bu konuya da özellikle dikkat çeken Er, "Kadın şiddet görmek istemez, bir kadına tekme atmak sadece karnındaki bebeğin hakkıdır" dedi. Provaları devam eden oyunun henüz takvimi belli değil ama açıklanınca gideceğim oyunlar listesindeki yerini alacak.



Carmen AKM'de

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, Fransız besteci Georges Bizet'nin 'Carmen'i yeniden sanatseverlerle buluşuyor.







İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Carmen Operası, 3-6-13 -18 Nisan tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.