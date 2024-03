Genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne katkı amacını taşıyan ve bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Enka Sahne gala projesi önceki akşam İstinye'deki oditoryumda gerçekleşti. Sanat Yönetmenliğini Keman Virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın'ın üstlendiği konserde Melis Güney (viyola), İlyun Bürkev (piyano), Nehir Kıran (keman), Eren Düzenli (piyano), Zeki Bıkcan (trompet) ve Belit Çiftçi (çello) yetenekleriyle bir kez daha kendilerine hayran bıraktılar.







Konserde; viyola, keman, trompet ve çello performanslarına akademisyen ve piyanist Çağdaş Özkan Korrepetitör olarak eşlik etti. Her biri yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden gençlerin başarısı başta ailelerine olmak üzere tüm sanatseverlere büyük gurur yaşattı. Aşkın, konser sonrası tebrikleri kabul ederken, genç yeteneklerle tek tek fotoğraf çektirdi.



Leyla Feray'a büyük onur

Tiyatrokare'nin 'Veda' adlı oyununda 'Mehpare' karakterini canlandıran Leyla Feray'a büyük onur! Genç oyuncu, YEKÜV Vakfı tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle her yıl Türk Tiyatrosu'nun efsane ismi Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği 'Yılın En Başarılı Genç Tiyatro Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü oyunun sonunda seyirci karşısında alan Feray, tiyatro topluluğunun bu dalda ödül aldığı üçüncü oyuncu oldu.







Daha önce Leyla'nın Evi oyunundaki performansıyla Ayça Varlıer ve Süper İyi Günler adlı oyundaki perfromansıyla da Emir Özden aynı ödüle layık görülmüştü. Bu durumla gurur duyan tiyatronun kurucusu Nedim Saban'a da vakıf tarafından tiyatroya katkıları nedeniyle özel plaket verildi. Saban ödülü sonuna kadar hak ediyor. Kutluyorum.



Sakura Festivali ilk kez Türkiye'de

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında 'Sakura Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde 'Geleceğe Söz Ver' Burs Programı kapsamında 2 Nisan'da düzenlenecek.







Japonya'dan sonra ilk kez farklı bir ülkede kutlanacak olan festivalde Japon müzisyenler konser verecek, dünyaca ünlü Japon yönetmen Miyazaki'nin 'Çocuk ve Balıkçıl' isimli filmi gösterilecek. Festivalde Cem Adrian da sahne alacak.



Dinozorlar geliyor

Bayram ve ara tatil sebebiyle nisan ayında çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. O coşkulu etkinliklere ev sahiliği yapacak yerlerden biri olan Maslak'taki kültür sanat merkezinde, Dinosaur World Live'ın yaratıcılarından 'Dragons and Mythical Beasts' adlı gösteri öne çıkıyor.







19 - 23 Nisan tarihleri arasında 10 gösteri ile seyirciyle buluşacak olan şovun yanı sıra 'Büyük Aşıkların Sonuncusu', 'Aydınlıkevler', 'Hücreler', 'Kel Diva', 'Zengin Mutfağı' gibi oyunlar da tiyatroseverleri bekliyor olacak.



Kutsal mekanlardan fotoğraflar sergileniyor

İslâm inancında kutsal olan üç mekan... 'Harem-i Şerif' olarak anılan Kabe-i Muazzama'nın olduğu Mescid-i Haram, Hz. Muhammed'in (SAV) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi ile ilk kıblemiz Mescid-i Aksa...







Bu üç kutsal mekanda fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut tarafından çekilen fotoğraflar sanatseverlerle buluşuyor. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan 'Üç Harem-i Şerif' isimli sergide sanatçının 85 eseri yer alıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar devam edecek.