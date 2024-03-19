Geçtiğimiz gün bir serzenişe denk geldim: 'Berlin, Londra tiyatroları daha ucuz. Bin 650 lira bilet saçmalığı mı olur? Böyle bir gider yok. Tiyatroya bulaşan menajer yapımcılar tutturabildiklerini kopartıyorlar. Biz 400 lira bilet ücreti ile Diyarbakır'a kadar 23 kişi gidip zarar etmeden dönebiliyoruz.' Bu isyanda bulunan Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban. Bünyesinde Nevra Serezli, Suna Keskin, Melek Baykal gibi usta isimleri barındıran ve 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ahududu', 'Veda' gibi oyunlarla Türkiye'yi dolaşan Saban'ın bu isyanına biraz kulak kabartmak lazım.







Ekonomik olarak neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlamlandıramadığımız bir süreçten geçerken bilet fiyatlarındaki tutarsızlık hakikaten dikkat çekici. Saban'ın bahsettiği oyun, usta oyuncu Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mutfağı. Uzun süredir devam eden oyunu Maslak'taki büyük bir merkezde birinci kategoriden izlemenin bedeli bin 650 lira... Tabii ki bilet bulabilirseniz.







Bu noktada yapımcılara sorduğunuzda kalabalık kadro, yüksek prodüksiyon, mekan kirası gibi sebeplerden ötürü bu fiyatların makul olduğunu ifade ediyorlar. Doğrudur, olabilir. Ancak yine de bilet fiyatlarındaki tutarsızlık çok da kabul edilebilir gelmiyor bana. Saban'ın bu isyanıyla Şen'i kastetmediğini tamamen bu tutarsızlığa dikkat çektiğini biliyorum. Sorulması gereken asıl soru şu aslında. Şener Şen'i izlemenin bedeli bin 650 lira mı olmalı? Kime göre, neye göre? Biletleri 2 bin lira yapsan da yine satılacak demek ki...



Vizyonu şimdiden belli

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'C Takımı' adlı film 16 Şubat'ta gösterime girmiş ve vizyonda kaldığı dört hafta sonunda 150 bini aşkın kişi tarafından izlenmişti. Gişe rakamından şikayetçi olmayan yapımcı Vahdet Erdoğan esas hedefim ikinci film diyerek, serinin devamı için kolları sıvadı bile. Hikayesi hazır olan 'C Takımı 2' isimli filmin vizyon tarihi şimdiden belli.







Yine aynı kadroyla temmuzda çekilmesi planlanan film, 7 Şubat'ta gösterime girecek. Ancak Erdoğan öncesinde başka bir film daha çekecek. 'Veda Partisi' isimli komedi filminin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak. Kadrosunda sürpriz isimlerin yer aldığı o film de 14 Haziran'da seyirciyle buluşacak.



Mesleklere farklı bakış

Daha önce üç baskı yapan 'Samimi Niyet' adlı kitabıyla dikkat çeken yazar ve eğitmen Aynur Ayaz, iki yıldır üzerinde çalıştığı yeni projesi 'Hayvanların Gözünden Meslekler' adlı hikâye kitabını çocuklarla buluşturdu.







8-15 yaş arası çocukları hedef alan ve 30 hikayeden oluşan kitap, çocuklara, hayvanların bakış açısından farklı meslekleri ve sosyal sorumluluk kavramını anlatarak onların hayal güçlerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden öğretici ve eğlenceli bir okuma deneyimi sunan kitap dijital ortamda okunabiliyor.



Bu orkestra büyülüyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın değerli isimlerinden merhum maestro Hikmet Şimşek'in televizyonda yayınlanan 'Pazar Konseri' serisiyle kulağımıza klasik müzik çalınmıştı. 90'lı yıllarda yayınlanan o programla enstrümanları tanımış, klasik müziği sevmiştik. Geçtiğimiz gün iki kızımla birlikte 'Büyülü Orkestra' adlı müzikli masalı izledim.







Duayen orktestra şefi Şimşek anısına sahnelenen gösteri, beni o günlere götürdü. Viyola sanatçısı Efdal Altun, Şimşek'ten aldığı bayrağı, başarıyla devam ettiriyor.







Sanatçı, bu müzikli masalda anlatıcı rolüyle sadece çocuklara değil yetişkinlere de klasik müziği eğlenceli şekilde aktarıyor. Müzikleri, orkestra şefi Tolga Taviş tarafından yazılan, hikayesi, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt'e ait bu büyülü masalı, çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynlere kesinlikle tavsiye ederim.



Adem Fransa'da

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen'in son kısa filmi 'Peripeteia – Talih Dönüşü', festival yolculuğuna devam ediyor.







Çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in, sıradan bir gününü konu alan, müziklerinde Murat Evgin imzası bulunan kısa film, bu sene 11.'si düzenlenen Uluslararası Amnesty İnsan Hakları Film Festivali kapsamında Fransa'da; 30'dan fazla şehirde sinemalarda, okullarda ve kütüphanelerde gösterilecek.